GNTM 2023 - Boyfriend-Besuch aus der Heimat: Diese Kandidatinnen sind vergeben

Nach langen Wochen in L.A. wächst bei vielen Models das Heimweh. Eine ganz besondere Überraschung erwartet einige GNTM-Anwärterinnen in Folge 13: Ihre Boyfriends sind zu Besuch. Wer von den Models vergeben ist, erfährst du hier.

Großes Wiedersehen über den Dächern von L.A.

In Woche 13 heißt es erst einmal: Koffer packen! Den Topmodel-Anwärterinnen steht ein glamouröses Shooting mit Starfotograf Yu Tsai bevor. Doch damit nicht genug - denn Heidi Klum hat ganz besondere Gäste eingeladen. Freund:innen, Familienmitglieder und die Boyfriends der Kandidatinnen sind nach Los Angeles gereist, um ihre Liebsten zu überraschen.

Schockmoment für Nina: Ihr Freund ist da!

Damit hat Nina nicht gerechnet: Ihr Freund Marvin überrascht sie beim Glamour-Shooting in Woche 13. © ProSieben / Sven Doornkaat

Für Nina ist ihr Freund Marvin angereist. Als die 22-Jährige ihn am Shooting-Set erspäht, ist ihre Reaktion im ersten Moment eher verhalten. Wie Nina im Nachhinein mitteilt, habe sie einfach wahnsinnig unter Schock gestanden und gar nicht fassen können, dass ihr Freund wirklich da sei. Auch Modelchefin Heidi zeigt sich etwas irritiert von Ninas anfänglicher Reaktion.

Doch es dauert nicht lange, bis sich Nina und Marvin in die Arme fallen. Das Paar ist überglücklich, sich endlich wieder zu haben.

Marvin bedeutet mir alles. [...] Es ist einfach leer, wenn er nicht da ist. Nina

Voller Vorfreude auf die gemeinsame Zeit verlassen die beiden das Shooting Hand in Hand. Ein Leben ohne ihren Freund? Das kann sich Nina nicht mehr vorstellen.

Was die 22-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Marvin hat ihren Verlobungsring im Gepäck, um seiner Freundin zum Endspurt hin noch mal etwas Kraft zu geben. Wird es einen Heiratsantrag geben?

Anna-Maria ist überwältigt

Emotionales Wiedersehen: Anna-Maria und Jeffrey können ihr Glück kaum fassen. © ProSieben/Sven Doornkaat

Mit ihrer Performance beim Glamour-Shooting macht Anna-Maria nicht nur Starfotograf Yu Tsai und Modelchefin Heidi Klum, sondern auch einen ganz besonderen Menschen in ihrem Leben stolz. Zu Tränen gerührt ist die Topmodel-Anwärterin, als sie ihren Verlobten Jeffrey sieht. Die 24-Jährige ist außer sich vor Freude, ihren Liebsten endlich wieder in die Arme schließen zu können.

Ich bin gerade der glücklichste Mensch der Welt. Anna-Maria

Auch Jeffrey kommen beim großen Wiedersehen mit seiner Anna-Maria die Tränen. Die beiden können die Finger gar nicht mehr voneinander lassen. "Vorher habe ich die ganze Sache unterschätzt. Ich bin echt nicht davon überzeugt gewesen, dass man sich so stark vermisst, aber das zeigt einem nur noch mal, wie stark die Bindung ist und was dann natürlich zu Hause fehlt", erklärt Jeffrey.

Endlich Zweisamkeit und zusammen abschalten - die zwei Verliebten sind einfach nur glücklich. Als kleine Aufmerksamkeit hat er einen Plüsch-Löwen-Anhänger und einen Brief für seine Verlobte dabei. Anna-Maria ist überglücklich und betont, dass Jeffrey ihr Zuhause sei und sie gar nicht glücklicher sein könne.

Katherine trifft ihren Liebsten

Noch weiß Katherine nicht, dass ihr Freund Patrick hinter ihr steht. © Copyright: ProSieben/Sven Doornkaat

Als Katherine beim Glamour-Shooting gebeten wird, einen Anruf mit ihrem Freund Patrick zu simulieren, spricht das Model voller Euphorie von ihrem Liebsten. Dass er hinter ihr steht, weiß die 20-Jährige zu dem Zeitpunkt nicht. Als sie ihn schließlich im Foto erspäht, kann sie ihren Augen kaum trauen. "Nein, das ist nicht wahr!" Unter Tränen betont sie, wie dankbar sie sei und dass sie ihr Glück kaum in Worte fassen könne.

Ich war so glücklich, diesen Menschen wiederzusehen. Katherine

Um seiner Freundin seine Gefühle mitzuteilen, überreicht Freund Patrick seiner Katherine am Abend in Zweisamkeit einen Brief, in dem er ihr noch einmal Zuspruch und Motivation übermittelt und ihr verdeutlicht, wie sehr er an sie glaubt und wie viel ihm an seiner Katherine liegt.

Keines der Models geht leer aus

Auch die anderen Models dürfen sich über einen Besuch ihrer Liebsten aus der Heimat freuen. Einige Familienmitglieder und Freund:innen sind angereist, um moralischen Rückhalt zu geben. Gemeinsam mit ihren Überraschungsgäst:innen wohnen die Models die Woche über in einem Luxusapartment und können alles Verpasste in Ruhe nachholen.

Gemeinsam mit ihren Überraschungsgäst:innen wohnen die Models die Woche über in einem Luxusapartment und können alles Verpasste in Ruhe nachholen.