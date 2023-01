Die 18. Staffel GNTM startet in Los Angeles - an diesem Tag geht's los

Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" startet nicht etwa in Europa - sondern direkt in Hollywood. Heidi Klum und Sender ProSieben haben nun erste Details verraten ...

Willkommen in Hollywood

Ein filmreifer Start für "Germany's Next Topmodel" 2023, denn Staffel 18 wird nicht etwa in Deutschland beginnen, sondern direkt in der Stadt der Engel. In Los Angeles trifft Heidi Klum auf die 30 neuen Kandidatinnen. Wie der Sender nun verrät, werden die Frauen hier auch ihre erste Fashionshow laufen dürfen.

Heidi Klum über "spannende Reise"

Topmodel Heidi Klum zeigt sich direkt begeistert von der kommenden Staffel und den Topmodel-Anwärterinnen: "Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen."

Im Februar 2023 geht es los

Inzwischen ist auch das genaue Startdatum offiziell bekannt: Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" startet am 16. Februar 2023.

Die neuen Folgen von GNTM laufen dann wie gewohnt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.