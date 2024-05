Aldin und Sara werden ihre Zeit bei "Germany's Next Topmodel" 2024 niemals vergessen. Als permanente Erinnerung lassen sie sich in Los Angeles gemeinsam ein ganz besonderes Tattoo stechen, das sie für immer an GNTM erinnern wird.

Sara und Aldin auf Tattoo-Mission

"Los Angeles weint, dass wir weggehen müssen", sagt die frisch ausgeschiedene Sara. "Verständlich!" Mit einer pinkfarbenen Plastiktüte zum Regenmantel umfunktioniert stehen Aldin und Sara mitten in Los Angeles - im strömenden Regen!

An ihrem letzten freien Tag in der Mega-Metropole wollen die beiden noch einmal auskundschaften, was Los Angeles zu bieten hat. Ihre Mission: Sie wollen sich tätowieren lassen.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Aldin

Im Clip: Aldin muss nach harscher Kritik die Heimreise antreten

Zahlen mit ganz speziellen Bedeutungen

Während Aldin zum ersten Mal eine Tattoo-Nadel an seine Haut lässt, ist es bereits Saras sechstes Körperbildchen. Oder doch ihr siebtes? Die Ex-Kandidatin weiß es nicht genau.

Für Aldin gibt es eine 8 und für Sara eine 6. Eine versteckte Botschaft? Nein, Aldin klärt auf: "Wenn ihr die Sendung mitverfolgt habt, dann wisst ihr ganz genau, dass ich der achte Platz von den Männern geworden bin." Sara wurde die Sechste der Frauen.

Wir wollen uns die Zeit hier, die uns unter die Haut gegangen ist, wirklich noch mal auf die Haut stechen lassen. Aldin

Aldin ist begeistert: "I love it!"

Im Tattoo-Studio dann ist Sara die Ruhe in Person: "Es tut nur ein wenig weh", sagt sie, während der Tätowierer eine subtile Ziffer 6 in ihrer Armbeuge verewigt. "Aber es ist kein Schmerz-Schmerz."

Aldin entscheidet sich auch für die Armbeuge. "I love it!", zeigt sich Aldin begeistert über sein neues - und erstes - Tattoo. "Die Acht und die Sechs wird uns jetzt unser Leben lang begleiten."

Im Clip: Saras Abschied in Woche 14

Wie es für die Kandidat:innen bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht, siehst du nächsten Donnerstag, 23. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.