So bewirbst du dich für "Germany's Next Topmodel"

Du willst Teil von "Germany's Next Topmodel" werden? Hier findest du alle relevanten Informationen zum Bewerbungsvorgang.

GNTM 2023: Bewerbungsphase ist vorbei

Seit dem 13. Mai konnten Bewerbungen für "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" 2023 eingereicht werden. Jetzt ist die Bewerbungsphase vorbei. Du kannst dir auch weiterhin vorstellen Teil von GNTM zu werden? Dann bewerbe dich für die nächste Staffel. Wie schon im vergangenen Jahr gilt: Bewerben kann sich jede Frau, mit jeder Größe, in jedem Alter, mit jeder Konfektionsgröße. Die einzige Einschränkung ist ein Mindestalter von 18 Jahren.

Sobald die Bewerbungsphase für die Folgestaffel startet, erfährst du es natürlich hier.

Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" startet im Frühjahr. Die Folgen siehst du wieder auf ProSieben und auf Joyn.