Das muss und wird gefeiert werden: 2025 steht das 20. Jubiläum von "Germany's Next Topmodel" an. Es wird ein riesiges Spektakel werden, so viel ist klar. Auf Instagram Live gab GNTM-Chefin Heidi Klum nun weitere Infos zur nächsten Staffel preis. Schon jetzt steht fest: Es kommt Großes auf euch zu!

Wie lässt sich die Zeit, in der man für die nächste Szene von GNTM 2025 in der Maske fertiggemacht wird, am sinnvollsten nutzen? Heidi Klum fiel da eine Menge ein, als sie sich in der Garderobe in die kunstfertigen Hände von ihrer Make-up-Artistin Linda Hay begab: Die GNTM-Chefin gab ihren Fans in einem 45-minütigen Instagram Live Einblicke in die Dreharbeiten zur Jubiläums-Staffel, die gerade in München begonnen haben. "Ich filme GNTM gerade. [...] Heute ist schon unser achter Tag", erzählte der Weltstar gut gelaunt.

Heidi Klum gab nicht nur weitere spannende Infos zur Jubiläums-Staffel preis, sondern hatte auch noch eine personelle Überraschung parat. Denn neben ihrer langjährigen Visagistin war ihr gegen Ende der Live-Schalte auch eine besondere Star-Gästin zugeschaltet: Vivien Blotzki, die 2023 die 18. GNTM-Staffel gewann.

Heidi Klum verspricht: "Hab tolle Models gefunden!"

Während des Livestreams auf Instagram plauderte die GNTM-Chefin ganz locker, interagierte mit ihren Follower:innen und gab quasi nebenbei ein paar Infos über die Jubiläums-Staffel preis, die 2025 auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt wird. "Ich kann euch ja ein bisschen was über die aktuelle GNTM-Staffel erzählen", sagte der Weltstar grinsend.

Wir haben am ersten Tag 100 Männer gecastet, am zweiten Tag 100 Frauen - und wir haben mega Guest-Judges. Heidi Klum

Außerdem versprach sie ihren Fans: "Ich hab tolle Models gefunden, Männer und Frauen."

GNTM-Gewinnerin Vivien: "Ich habe schon meine Favoritin"

Die beiden Hundertschaften von Models waren - zumindest teilweise - auch schon im Einsatz. Denn es wurden bereits Fashion-Shows für Männer und Frauen für die neue Staffel gedreht, wie Heidi Klum außerdem verriet.

Bei diesen war auch GNTM-Siegerin Vivien eingebunden, denn die Model-Chefin plauderte mit ihr entspannt über die Kandidat:innen der neuen Staffel: "Wie fandest du denn meine Models? Du warst ja auch bei zwei Fashion-Shows dabei." Curvy Model Vivien gab daraufhin im Livestream preis, dass sie sich die Models bereits aufmerksam angeschaut hat.

Ich habe schon meine Favoritin. Ich habe schon paar, die ich ziemlich cool finde. Aber auch bei den Männern! Vivien Blotzki, Gewinnerin der 18. GNTM-Staffel

In wie vielen Episoden der Jubiläums-Staffel Vivien dabei sein wird, welche anderen Gäst:innen zum Jubiläum vorbeischauen und wer die Gast-Juror:innen sein werden, von denen Heidi schwärmte, ist natürlich noch nicht bekannt.

Vivien hat sich jedenfalls nach ihrem Gewinn 2023 als Model und TV-Persönlichkeit etabliert, ist auf Fashion Weeks in Berlin und New York gelaufen und hat einige große Jobs an Land gezogen - unter anderem bei Jean Paul Gaultier, Pandora und Kate Spade.

Linda Hay: Heidi Klums langjährige Visagistin

Mit von der Live-Partie war auch Linda Hay, die Heidi Klum während des Streams zurechtmachte.

Linda ist seit vielen Jahren die Lieblings-Visagistin des Weltstars und längst eine enge Freundin geworden. Sie haben sich einst kennengelernt, als Heidi Klum 1997 bei "Victoria's Secret" begann - und den Durchbruch als Topmodel schaffte. Als ihre Karriere Richtung TV expandierte, holte sie Linda als ihre Vertraute in Sachen Styling und Make-up ins Boot. "Ich danke meinem Glücksstern, dass wir uns getroffen haben", verriet Linda 2020 dem Magazin "Top Mag".

Linda war im vergangenen Jahr bei GNTM auch beim großen Umstyling dabei. Keine Überraschung also, dass Heidi Klum ihre Freundin auch für die Jubiläums-Staffel nach München holte.

Wann die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ausgestrahlt wird, ist noch unbekannt. Bis dahin kannst du dir ganze Folgen älterer Staffeln kostenlos und in voller Länge auf Joyn anschauen.

