Eine wackelige Angelegenheit: Beim Elimination-Walk verliert eine der Kandidatinnen beinahe ihren Schuh und zittert sich über den Laufsteg. Das wird ihr bei der anstehenden Entscheidung zum Verhängnis. Denn Heidi Klum findet klare Worte für diese Performance.

Das Wichtigste in Kürze Kein leichter Walk für Jana: Weil sie ihren Schuh beinah verliert, gerät sie auf dem Catwalk ins Schlingern.

Noch mehr von der Bachelorandin gefällig? Schau dir jetzt Janas Porträtseite an.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 gibt es übrigens hier.

+++ Update, 18. April 2024 +++

Janas Reise endet beim Elimination-Walk in Folge 10

Jana verabschiedet sich von Yusupha, Felix und Dominik bei der Elimination in Woche zehn. © ProSieben / Sven Doornkaat

"Eine weitere Chance gibt es nicht", warnt Heidi Klum direkt vor dem Elimination-Walk in Folge 10. Sage und schreibe zwölf Kandidatinnen haben in der vergangenen Woche nicht völlig überzeugt. Die sechs Schlechtesten müssen sich nun vor der Modelchefin und Gastjurorin Winnie Harlow beweisen. Denn für die eigentliche Challenge, einen anspruchsvollen Wind-Walk, werden sie erst nach einer erfolgreichen Laufsteg-Performance zugelassen.

Also treten Stella, Jana, Nuri, Dominik, Yusupha und Felix zu ihrem vielleicht letzten Auftritt an …

Direkt nach ihrem Walk müssen mich leider einige der sechs [Models] verlassen. Heidi Klum

Update vom 3. Mai 2024: In Folge 12 von GNTM 2024 gibt es zwei Exits: Lydwine und Lucas. Hier gibt es den Überblick, wer bei GNTM 2024 raus ist und wer noch dabei ist.

Dieser Catwalk fordert Kreativität und Laufstärke

Der Laufsteg in Folge 10 hat die Form eines Pfeils und es gilt, an fünf verschiedenen Stellen variierende Posen zu zeigen. Kreativität und Laufstärke sind also gleichermaßen gefragt.

Nach Nuri, Stella und Yusupha betritt Jana den Laufsteg und schon nach wenigen Metern gibt es Grund zur Kritik von Heidi Klum: "Oh nee, die Schritte sind zu klein, zu schnell", beanstandet die Modelchefin. Auch die Drehung an der Spitze des Catwalks gelingt der 25-Jährigen nicht sonderlich gut. Das liegt unter anderem daran, dass ihr rechter Schuh nicht richtig zu sitzen scheint. Zwar versucht die Pfälzerin, die Situation zu kaschieren, richtig gelingen will ihr das allerdings nicht.

Sie ist zu schnell gelaufen, hat sich keine Zeit genommen und deswegen passieren viele Fehler. Heidi Klum über Janas Walk

Die Models bei der Entscheidung

Nachdem alle sechs Models gelaufen sind, treten sie erneut vor Heidi Klum und Topmodel Winnie Harlow. Die Modelchefin will von Jana wissen, wie sie ihren heutigen Walk beurteilen würde. "Am Anfang hab ich mich strong und powerful gefühlt", meint die Topmodel-Anwärterin. Doch als ihr zweiter Schuh gefangen habe, Probleme zu bereiten, sei es eher ein Walk wie in Flip-Flops gewesen, erzählt sie weiter. "Natürlich blöd, dass mir das passiert ist, aber ich finde, ich hab es gut gehandelt."

Kritik von Winnie Harlow und Heidi Klum

Daraufhin spricht Gastjurorin Winnie Harlow Klartext mit Jana. Zwar sei so ein Schuhproblem immer ein Ärgernis und sie finde es auch gut, dass Jana den Schuh nicht verloren hat. Allerdings dürfe man ihr nicht im Gesicht ansehen, dass etwas nicht stimme; das Publikum dürfe nichts bemerken, sagt Harlow: "You should never let the audience know." Dann meldet sich die Modelchefin zu Wort.

Ich muss jetzt ganz brutal ehrlich sein, aber heute war es mit der schlechteste Walk. Heidi Klum

Tipps von der Modelchefin

"Das war ein schneller Beat, aber gefühlt bist du noch schneller gelaufen als der Beat. Wenn der Beat zu schnell ist, zieht das Ganze zu euch, macht es langsam. Genießt es, mach die Steps mega cool. Das ist dein Job, das alles überspielen zu können. Und das konntest du heute leider nicht," urteilt der Weltstar und es zeichnet sich ab, was folgen wird.

Dann fällt der Satz, den bei "Germany's Next Topmodel" leider keiner hören will, und damit platzt für Jana der Traum in Folge 10.

