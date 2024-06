Der letzte große Job der Staffel! Für die Fila-Kampagne dürfen sechs der übrig gebliebenen Models noch mal zum Casting. Eines von ihnen ist Lea, der eine große Ehre zuteilwird.

Das Wichtigste in Kürze Kurz vorm Einzug ins Halbfinale bekommt Lea noch mal die Chance auf einen großen Kampagnen-Job für die Sportmarke Fila .

+++ Update, 6. Juni 2024 +++

Der letzte große Job

Die Reihen der Models lichten sich immer weiter, das Halbfinale steht kurz bevor. Jetzt ist es wichtiger denn je, dass die Kandidat:innen ihr volles Potenzial zeigen. Da kommt ein unverhoffter Casting-Call wie gerufen!

Lea gehört zu den sechs glücklichen Models, die sich um den letzten großen Job der Staffel bemühen dürfen. Für die italienische Modemarke Fila werden zwei Models gesucht, die gemeinsam für eine europaweite Kampagne shooten. Bisheriges Marken-Face: niemand Geringeres als Superstar Hailey Bieber.

Beim Casting erwartet euch eine Style-Challenge. Es geht darum, wie ihr eure Outfits zusammenstellt - mithilfe eurer Persönlichkeit und Kreativität. NaVell Shorter, Senior Sales Director Fila

Lea fühlt sich für diese Aufgabe gewappnet. Sie will dem Kunden zeigen, warum sie die richtige Wahl für die Kampagne ist.

Trotz Startschwierigkeiten: Lea kann überzeugen

Cool und lässig posiert Lea beim Test-Shooting für Fila in Woche 17. © ProSieben / Sven Doornkaat

Lea entscheidet sich für einen klassisch-eleganten und sportlichen Look. Sie fühlt sich wohl in ihrem Outfit und spiegelt das auch Kunde NaVell Shorter wider.

Mein Lieblings-Pulli in meiner Kindheit war von Fila. Lea

Beim Test-Shooting hat Lea zunächst etwas Probleme, damit locker zu posieren. Der Kunde sorgt sich: "Lea hat diesen unverwechselbaren Look. Ich habe befürchtet, dass sie auf den Fotos nicht variieren kann."

Doch die Düsseldorferin beweist das Gegenteil: Im Laufe des Shootings dreht das Model auf und bietet die unterschiedlichsten Posen und Persönlichkeiten an. Cool, edgy und elegant - Lea kann alle Seiten bedienen.

Ich bin selbstbewusst, weiß, was ich gemacht habe, und fühle mich wohl damit! Lea

Und sie kann den Kunden von sich überzeugen: Lea darf gemeinsam mit Jermaine in die Fußstapfen von Hailey Bieber treten und die Marke Fila in der nächsten Sommer-Kampagne vertreten. Eine riesige Ehre für die Topmodel-Anwärterin. Geshootet wird im sonnigen Italien, dem Herkunftsland der Modemarke.

Ob es darüber hinaus auch mit dem Halbfinale für Lea klappt, erfährst du in Folge 17 von "Germany's Next Topmodel" 2024 am Donnerstag, 6. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update, 16. Mai 2024 +++

"Lea ist eine Erscheinung!"

In Folge 14 steht eine Tanz-Performance samt Lip-Sync für die Models auf dem Programm. Gemeinsam mit Coachin Nikeata Thompson studieren sie eine Choreografie ein, die am Ende der Woche vor ihr, Gastjurorin Joan Collins und Modelchefin Heidi Klum vorgeführt werden soll.

Während Male Model Jermaine Probleme mit den Schritten hat und Fabienne mit der richtigen Attitude, strahlt Lea bereits beim Training. Nikeata Thompson ist völlig begeistert von der blonden Schönheit.

Die Performance war super. Lea ist eine absolute Erscheinung! Nikeata Thompson

Das Model hat sichtlich Spaß bei der Choreo und freut sich darüber, in die Fußstapfen ihrer Mama treten zu können: "Meine Mutter war Tänzerin. Es liegt mir also ein wenig im Blut, könnte man sagen."

"You are stunning!"

"Der Star des Abends": Ist Lea jetzt die heimliche Titel-Favoritin? © ProSieben/Sven Doornkaat

Im eleganten Latex-Outfit macht Lea eine atemberaubende Figur auf der Bühne. Mit einer selbstbewussten Performance setzt sie die gelernte Choreo um und fühlt den Moment.

