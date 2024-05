Sie müssen ihre Handys abgeben: "Ich hab geheult"

Für viele der GNTM-Kandidat:innen ist das Smartphone Alltag. Doch am Set der 19. Staffel mussten die Models ganz ohne Handys auskommen. Für die einen war das wohltuender Digital-Detox , für andere eine Zerreißprobe.

Das Wichtigste in Kürze Privat haben die meisten Kandidat:innen ihr Handy stets griffbereit. Doch während des GNTM-Drehs mussten sie ohne Smartphone leben - und das fällt einigen alles andere als leicht.

"Handy ist mein Hauptberuf": Models setzt Smartphone-Entzug zu

Ohne Handy? Ohne Grace! Wie kommt die Content Creatorin (l.) mit dem Smartphone-Entzug bei "Germany's Next Topmodel" klar? © ProSieben / Sven Doornkaat

"Ich habe immer in meine Hosentasche gegriffen, so: 'Fuck, wo ist mein Handy?' So richtige Phantom-Schmerzen", erinnert sich Frieder an Woche eins ohne Smartphone zurück.

Und auch Grace konnte sich zu Beginn so gar nicht mit dem Leben ohne Smartphone anfreunden: "Handy ist mein Hauptberuf", erklärt sie lachend.

"Ich bin ehrlich, am Anfang war's richtig schlimm", erzählt auch Jermaine über seinen ersten Smartphone-freien Tag und gibt sogar zu: "Ich hab geheult."

Kein Wunder, denn der 20-Jährige kam zuvor mitunter auf ganze 13 Stunden Screen-Time. Sogar seine Mutter würde ihm immer wieder sagen, dass er "handysüchtig" sei. Was Jermaine zuvor stets verneinte, realisiert er nach und nach am GNTM-Set: "Seit ich hier bin, weiß ich, ich bin handysüchtig", gibt er nun seiner Mama recht.

Diese Models lieben die handyfreie Zeit

Doch es gibt auch andere Meinungen. Xenia zum Beispiel empfand die bildschirmfreie Zeit sogar als wohltuend. "Richtig gut" würde es ihr ohne ihr Handy gehen. Wenn es nach ihr ginge, bräuchte sie ihr Smartphone sogar gar nicht zurück!

Und auch Julian ist Team "handyfrei": "Es ist voll gut, […]. Ich scroll durch Reels und TikToks die ganze Zeit und verliere eigentlich so viel Lebenszeit." Eigentlich "unnötig", resümiert er.

Ohne Handy würden die Gesprächsthemen nie ausgehen, so das Model. Und dabei gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied: "Es hören alle zu", erzählt Julian. Viel Lust auf sein Handy hat der Zwilling gar nicht: Man würde sich dann schnell wieder mit anderen Leuten vergleichen, erklärt er.

Tischtennis statt Instagram: Kandidat:innen entdecken unegahnte Offline-Vorteile

Mittlerweile kann auch Jermaine dem Handy-Entzug aber Positives abgewinnen: Man könne sich nicht so leicht beeinflussen lassen. Dem kann Frieder nur beipflichten: Er schläft seit dem Smartphone-Detox besser.

Und sogar Handy-Hauptberuflerin Grace erkennt die Sonnenseiten der unfreiwilligen Bildschirm-Reduktion: "You can socialize", erkennt sie an. Ihr Handy will sie aber trotzdem wieder haben. Vor allem fürs Gaming, bei dem nach Eigenaussage bei dem Model schon mal vier bis fünf Stunden vom Tag abgehen, vermisst sie.

Zudem werde man ohne Smartphone richtig kreativ, was die Freizeitgestaltung angehe, bemerkt Kandidatin Kadidja. Bei Regenwetter hätten sich die Models demnach kurzerhand Tischtennis-Schläger geschnappt, anstatt wie üblich zum Handy zu greifen.

Ich war noch nie so entspannt in meinem Leben! Lea über den Handy-Enzug bei GNTM

"Das ist was, was jeder auf jeden Fall heutzutage mal ausprobieren sollte", so Frieder. Es müssten ja nicht zwei Monate sein, "aber so eine ganze Woche das Handy mal nicht zu benutzen ist auf jeden Fall was, was einem guttut."