Doch Jana fliegt nicht allein nach Hause. Auch andere Models müssen nach dieser Woche aus dem Penthouse ausziehen.

Wie Janas bewegende GNTM-Reise war, kannst du weiter unten in diesem Artikel noch einmal ansehen. Alle Highlights findest du dort.

Wie es für die restlichen Kandidatinnen und Kandidaten weitergeht, siehst du kommenden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update, 11. April 2024 +++

Beim Presse-Teaching nimmt Claudia von Brauchitsch viele Kandidat:innen genaustens unter die Lupe, darunter auch Teilnehmerin Jana. Die :newstime-Moderatorin möchte in diesem Jahr mehr über das veränderte Zusammenleben unter den Models erfahren. Schließlich sind das erste Mal Männer mit dabei. Die Journalistin ist sich sicher: Das ein oder andere Techtelmechtel habe es bestimmt schon gegeben!

Kandidatin Jana liefert die Antwort

Interview-Fauxpas: Dominic verrät brisante Details über seine Mitstreiter

Tatsächlich ist Claudia von Brauchitsch einigen Models eine Information voraus: Weil Male Model Dominic ihr im Interview gesteckt hat, dass womöglich Jana und Armin eine Sommerromanze gehabt hätten, kann sie die beiden gezielt dazu befragen.

Im Interview mit Jana will die SAT.1-Moderatorin selbstredend alles über den über den angeblichen Sommerflirt der 25-Jährigen wissen, doch Jana gibt sich zunächst ahnungslos. Als ihr die Journalistin offenbart, woher sie die Information hat, bleibt die Wirtschaftswissenschaftlerin souverän. Sie antwortet gelassen, dass es nun mal ein paar flirtende Männer gebe, das aber noch lange keine Romanze bedeute.

Ich weiß ja, wie es gelaufen ist. Und ich find Romanze einfach ein sehr großes Wort. Jana

Diese Male Models flirten am meisten

Das soll aber nicht heißen, dass es überhaupt keine Flirts in diesem Jahr gibt. Einige der Male Models geben sogar besonders viel Gas. Und Jana nimmt kein Blatt vor den Mund, um welche Männer es sich handelt.

Der Armin, der Dominik, die Twins, da gibt es eine lange Liste der Flirty-Boys! Jana

+++ Update, 21. März 2024 +++

Kurze Haare und neue Farbe? Ist Jana nach ihrem extremen Umstyling noch zu erkennen?

Für einige Kandidat:innen steht in Folge 6 das berühmt-berüchtigte Umstyling auf dem Programm. Während sich die Fans jede Staffel aufs Neue auf diesen Tag freuen, sehen die Models dem Überraschungs-Makeover mit gemischten Gefühlen entgegen.

Auch Jana gehört zu den Kandidat:innen, die dieses Mal ihre Haare komplett in die Hände anderer legen.

Mega-Makeover: Janas Umstyling dauert neun Stunden

Damit hätte selbst Jana nicht gerechnet: Die Kandidatin erwartet die größte Veränderung beim Umstyling in Staffel 19. © ProSieben / Richard Hübner

Dass Heidi mit ihr etwas ganz Besonderes vorhat, erahnt das Model schon direkt zu Beginn. Denn die Stylist:innen verkünden, dass Janas Umstyling geschlagene acht bis neun Stunden dauern wird - eine wahre Mammutaufgabe. Welcher Style könnte nur so viel Zeit in Anspruch nehmen?

Während die Stylist:innen direkt an die Arbeit gehen, macht sich Jana dazu schon die ersten Gedanken. Sie plaudert mit Heidi über einstige Frisur-Sünden und erzählt von einer besonders traumatischen Erfahrung:

Mit ungefähr 15 Jahren wollte die heute 25-Jährige unbedingt hellere Haare haben, erzählt sie der Model-Chefin. Doch das ging wohl nach hinten los: "Todtraurig" sei sie nach dem Friseur gewesen. Zwei Wochen später sei Janas Mähne dann auch schon wieder dunkel gewesen.

Heidi kann bei diesem Frisuren-Fauxpas mitfühlen: "Meine Mutter war Friseurin, insofern war ich das Versuchskaninchen", erzählt sie lachend. Von Dauerwellen bis lila oder rote Haare - Heidi hat offenbar schon so einige Haar-Experimente hinter sich.

Doch welche Farbe letzten Endes auf Janas Kopf landen wird, erfährt diese natürlich noch nicht - eine Spannung, die das Model kaum auszuhalten scheint.

Muss Jana sich etwa von ihren braunen Haaren verabschieden?

Mit Hilfe der anderen Kandidat:innen versucht sie, eine grobe Vorstellung zu bekommen.

