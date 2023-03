Anzeige

Für einige Models gab es beim Umstyling eine komplette Typveränderung. Hier findest du die 7 aufregendsten Frisur-Veränderungen von Staffel 18.

"Direkt zack und die Hälfte meiner Haare war ab" - Die Kandidatinnen von GNTM 2023 erwartete in Folge 5 ein radikales Umstyling. Für ein paar Models bedeutete das die totale Typveränderung. Doch auch Heidi Klum überraschte ihre Models zum ersten Mal bei "Germany's Next Topmodel" mit einem eigenen Umstyling.

1. Umstyling-Premiere für Modelchefin Heidi Klum

Premiere bei GNTM: Heidi Klum setzt sich selbst auf den Friseur:innenstuhl. Ein gutes Stück der langen Mähne wird abgeschnitten und eine neue Farbe gibt es gleich noch dazu - Heidi ist wieder hellblond.

Modelchefin Heidi Klum freut sich über ihren neuen Look. © ProSieben / Richard Hübner

2. Katherine

Die dicken, super langen Haare von Katherine durften bleiben. Die alte Haarfarbe muss allerdings einem richtig hellen Blond weichen.

Katherine über ihr Umstyling: "Ich küsse Heidi Klums Herz. Ich liebe es!" © ProSieben / Richard Hübner

3. Anna-Maria

Das natürliche Blond von Anna-Maria wurde zu einem strahlenden Hellblond. Das Model kann die Veränderung kaum fassen: "Das ist so krass, ich zitter so", freut sich Anna-Maria über ihr Umstyling.

Anna-Maria ist von ihrem Makeover total überwältigt. © ProSieben / Richard Hübner

4. Vivien

Viviens Locken sind ihr Markenzeichen - und sollen es auch bleiben. Ihre Naturlocken bekommen Extensions und noch mehr Volumen. Das Model ist von ihrer neuen Lockenmähne total überwältigt.

Vivien über ihr Umstyling: "Ich bin sprachlos. Ich finde überhaupt keine Worte, weil es so schön ist!" © ProSieben / Richard Hübner

5. Somajia

Somajia geht mit gemischten Gefühlen in das Umstyling. "Ich habe meine Haare noch nie geschnitten", erzählt sie der Stylistin. Doch für Heidi war wichtig, dass Somajia ihre Identität nicht durch das Umstyling verliert. Statt die Haare abzuschneiden, bekommt das Model extra-lange Braids.

Somajia hat Braids von Stylistin Kendra Garvey bekommen. © ProSieben / Richard Hübner

6. Anya

"Ich bin die ganze Zeit schon am Zittern, weil ich einfach so Bock habe", freut sich Anya auf das Umstyling. Am Ende sieht das Model ganz anders aus, als sie erwartet hätte: Der kurze Pixie Cut passt aber perfekt zu ihrem Look.

Anya über ihr Umstyling: "Ich hätte mit allem gerechnet, außer damit." © ProSieben / Richard Hübner

7. Selma

Selma setzt sich mit gemischten Gefühlen in den Friseur:innenstuhl: "Ich bin auf jeden Fall gerade sehr unzufrieden und habe deshalb Bock auf eine Veränderung. Ich hoffe aber, dass ich nicht diejenige mit der größten Veränderung bin." Doch genau das passiert: Sie bekommt das krasseste Umstyling unter den Models. Trotz anfänglicher Nervosität ist Selma begeistert: "Ich sehe aus wie ein anderer Mensch. Aber die Frisur finde ich sehr geil."

Selma kann sich immer mehr mit ihrem neuen Look anfreunden. © ProSieben / Richard Hübner

Hier findest du alle Umstylings im Überblick

Der Vorher-nachher-Vergleich: Selma beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Anna-Maria beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Anya beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Katherine beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Lara beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Mirella beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Nina beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Somajia beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Vivien beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana