Sexy wie eh und je: GNTM-Chefin Heidi Klum feiert Comeback auf dem Laufsteg

Nach einer siebenjährigen Pause kehrt Heidi Klum zurück auf den Laufsteg und verzaubert das Publikum bei der "L'Oréal"-Show in Paris. Mit Selbstbewusstsein und einer Prise Sexyness feierte das Topmodel sein beeindruckendes Comeback.

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klum feiert nach sieben Jahren ihr Comeback auf dem Laufsteg bei der "L'Oréal Paris"-Show.

Ob eine einmalige Sache oder der Auftakt zu mehr - das ließ die 51-Jährige zunächst offen.

Die Show war prominent besetzt und zeigte Trends und neue Looks von weltbekannten Models.

Die Modewelt blickte gespannt nach Paris, wo Heidi Klum bei der "Le Défilé L'Oréal Paris - Walk Your Worth"-Show ihren lang erwarteten Auftritt hatte. In einem atemberaubenden, hautengen schwarzen Latex-Kleid mit glamouröser Schleppe schritt sie über den Laufsteg. Ihr Look wurde durch eleganten Diamantenschmuck und ihre offenen, voluminösen Haare perfekt abgerundet. Nach ihrem Powerwalk steht fest: Kein Zweifel, die "Germany's Next Topmodel"-Chefin hat das Modeln keineswegs verlernt!

Laufsteg-Comeback nach über sieben Jahren

"Das letzte Mal bin ich 2017 für Naomi Campbells 'Fashion for Relief - Charity Event' auf dem Laufsteg gewesen", sagte Klum dazu dem Nachrichtenportal "spot on news" im Interview. "Nach über sieben Jahren wird es jetzt wieder Zeit - ich freue mich sehr, an der Seite vieler weiterer Power-Frauen ein bedeutsames Zeichen für Vielfalt, Feminismus und Selbstbestimmung zu setzen."

Heidi Klums Rückkehr auf den Laufsteg wirft die Frage auf, ob Fans sie nun häufiger in dieser Rolle sehen werden. Ihre letzte große Laufsteg-Show war 2009 bei "Victoria's Secret", gefolgt von einem einmaligen Auftritt beim "Fashion for Relief" 2017.

Wird Heidi nochmal zum "Victoria's Secret"-Engel?

Heidi blickt mit Freude auf die Zeiten zurück, in denen sie gigantische Engelsflügel trug und Lingerie, die mit Diamanten im Millionenwert verziert war. "Es hat immer großen Spaß gemacht", teilte sie "spot on news" mit. Sie erinnerte sich an Kolleginnen wie Tyra Banks, Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen und Adriana Lima, mit denen sie eine Art kleine Familie bildete und mit denen sie bis heute in Kontakt stehe. Ob Heidi noch einmal in der Rolle eines der berühmten Engel auftreten wird, ließ sie offen.

Nicht nur Heidi Klum sorgte für Aufsehen auf der "L'Oréal"-Modenschau. Die Veranstaltung war ein wahres Stelldichein der Stars. So gaben sich etwa Kendall Jenner, Jane Fonda und Topmodels wie Cara Delevingne, Andie MacDowell und Lena Gercke die Ehre.

Zahlreiche Star-Gäst:innen werden auch in der nächsten GNTM-Staffel 2025 erwartet. Dann sucht Heidi Klum bereits zum 20. Mal Germany's Next Topmodel.