Heidi Klum und ihre Gastjurorinnen scheinen wie elektrisiert. Sie können ihre Augen nicht von Lea lösen und es regnet Komplimente.

Wunderbar! Du hast Star-Qualitäten. Joan Collins

Lea kann ihr Glück kaum fassen. Auch Choreografin Nikeata Thompson ist sehr zufrieden mit der Düsseldorferin:

Du hast die Performance nicht nur umgesetzt, sondern geliebt! Ich danke dir dafür! Nikeata Thompson

Als erstes der vier weiblichen Models, die vor der Jury performen müssen, hat Lea die Latte bereits deutlich hochgelegt. Doch auch zum Ende des Abends bleibt klar: Lea war die Beste!

Du hast mich umgehauen! Ich bin mächtig stolz auf dich! Heidi Klum

Ein Riesen-Lob für Lea, die sich über das Feedback und ein Foto bei der anschließenden Entscheidung freuen darf. Das Model wird auch in Woche 15 wieder dabei sein.

Besser hätte es nicht laufen können! Lea

+++ Update, 9. Mai 2024 +++

Die nächste Job-Chance

Lea beim Casting für NYX Professional Makeup in Woche 13. © ProSieben / Sven Doornkaat

Zu Beginn von Woche 13 wartet eine große Überraschung auf einige Models: Ein Casting für NYX Professional Makeup steht an. Lea ist eine der Glücklichen, die sich über eine Einladung freuen dürfen.

Der Ehrgeiz ist groß, schließlich sucht das Beauty-Label zwei Gesichter für seine bisher größte Augenbrauen-Kampagne in Deutschland, Österreich und Schweiz. Doch dafür müssen die Models kreativ werden: In einem kurzen Video sollen sie ihre persönliche Transformation darstellen, zuerst ohne Make-up und dann mit ihrem selbst geschminkten Look.

Leas schwierige Vergangenheit

Während der Challenge geht Lea offen mit ihren Mobbing-Erfahrungen in der Vergangenheit um. Aufgrund ihrer Optik wurde sie oft als männlich bezeichnet, wodurch sie viel mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte.

Früher wurde ich immer als Mann bezeichnet, wenig Oberweite, markantes Gesicht, buschige Augenbrauen und ich habe mich eigentlich immer hinter Make-up versteckt. Lea

Doch heute weiß die Teilnehmerin: Es kommt nicht darauf an, was andere über einen sagen oder denken. Sie hat einiges an Selbstvertrauen dazu gewonnen und schafft es, ihre verletzliche Seite vor den Kund:innen zu zeigen.

Nichts außer Lob für Lea

Lea (r.) bekommt den Zuschlag - und sichert sich damit ihren zweiten Job der Staffel! © ProSieben / Sven Doornkaat

Mit Erfolg! Obwohl die Aufgabe Neuland für Lea ist, meistert sie diese Herausforderung mit Bravour. Die Düsseldorferin erntet für ihr Videoergebnis reichlich Lob.

Lea war für uns supercool zu sehen, dass sie einfach total offen und ehrlich 'ne Geschichte aus ihrem Leben erzählt hat - und dann diese Power, die man gesehen hat, hat mich total gecatcht. Johanna Herfurtner, General Manager NYX Professional Makeup

Am Ende steht fest: Lea sichert sich ihren zweiten Job der Staffel. Gemeinsam mit Male Model Jermaine wird sie das neue Gesicht von NYX Professional Makeup.

+++ Update, 11. April 2024 +++

In Woche neun steht nicht nur ein Catwalk-Teaching mit Fashion-Designer Kilian Kerner auf dem Programm. Das Training ist auch gleichzeitig ein Casting - was die Kandidat:innen allerdings (noch) nicht wissen.

Der Job ist riesig: Gesucht wird nicht das Gesicht für Kilian Kerners Jubiläums-Kampagne samt Foto- und Video-Shooting. Außerdem wird der oder die Auserwählte für die "20 Jahre Kilian Kerner"-Fashion-Show im Sommer gebucht.

