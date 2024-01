GNTM 2024: Sneak Peek der Modelchefin! Heidi Klum postet den ersten Trailer zur neuen Staffel

Das Wichtigste in Kürze Der erste Trailer zur nächsten Staffel mit Heidi Klum ist da.

Übrigens: im kommenden Jahr werden bei "Germany's Next Topmodel" erstmals Male-Models mitmachen können. Alle Infos zu GNTM 2024 findest du hier.

Anzeige

Damit hat wohl niemand gerechnet: Noch vor Weihnachten gab es den ersten exklusiven Einblick in Staffel 19 von "Germany's Next Topmodel"! Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

GNTM 2024: Der erste Trailer

Heidi Klum läutet den Countdown für "Germany's Next Topmodel" 2024 ein! Die Modelchefin höchstselbst veröffentlichte den ersten Trailer der 19. Staffel auf ihrem Instagram-Account.

Die neuen Bilder im Monochrom-Look sprechen für sich: Sexy posiert der Weltstar mit cooler Sonnenbrille vor der Kamera. Nur wenige Sekunden später lässt sich ein erster Blick auf die männlichen und weiblichen Teilnehmer:innen der neuen Staffel erhaschen. Nur die Silhouetten sind zu sehen, keine Gesichter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Hinweis auf GNTM-Intro 2024? Kollaboration mit weltweit bekanntem DJ

Eine Sache fällt allerdings besonders auf. Den Trailer leitet Heidi Klum mit einem Satz ein, der auf einen noch unveröffentlichten Song anspielen könnte. "Okay everyone, get your sunglasses out", ertönt Heidis Stimme zum Beat, der wie die Neuauflage des New-Wave-Bangers "Sunglasses At Night" von Corey Heart klingt. Am Ende des kurzen Clips heißt es außerdem "Heidi x Tiësto".

Ist das schon eine erste Kostprobe des neuen GNTM-Intros 2024 in Zusammenarbeit mit dem niederländischen DJ Tiësto? Wer die vorherige Staffel "Germany's Next Topmodel" aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass Heidi mit dem DJ eng befreundet ist. Und: Bereits ein Jahr zuvor zuvor veröffentlichte die Modelchefin gemeinsam mit Snoop Dogg den Song "Chai Tea with Heidi", der monatelang das Intro der 17. Staffel war.

Wann startet GNTM 2024?

Mit welchem Intro "Germany's Next Topmodel" 2024 losgeht, ist noch nicht bekannt. Allerdings wurde am 1. Januar 2024 offiziell verkündet: Ab 15. Februar wird die neue Staffel, die erstmalig alle Geschlechter zur Teilnahme zulässt, auf ProSieben ausgestrahlt.

Die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar jeden Donnerstag auf ProSieben und auf Joyn.