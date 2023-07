Das Wichtigste in Kürze Vivien ist die Gewinnerin von GNTM 2023. Falls du das Finale verpasst hast, kannst du die Geschehnisse im Detail in unserem Liveticker oder die Highlights in unserer Final-Zusammenfassung nachlesen. Natürlich gibt es die ganze Folge ebenfalls hier.

Am 15. Juni gewann Vivien die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Nun gibt die 23-Jährige das erste große Interview. Dort verrät sie unter anderem, wie sie Leni Klum erlebt hat und warum sie von Heidi Klum stets tollen Support erhalten hat.

Vivien hat GNTM 2023 gewonnen: Jetzt gibt sie ihr erstes großes Interview

Kannst du es schon fassen, dass du Germany's Next Topmodel 2023 bist?

Ich weiß es, aber es ist noch nicht so recht angekommen. Es sind tausend Gefühle in mir. Ich war mir nicht sicher, dass es so kommt. Dementsprechend ist es ein total schönes Gefühl.

Was ging dir in dem Moment durch den Kopf, als du auf die Verkündung gewartet hast?

Mein Herz hat gepocht, das war auch für mich ein besonderes Gefühl.

Wie hat sich die anschließende Verkündung angefühlt? Was hast du gedacht?

Ich glaube, man kann nichts denken!

Wer hat dir als Erstes gratuliert?

Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Mein Handy ist regelrecht explodiert. Die wichtigsten Freunde und Familie waren vor Ort im Fanblock. Aber viele Fans haben auch von zu Hause mitgefiebert.

Was waren deine Highlights im Finale?

Mein schönster Moment war der finale Walk in den diamantenbesetzten Kleidern. Die ganze Last war bereits abgefallen und man konnte den Moment noch mal richtig genießen und die Atmosphäre aufsaugen.

Wie bereitet man sich eigentlich auf ein GNTM-Finale vor? Kann man das überhaupt richtig?

Wir hatten Gott sei Dank einige Tage lang Proben. Dort hat uns unsere Choreografin Nikeata Thompson sehr unterstützt. Am Ende hab ich mich gut vorbereitet gefühlt, aber daran gezweifelt, dass ich das alles abrufen kann. Zum Glück hab ich aber alles ganz gut machen können.

Du hattest mittlerweile etwas Zeit, dir über die gestrigen Platzierungen Gedanken zu machen. Wie hast du den Verlauf des Abends wahrgenommen?

Ich bin sehr überrascht gewesen von den Platzierungen. Als Selma rausgeflogen ist, war das sehr hart für mich. Wir hatten uns über die Zeit eine gute Freundschaft aufgebaut, weshalb es schwer war, sie gehen zu sehen.

Ich hab mich einfach in sie verliebt! Vivien über Leni Klum

Wie hast du eigentlich Leni Klum am Finalabend erlebt?

Es war nicht mein erstes Aufeinandertreffen. Leni war ja auch bei den Proben schon bei uns. Ich muss wirklich sagen: Sie ist so zuckersüß! Von Tag eins war sie sehr herzlich, hat uns alle sehr offen begrüßt. Ich habe mich einfach in sie verliebt.

Hat euch Leni Tipps fürs Finale geben können oder euch geholfen, eure Aufregung in den Griff zu bekommen?

Aufregung? Ich glaube, sie hat selbst mit Aufregung zu kämpfen gehabt. Schließlich war das auch ihr Debüt, in einem so großen Show-Finale zu stehen und auch noch moderieren zu dürfen.

Wie verbringst du die ersten Tage nach dem Finale?

Die nächsten Tage werden vermutlich noch anstrengend, aber ich werde mir ein, zwei Tage gönnen, an denen ich ins Spa gehe.

An welcher Challenge konntest du besonders wachsen?

An der Interview-Challenge, das war für mich eine der schwersten Aufgaben. Ich habe mich sehr schnell von der Situation verunsichern lassen. Aber ich konnte auch daraus lernen, ähnliche Situationen werde zukünftig anders angehen.

Jede:r hat individuelle Stärken, die man auf die eigene Karriere anpassen muss. Vivien, Germany's Next Topmodel 2023

Was unterscheidet dich von den vergangenen Gewinnerinnen von "Germany's Next Topmodel"?

Das ist schwer zu sagen. Ich würde behaupten, jede:r hat individuelle Stärken, die man auf die eigene Karriere anpassen muss.

Du hast mal gesagt, du seist zwar in Deutschland aufgewachsen, aber im Herzen eigentlich durch und durch Brasilianerin. Hat deine brasilianische Ader auch zum Titelgewinn beigetragen?

Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich Temperament mitbringe und dieses Feuer mit auf die Bühne nehme. Das hab ich früher noch gar nicht so gesehen, sondern erst bei "Germany's Next Topmodel" so richtig entdeckt!

Erzähl uns von einem besonders schönen Moment in der Modelvilla.

Es ist schwierig, das auf einen speziellen Moment einzugrenzen. Mich hat die Anfangszeit in der Modelvilla generell superglücklich gemacht. Wir sind zusammen nach L.A. gereist und in diese neue Welt abgetaucht. Und wir haben das vor allem alle zusammen erlebt. Es war eine sehr intensive Zeit für mich.

Heidi hat immer drauf geachtet, dass [...] ich mich so zeigen kann, wie ich bin. Vivien

Was ist dir in Bezug auf Heidi Klum am meisten im Gedächtnis geblieben?

Heidi hat immer drauf geachtet, dass meine Kurven zu sehen sind und dass ich mich so zeigen kann, wie ich bin.

Wie geht es jetzt beruflich für dich weiter?

Das weiß ich noch nicht genau. Ich will erst mal genießen, dass mein Gesicht auf dem Titel von "Harper's Bazaar" ist. Da werde ich mir bestimmt eine Ausgabe kaufen. Die Kampagne von Mac Cosmetics wird bestimmt ebenfalls super. Ich freue mich schon, durch die Stadt zu schlendern, um mir das anzuschauen.

Hast du mal ans Umziehen gedacht?

Es gibt noch nichts Konkretes zu berichten. Aber ich habe geplant, in eine größere Stadt zu ziehen.

Besteht die Möglichkeit, dass mehrere Kandidatinnen der Staffel jetzt eine Model-WG aufmachen?

Das ist leider sehr unwahrscheinlich. Wir wohnen sehr verstreut in ganz Deutschland. Einen gemeinsamen Nenner zu finden, wäre schwierig. Allerdings denke ich, dass ich mich persönlich eher Richtung Berlin orientieren werde, da die Stadt ja mehr oder minder das Zentrum der deutschen Modebranche ist. Natürlich besteht trotzdem jederzeit die Chance auf eine Reunion, schließlich habe ich während der Staffel enge Freundschaften geschlossen.