Lea überzeugt beim Hidden-Casting

Lea zieht Designer Kilian Kerner beim Catwalk-Teaching förmlich in seinen Bann. © ProSieben / Sven Doornkaat

Beim Laufsteg-Training nimmt Kerner die Topmodel-Anwärter:innen daher ganz genau unter die Lupe. "Ein Model muss mich immer schon in der ersten Sekunde flashen. Ich muss das Model sehen - und da muss was Spezielles da sein", erklärt der Designer im Interview.

Seinen Anforderungen wird Lea beim Teaching mehr als gerecht. Als die 24-Jährige über den Laufsteg im Model-Penthouse schreitet, kann sich Kerner kaum auf Leas Walk konzentrieren. Der Grund: ihr Killer-Blick!

Ich konnte gar nicht mehr von deinen Augen weg in deinem Gesicht. Ich fand deinen Blick killer! Kilian Kerner zu Lea

Am Ende gesellt sich Lea wenig überraschend zu den Models, die Kilian Kerner beim Teaching am meisten zu beeindrucken wussten.

Bei der Entscheidung lässt der Modeschöpfer dann die Katze aus dem Sack. "Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ein Gastjuror bei allem, was ihr gemacht habt, dabei war", erklärt Kerner im Beisein der Models. "Das liegt daran, dass ich heute den größten Job meiner Karriere vergeben werde. Und zwar mit Abstand den größten."

Kerner spannt die Kandidat:innen nicht länger auf die Folter und verkündet, wer den Mega-Job in Woche neun bekommt.

Das Gesicht für die "20 Jahre Kilian Kerner"-Kampagne ist Lea! Kilian Kerner

Die Düsseldorferin kann ihr Glück kaum fassen. "Das ist einfach noch mal die Bestätigung: Das ist richtig, dass man an sich glaubt und sagt, ich kann das mit dem Modeln", freut sich Lea über den Mega-Job.

+++ Update, 21. März 2024 +++

Lea: "Ich werde nicht anfangen zu weinen"

Noch freut sich Kandidatin Lea, die schon im Frisierstuhl Platz genommen hat. Ob sie genauso happy über ihr Umstyling-Ergebnis später sein wird? © ProSieben / Richard Hübner

Als Kandidatin Lea von Heidi Klums Hair-Artist Wendy Iles zum Frisierstuhl gebeten wird, ist die Aufregung groß. "Ich brauche keine weinenden Frauen mehr, bitte weine nicht", wendet sich die Stylistin an die 24-Jährige. "Nein, ich werde nicht anfangen zu weinen", gibt Lea zu verstehen. Das sei gut, schließlich sei sie "in guten Händen", wie Iles erklärt.

Doch als Heidi Klum neben Lea Platz nimmt, steigt die Nervosität. "Wir haben uns wirklich was richtig Cooles für dich überlegt", redet ihr die Modelchefin gut zu.

Die Haare purzeln!

Dann geht alles sehr schnell. Die Profi-Stylistin setzt die Schere großzügig an - und die ersten Haarbüschel fallen zu Boden. "Ich war in dem Moment so perplex, dass ich gar nicht reagieren konnte, weder traurig noch happy", erklärt die 24-Jährige.

Kurz darauf bestätigt Heidi Klum, was sich schon längst angedeutet hat: Für Lea ist eines der aufwendigeren Umstylings in Staffel 19 geplant.

Bei dir haben wir was Größeres vor. Heidi Klum zu Lea beim Umstyling

Lea denkt beim Umstyling an ihren Freund: "Hoffentlich wird es nicht zu kurz"

Im Laufe des Umstylings werden die Haare der 24-Jährigen kürzer und kürzer. "Nicht zu kurz", hofft Lea, die sich während des Umstylings an die Worte ihres Freundes erinnert fühlt.

"Ich weiß, dass er längere Haare schöner findet", erklärt die Topmodel-Anwärterin. "Das war das Erste, was er mir gesagt hat, als ich mich bei GNTM beworben habe: 'Wenn du zum Umstyling kommst: Kürzere Haare als ich wär schon krass.'"

Ob Heidi Klum ihrer Bitte nachkommt? Bevor Lea ihren neuen Look zu sehen bekommt, wartet noch ein neuer Haar-Anstrich auf die 24-Jährige. Die Blondierung lässt allerdings eher gemischte Gefühle bei ihr aufkommen.

