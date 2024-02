Das Wichtigste in Kürze Das Umstyling wird Jahr für Jahr mit Spannung erwartet. In der Staffelvorschau zeichnet sich bereits ab, wer bei GNTM 2024 ein Umstyling bekommen könnte.

Übrigens steht der Cast schon fest: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei GNTM 2024.

Alle Infos zur neuen Staffel sowie einen Überblick über alle Sendezeiten, Wiederholungen und Infos zum Livestream findest du hier.

Das kam definitiv unerwartet! Bereits in der 1. Folge von GNTM 2024 gibt es erste Infos zum Umstyling. Wird in der Staffelvorschau verraten, wer eine Typveränderung bekommt?

Die ersten Szenen aus dem Umstyling

Spoiler-Alarm bei "Germany's Next Topmodel"! Die erste Folge der 19. Staffel ist noch nicht ganz zu Ende, schon sehen wir erste Szenen vom Umstyling, die im Zuge einer Staffelvorschau gezeigt werden. Es sind zwar nur Augenblicke, die uns verraten könnten, wer in diesem Jahr ein Makeover bekommt. Aber die haben es in sich.

Haben diese Models ein Makeover bekommen?

Die Szenen zeigen gleich mehrere Topmodel-Anwärter:innen, die von Stylistinnen und Stylisten umringt werden. Zuerst fällt der Blick auf Jana, deren Haare sich unter einer Trockenhaube befinden. Ob sie sich wohl über etwas Farbe freuen darf?

Außerdem im Blick: Nuri, Stella und Leoni. Die drei Models haben bereits auf den berühmt-berüchtigten Umstyling-Stühlen Platz genommen. Ob sie ein Makeover bekommen und wie dieses ausfallen könnte, lässt sich allerdings nur erahnen.

Bei den Male-Models wird wohl einer der Zwillinge eine neue Frisur bekommen. Ob es Julian oder Luka trifft, ist in der schnellen Schnittabfolge nicht eindeutig auszumachen.

Sara und Fabienne sind ebenfalls mit im Raum, als es bei den anderen Models ernst wird. Ob sie nur als Zuschauerinnen geladen sind oder ob neue Looks auf sie warten, geht aus dem Clip allerdings nicht hervor.

Heftige Reaktionen auf das Umstyling

Große Typveränderungen dürften jedenfalls auch dieses Jahr wieder dabei sein. Denn die Reaktionen der restlichen Models, die von zu Hause aus zusehen, sprechen eine deutliche Sprache: "Das ist zu viel für mich", stammelt Livingsten und rutscht hibbelig auf seinem Stuhl hin und her. Eine andere Teilnehmerin aus dem Off muss kurz nach Luft schnappen und urteilt dann: "Das ist ja wirklich jetzt richtig kurz!"

Wann das Umstyling stattfindet und wer sich über ein Makeover freuen darf, erfährst du zeitnah hier! Übrigens verriet die Staffelvorschau noch weitere Details.

Ist das die neue Unterkunft der Models in Los Angeles?

Der Golden State ist seit vielen Jahren nicht nur Heidi Klums Wahlheimat, sondern immer wieder Schauplatz der vergangenen GNTM-Staffeln gewesen. Wie der Preview-Clip verrät, dürfen sich die Models auch in diesem Jahr auf einen Ausflug an die Westküste der USA freuen. Die Topmodel-Anwärter:innen sind offensichtlich in einem schicken Penthouse hoch über den Dächern von L. A. untergebracht.

Über den magischen Ausblick freuen sich Lydwine und Maximilian. "Das schaut so krass aus. Ich hab mir schon vorgestellt, das Penthouse-Apartment könnte gut ausschauen. Aber das …", staunt Male-Model Maximilian nicht schlecht, als sein Blick erstmalig über die Downtown von Los Angeles schweift. Dem kann die 21-Jährige nur beipflichten.

Das ist ein anderes Level! Lydwine über den Penthouse-Blick

Wie es bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht und wer schlussendlich wirklich ein Umstyling bekommen wird, erfährst du selbstverständlich zuerst hier.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.