"Welche Farbe ist in dem Farbtopf?", fragt sie Alexandra, die neben ihr sitzt und sehen kann, was gerade mit Janas Haaren passiert. Dann der Schock: "Es ist keine Farbe", verkündet Alexandra und mutmaßt: "Ich nehme an, es ist Bleiche." Gibt es also eine Blondierung für Jana?

"Ich kann nur vermuten, dass es erst mal heller wird", so das Model, das etwas zwiegespalten wirkt. Schließlich hatte sie noch kurz vor dem Makeover erzählt, wie wenig sie in ihrer Jugend hellen Haaren abgewinnen konnte.

"Krasseste" Veränderung: So reagiert Jana auf ihren neuen Look

Der Vorher-nachher-Vergleich: Jana beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben

Das soll sich aber beim großen Reveal ändern. Zum ersten Mal dürfen die anderen Models und auch Jana selbst ihren neuen Look begutachten. Und der überzeugt auf ganzer Linie: Noch bevor sie sich selbst sehen kann, bleibt den Anwesenden im Raum beinahe der Atem stehen. "Ist das wirklich die Jana, die ich kenne?", fragt Armin verblüfft.

Ich glaube, jeder war geschockt von meinem Umstyling. Jana

Und dann ist es auch endlich für sie so weit: Im Spiegel sieht Jana ihren neuen Look zum allerersten Mal. Die vormalige Brünette trägt nun ein helles Blond - was für eine Mega-Veränderung!

Im Clip: Alle GNTM-2024-Umstylings im Vorher-nachher-Vergleich

Zunächst kann sie es selbst gar nicht richtig fassen: "Ich sehe so anders aus", kommentiert sie ungläubig und fügt kurz darauf hinzu: "Ich erschreck mich morgen safe, wenn ich aufstehe und in den Spiegel schaue." Janas Veränderung sei "auf jeden Fall am krassesten" gewesen, bestätigt auch Heidi.

Wie sehen die anderen Models nach dem Umstyling aus? Den großen Vorher-nachher-Vergleich aller Umstylings von GNTM 2024 gibt es hier.

+++ Update, 15. März 2024 +++

Werden Janas lange Haare abgeschnitten?

Kandidatin Jana bekommt das aufwendigste Umstyling bei "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben / Richard Hübner

Die Farben werden angerührt und die Scheren geschliffen: Auf die Models wartet in Folge 6 das große Umstyling. "Ich sag mal so: Wendy liebt es abzuschneiden", wird eine der Stylistinnen den Kandidat:innen angekündigt.

Ob es ausgerechnet Jana mit ihrer langen Mähne treffen wird? Die Optionen sind endlos: Bob, Buzz Cut oder doch nur die Spitzen schneiden?

Jana bekommt eine Tönung

Eins machen die ersten Bilder vom Umstyling allerdings jetzt schon deutlich: Janas Lockenpracht blüht ein aufwendiges Makeover. Denn gleich drei Stylist:innen kümmern sich um die Haarpracht der 24-Jährigen.

Das ist noch nicht alles. Denn bei Jana wird es bunt! Wie im Bild deutlich zu erkennen ist, wird der ehemaligen BWL-Studentin Schicht für Schicht Farbe aufgetragen. Die Farbtöpfe unten links lassen keine Zweifel: Jana bekommt ein XXL-Umstyling!

Ich bekomme ein Umstyling, dass neun Stunden dauert. Ich werde eine krasse Veränderung haben. Jana beim Umstyling

Die ersten Bilder vom Umstyling

Achtung, Spoiler! Die ersten Bilder vom großen GNTM-2024-Umstyling vorab Umstyling-Premiere bei GNTM: Zum ersten Mal bekommen Männer von Heidi Klum ein Makeover. Müssen auch die Zwillinge Luka und Julian Haare lassen? © ProSieben / Richard Hübner Noch freut sich Kandidatin Lea, die schon im Frisierstuhl Platz genommen hat. Ob sie genauso happy über ihr Umstyling-Ergebnis sein wird? © ProSieben / Richard Hübner Wie wird Topmodel-Anwärterin Fabienne wohl auf ihr Makeover reagieren? © ProSieben / Richard Hübner Schnipp, schnapp, Haare ab! Nicht nur Mare (l.) bekommt ein Umstyling, auch Leoni (r.) darf sich über eine Typveränderung freuen. © ProSieben / Richard Hübner Für Armin wird es ernst: Macht Heidi Klum ihre Ankündigung wahr und lässt dem Kandidaten die Haare raspelkurz schneiden? © ProSieben / Richard Hübner Das könnte dauern! Für Topmodel-Anwärterin Jana scheint ein großes Makeover in Folge 6 geplant zu sein. © ProSieben / Richard Hübner Die Schere ist angelegt! Topmodel-Anwärterin Alexandra bekommt eine sichtbare Typveränderung in Staffel 19. © ProSieben / Richard Hübner Mit Frisurenwechsel kennt sich Lydwine bestens aus! Beim großen GNTM-Umstyling geht es ihr an die Mähne. © ProSieben / Richard Hübner Bei Heidi Klums Profi-Stylist:innen sind die Kandidat:innen in den besten Händen. Welche Verwandlungen erwarten Nuri (l.) und Sara (r.)? © ProSieben / Richard Hübner Topmodel-Anwärterin Stella bleibt nicht verschont: Welches Umstyling für sie wohl geplant ist? © ProSieben / Richard Hübner