Leas neuer Look

Der Vorher-nachher-Vergleich: Lea beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2024 © ProSieben

Doch beim ersten Blick in den Spiegel sind alle Bedenken verflogen. Der 24-Jährigen gefällt ihr blondierter Kurzhaarschnitt auf Anhieb: "Ich mag es richtig gerne!" Und "einen Tick länger" als die Haare ihres Freundes ist Leas Haarpracht allemal.

Wie haben sich die Looks der anderen Models verändert? Den großen Vorher-nachher-Vergleich aller Umstylings von GNTM 2024 findest du hier.

+++ Update, 19. März 2024 +++

Kandidatin Lea bekommt ein Makeover

Lea begibt sich beim Umstyling in die Hände von Profi-Stylistin Wendy Iles. © ProSieben / Richard Hübner

Zu den 13 Models, die in Woche sechs von "Germany's Next Topmodel" 2024 ein Umstyling bekommen, gehört auch Lea. Welche Typveränderung der 24-Jährigen am Donnerstag blüht, weiß zum aktuellen Zeitpunkt nur Modelchefin Heidi Klum. Eins ist sicher: Der Topmodel-Anwärterin geht es in Woche sechs an die Mähne.

Die ersten Bilder vom Umstyling

Lea will keine "Jungs-Frisur"

Einen Wunsch äußert die Topmodel-Anwärterin allerdings im Vorfeld.

Hoffentlich wird es nicht zu kurz. Wenn es später eine Jungs-Frisur wird, dann fände ich das nicht so cool. Lea beim Umstyling

+++ Ursprüngliche News +++

Lea kann mit ihrer Präsenz und positiven Art glänzen

Lea hat es geschafft: Sie darf mit Heidi Klum auf große Reise bei GNTM 2024 gehen. © ProSieben / Michael de Boer

"Ich bin ein bisschen anders drauf als die meisten - und ich werde Schwung in die Bude bringen!" Bereits bei Leas Vorstellung wird klar: Hier sitzt eine sehr extrovertierte Topmodel-Anwärterin. Allein mit ihrer Körpergröße von 1,81 Metern sticht die 24-Jährige im Alltag regelmäßig aus der Masse hervor.

Mich übersieht man nicht so schnell! Lea

Lea ist ein echtes Energiebündel

Dazu geselle sich ihre energiegeladene Art, erzählt die Düsseldorferin: "Deswegen bin ich meistens der Mittelpunkt im Raum." Sie sei zudem sehr extrovertiert und versuche stets, alles positiv zu sehen und die Menschen mit ihrer Energie anzustecken.

Um Energie dreht es sich bei Lea auch beruflich: Die 24-Jährige ist Business Developerin bei einem Photovoltaik-Unternehmen in Berlin und leitet sogar ihr eigenes kleines Team. Dank Homeoffice-Möglichkeit geht das von ihrem Wohnort Düsseldorf aus.

Eifersüchtiger Freund oder unvorteilhafte Kommunikation?

Einen kleinen kommunikativen Fauxpas gab es unterdessen mit Freund David. Die beiden sind bereits seit sechs Jahren ein Paar. Trotzdem verriet ihm Lea von ihrer Topmodel-Bewerbung erst mal nichts - genauso wenig wie den Umstand, dass in diesem Jahr Male Models teilnehmen dürfen. Zu Leas Verteidigung: Zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung sei das noch nicht klar gewesen, erklärt sich die 24-Jährige.

Als Lea ihm schließlich erzählt habe, dass dieses Jahr auch Männer teilnehmen können, sei David erst mal etwas ratlos gewesen, wie er reagieren soll.

David ist wahrscheinlich ein bisschen eifersüchtig, aber er zeigt es nicht. Lea

Ist da ein Quäntchen Eifersucht im Spiel?

"Er sagt dann immer: 'Ja, alles okay', aber fragt im Nachgang doch jedes Detail nach wie 'Wie war es denn?', 'Was ist denn da passiert?'" Das sei laut Lea eine Mischung aus Interesse und einem Quäntchen Eifersucht. Sorgen machen müsse sich David indes nicht, versichert die Düsseldorferin. "Ich liebe ihn über alles", gibt Lea zu verstehen und bricht direkt eine Lanze für ihre bessere Hälfte.

Wäre es andersrum, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, würde er mitmachen … Lea

David sei da schlichtweg "etwas entspannter" als sie, gibt die 24-Jährige lachend zu.