Einzug in die Villa: Die Models sind völlig überwältigt

Selten hat eine Staffel #GNTM zu luxuriös gestartet wie in diesem Jahr. Die Topmodel-Anwärterinnen beziehen schon in Folge zwei eine Luxusvilla in Los Angeles. Dort wartet nicht nur eine atemberaubende Aussicht auf die Models, sondern auch viele Geschenke.