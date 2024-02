Das Wichtigste in Kürze Die 28-jährige Sara hatte lange mit Selbstzweifeln und Bodyshaming zu kämpfen. Nun bekommt die gebürtige Polin bei "Germany's Next Topmodel" die Möglichkeit, ihren Traum vom Modelberuf zu verwirklichen.

Von einem kleinen, polnischen Dorf auf den großen Laufsteg bei "Germany's Next Topmodel": Sara hat diesen Sprung geschafft. Nachdem sie lange unter ihrer Cellulite gelitten hat, traut sie sich nun ins Modelbusiness.

GNTM-Kandidatin Sara kommt aus einem kleinen Dorf in Polen

Sara ist in einem kleinen Dorf in Polen aufgewachsen, das nur aus einer einzigen Straße besteht. Das idyllische Dorfleben mit wöchentlichem Kirchenbesuch und viel Ruhe hat sie aber schon lange hinter sich gelassen.

Mit 13 kam sie nach Deutschland. Als Teenager in ein anderes Land zu ziehen, ohne die Sprache zu beherrschen, war hart. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie Anschluss und Freund:innen fand. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen und ging am Ende stärker aus der schwierigen Zeit hervor.

Cellulite schadete Saras Selbstwertgefühl

Danach hatte Sara noch lange mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Dabei war Bodyshaming ein echtes Problem, das die gebürtige Polin schwer belastete. Vor allem das Thema Cellulite belastete sie. "Es wird immer gesagt, das sei nicht schön, obwohl es normal ist", erzählt die 28-Jährige.

Sie musste sich so oft anhören, dass ihre Cellulite ein großer Makel sei, dass sie es irgendwann selbst geglaubt hatte. Eine negative Gedankenspirale, unter der viele Menschen leiden. Sara konnte die Selbstzweifel zum Glück durchbrechen und die Wahrheit verinnerlichen:

Wir sind wunderschön, so wie wir sind. Sara

Sara will für ihren Model-Traum kämpfen

Inzwischen steht Sara mit beiden Beinen im Leben. Sie arbeitet in Berlin als Barista und erlaubt sich endlich, ihren Träumen nachzujagen. "Seitdem ich mich mehr auf mich selbst fokussiere und darauf, wie es mir geht, hab ich auch gemerkt, dass es sich lohnt, für seine Träume zu kämpfen", erklärt die 28-Jährige.

Einer ihrer Wünsche erfüllt sich jetzt. Denn sie wollte schon immer bei "Germany's Next Topmodel" mitmachen. Dass es noch keine Gewinnerin in ihrem Alter gab, spornt sie noch mehr an und sie gibt sich zuversichtlich: "Ich glaube, dass ich sehr viel Abwechslung in die Show bringen kann."

Als Rückhalt hat sie ihre Familie, die sie immer unterstützt und ihr auch in ihren schweren Zeiten beigestanden hat:

Meine Familie hat immer an mich geglaubt und seit Kurzem glaube ich auch endlich an mich. Sara

Wie sich Sara bei "Germany's Next Topmodel" 2024 schlagen wird, siehst du ab 15. Februar immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

