Shooting-Spaß für Lydwine! Erst schafft es die 21-Jährige fast nicht ans Set und dann bringt sie ein Croissant total aus dem Konzept. Das Intimissimi-Casting in Woche zehn wird für die GNTM-Kandidatin zu einer Herausforderung.

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Schau dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze In Woche zehn hoffen die weiblichen Models bei "Germany's Next Topmodel" 2024 auf einen Mega-Job beim Unterwäsche-Label Intimissimi . Lydwine bringt jede Menge Spaß ans Set.

Noch mehr über die Topmodel-Anwärterin erfährst du auf Lydwines Porträtseite. Eine Übersicht aller Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 findest du übrigens hier und zu den Sendezeiten geht es da lang.

+++ Update, 18. April 2024 +++

Anzeige

Anzeige

"Für mich wäre es alles, diesen Job zu bekommen!"

Riesige Plakate, die in ganz Deutschland zu sehen sind, und eine nationale Online-Kampagne für eines der größten Unterwäsche-Labels des Landes: In Woche zehn dürfen die weiblichen Models darauf hoffen, das neue Gesicht von Intimissimi zu werden.

Lydwine ist sofort Feuer und Flamme: "Für mich wäre es alles, diesen Job zu bekommen!" Mit einer ordentlichen Ladung Ehrgeiz macht sie sich auf den Weg zum Test-Shooting. Doch sie kommt nicht weit. Die Glastür versperrt ihr den Weg. Vor den Augen der Kundinnen schafft es Lydwine zunächst nicht, die Tür zum Set zu öffnen. Sie lacht: "Das ist einfach meine verpeilte Art!"

Auch die Kundinnen müssen schmunzeln und werden sogleich von der positiven Art der 21-Jährigen eingenommen.

"Es hat wirklich so viel Spaß gemacht"

Beim Test-Shooting für Intimissimi vergisst Lydwine ihre Mimik. Der Grund? Ein Croissant! © ProSieben

Beim Test-Shooting legt sich die GNTM-Kandidatin ordentlich ins Zeug und nutzt jede Requisite, die sie in die Finger bekommt. Da das Shooting unter dem Motto "Italian Morning" stattfindet, stehen auch Kaffeetasse und Frühstück bereit.

Lydwine greift beherzt zu und hat ihre Mimik plötzlich nicht mehr unter Kontrolle. "Das ist köstlich", freut sie sich über das schmackhafte Croissant.

Ich hab das Croissant gegessen. Das hat mich so aus der Bahn gebracht. Lydwine

"Lydwine wollte viel zeigen mit dem Croissant", resümiert Lisa Piontek nach Lydwines Test-Shooting. Trotzdem müsse "man so ein bisschen manchmal aufpassen mit der Mimik", ergänzt die Product- und Retail-Managerin. "Es sah aber alles in allem wirklich gut aus vor der Kamera."

Für den Job hat es schlussendlich nicht gereicht. Grace macht das Rennen vor allen anderen und wird das neue Gesicht der Intimissimi-Kampagne. Trotzdem freut sich Lydwine: "Es hat wirklich so viel Spaß gemacht!"

Wie es mit Lydwine bei bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Anzeige

+++ Update, 21. März 2024 +++

Anzeige

Lydwine: "Bin ich sehr gespannt, was Heidi mit mir machen wird"

Lydwine geht es ebenfalls an die Mähne. Welches Makeover Modelchefin Heidi Klum wohl für sie vorsieht? © ProSieben / Richard Hübner

"Für mich ist das Kopfmassage", gibt sich Lydwine im Frisierstuhl gelassen, als sich Heidi Klums Profi-Stylist:innen ihrem Afro widmen. Noch ahnt die 21-Jährige nicht, welche Typveränderung sich die Modelchefin für sie überlegt hat.

"Ich trag ja Braids, Perücken, die verschiedensten Frisuren. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Heidi mit mir machen wird", erklärt Lydwine im Interview. Der schlimmste Fall wäre allerdings, sollte ihr die Modelchefin die Haare komplett abrasieren.

Anzeige

Umstyling-Überraschung von Heidi Klum

Ihre Hoffnung? Extensions! Doch beim Umstyling sind weit und breit nur Frisiergeräte und Scheren zu sehen. Das lässt nichts Gutes erahnen.

Und dann kommt es plötzlich ganz anders. "Ich hätte mal was mitgebracht", ruft Heidi Klum, die aus heiterem Himmel mit Perücken um die Ecke kommt.

Es ist Weihnachten! Ich sterbe! Lydwine traut ihren Augen nicht

"Sollen wir ein bisschen was anprobieren?", fragt die Modelchefin. Das lässt sich die 21-Jährige natürlich nicht zweimal sagen. Überraschung gelungen!

Lydwines neuer Look

Der Vorher-nachher-Vergleich: Lydwine beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben

Am Ende ist eine freshe neue Wig für Lydwine gefunden. Beim ersten Anblick im Spiegel ist die 21-Jährige hin und weg: "Ich bin verliebt. […] Ich werde diese Perücke nie wieder von meinem Kopf lassen."

Wie haben sich die Looks der anderen Models verändert? Zum großen Vorher-nachher-Vergleich aller Umstylings von GNTM 2024 geht's hier lang.

+++ Ursprüngliche News +++

Das ist GNTM-Kandidatin Lydwine

Lydwine sticht wahrlich nicht nur durch ihren besonderen Namen heraus. Doch ihr Rufname sagt schon einiges über den Charakter der 21-Jährigen aus. Denn wie die Studentin im Interview erklärt, bedeute ihr Name so viel wie "Freundin des Volkes".

"Ich glaube, das ist so ein bisschen steckengeblieben, dass ich an sich sehr viel mit meinen Freunden zusammen bin, ihnen gerne zuhöre und für sie da bin - einfach diese Hilfsbereitschaft, die in mir ist", verdeutlicht Lydwine. Sich selbst bezeichnet die Studentin als verpeilt, laut, aber auch "manchmal ironisch".

In einer Freundesgruppe bin ich auf jeden Fall die Person, die dich zum Lachen bringt - safe. Lydwine

Lydwine will es sich beweisen

Die extrovertierte Lydwine ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Mit gutem Vorsatz ins neue Jahr: Lydwine hat sich fest vorgenommen, sich ihren Ängsten zu stellen. Da kommt die GNTM-Teilnahme doch wie gerufen für die 21-Jährige. "Absolute Angst" habe die Studentin, wie sie verrät, dennoch und prophezeit: "Ich werd auch komplett heulen einmal."

Ich habe sehr viel Respekt davor, mit Heidi zusammenzuarbeiten.

Die einmalige Chance, im Cast der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" zu sein, will sich Lydwine aber nicht entgehen lassen und sie für sich nutzen. "Ich weiß, dass ich es kann", betont die Topmodel-Anwärterin. Wichtig sei ihr, es sich selbst zu beweisen.

"Frisuren trage ich niemals länger als eine Woche"

In Sachen Haarveränderung ist Lydwine dagegen weniger schüchtern. "Frisuren trage ich niemals länger als eine Woche", verrät die Studentin im Interview und erklärt: "Ich bin sehr schnell gelangweilt und brauch immer was Neues." Ob lang, kurz, blond oder Braids: Bei Lydwine ist alles möglich.

Das ist, als würde man immer in einen neuen Charakter schlüpfen, was ich sehr cool finde. Lydwine über ihre Frisurveränderungen