+++ Update, 29. Februar 2024 +++

Für einige Models ist die Fashion-Show vor Heidi Klum und Jean Paul Gaultier die erste Erfahrung auf dem Laufsteg. Neben der Aufregung macht so manchen Topmodel-Anwärter:innen auch ihr Outfit zu schaffen.

Jana stolpert auf dem Laufsteg

Jana bei bei Marina Hoermanseders Fashion-Show in Folge 5 von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben / Richard Hübner

Jana werden ihre Schuhe zum Verhängnis. "Ich hoffe, dass ich meine Schuhe im Griff habe", erwähnt sie noch vor der Show, denn der Druck ist immens hoch für die 24-Jährige. Dann folgt der Schock-Moment: Sie knickt tatsächlich in den schmalen Sandalen auf dem Catwalk um. Selbstbewusst kämpft sich Jana zunächst aber unter Applaus von Heidi Klum wieder zurück ins Gleichgewicht.

"Gerade noch mal geschafft!", atmet auch Heidi Klum auf. Doch ganz lässt sich der Zwischenfall nicht überspielen. "Nachdem ich einmal richtig umgeknickt bin, hatte mein rechter Fuß leider keinen Halt mehr", erklärt Jana. Kurz vor ihren Abgang fällt die Topmodel-Anwärterin doch noch um. "Das war deine Chance zu glänzen", ärgert sich die Pfälzerin.

Bei der Entscheidung gibt Jana ein Versprechen

Natürlich wächst bei Jana die Sorge, dass sie ihr Sturz auf dem Laufsteg ihren Platz bei "Germany’s Next Topmodel" kosten könnte. Bei der Entscheidung erwähnt die Modelchefin noch einmal die "Problemchen" der Models während der Fashion-Show. Zwar ist es eine knappe Entscheidung, doch Heidi Klum gibt Jana noch eine Chance und nimmt sie mit in die nächste Runde. Jana verspricht: "Ich mach das, Heidi!"

+++ Ursprüngliche News +++

GNTM-Kandidatin Jana ist "immer on tour"

Studienabschluss in der Tasche - und gleich ins Berufsleben starten? Nicht unbedingt! Jana hat sich nach ihrem BWL-Studium bewusst für ein Gap-Year entschieden. "Ich hab die Zeit genutzt, um ein bisschen reisen zu gehen und die Zeit zu genießen", erzählt die 24-Jährige in ihrem Vorstellungsclip.

Momentan in meinem Gap-Year liebe ich es, auf Konzerte zu gehen. Jana

Stillstand kommt für Jana so gar nicht infrage. Eigentlich sei sie "immer on tour", wie sie offenbart. Die abenteuerlustige Pfälzerin liebt es, ihre Freizeit draußen in der Natur zu verbringen. Im Sommer gehe sie gern Inliner fahren oder mit ihren Hunden eine große Runde spazieren.

Die größte Leidenschaft der 24-Jährigen ist allerdings das Reisen. Dabei habe Jana schon "einige Länder" gesehen, wie sie verrät. Die genaue Zahl wisse die Studienabsolventin zwar nicht, aber bestimmt seien es "an die 19, 20 Länder" gewesen.

Jana liebt Herausforderungen

Sich selbst beschreibt Jana als reisebegeistert, ehrgeizig und verrückt. Vor neuen Herausforderungen schreckt sie nicht zurück.

Ich liebe Herausforderungen […], weil man immer neue Facetten von sich entdeckt. Das gefällt mir. Jana

Eine Herausforderung, von der die Pfälzerin noch heute schwärmt, ist ihr Auslandsjahr in den USA mit 16. "Das hat mich so weit nach vorn gebracht", offenbart die heute 24-Jährige stolz. "Das hat auch im Nachhinein viel dazu beigetragen, dass ich so offen und reisebegeistert bin und einfach mehr dazu bereit bin, neue Sachen auszuprobieren."

Ganz nach dem Motto "Yolo" (Abkürzung für "You only live once") versucht Jana, jeden Tag für sich zu nutzen und zu genießen. Denn eines steht für die Bachelorandin fest: "Am Ende weiß man nie, wie lange es geht und da will ich nichts bereuen."