Wer ist heute Favoritin beim GNTM-Finale 2023? So schätzt Heidi Klum die Titel-Anwärterinnen ein

Am 15. Juni ist es so weit: Dann kürt Heidi Klum im großen GNTM-Finale die Gewinnerin der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel". Was sind die Stärken von Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien?

Die Finalistinnen in der Galerieübersicht

Sie konnten Woche für Woche Heidi mit ihrer Eleganz und Stärke überzeugen: Olivia, Nicole, Selma, Vivien und Somajia haben den Einzug ins Finale der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" geschafft.

Diese Models stehen im Finale. Über mehrere Wochen haben sie bei GNTM 2023 bewiesen, wie viel Talent und Ehrgeiz in ihnen steckt. © ProSieben/Richard Hübner Nicole ist die einzige Best Agerin im Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023. Bisher lieferte die 49-Jährige konstant starke Leistungen. Wird sie als erste Best Agerin Germany's Next Topmodel? © ProSieben/Richard Hübner Selma geht den Weg Richtung Titel Germany's Next Topmodel mit großen Schritten. Wird sie die Gewinnerin der 18. Staffel sein? © ProSieben/Richard Hübner Olivia konnte in den letzten regulären Wochen noch mal richtig punkten und freut sich nun auf das große Finale: "Ich habe mich so lange nach dem Einzug ins Finale gesehnt! Ich schätze meine Chancen ziemlich gut ein, ich glaube, ich habe das Zeug dazu.“ © ProSieben/Richard Hübner Model Somajia ist erleichtert. Durch ihre hervorragende Leistung schafft sie den Einzug ins Finale von GNTM 2023. Wird sie sich im Finale gegen die anderen Kandidatinnen durchsetzen können? © ProSieben/Richard Hübner Vivien hat es geschafft. In Woche 17 überzeugt sie sowohl Heidi Klum als auch Stardesigner Philipp Plein und sichert sich somit einen Platz im Finale von Germany's Next Tompodel 2023. © ProSieben/Richard Hübner

Heidi Klum: "Nicole hat das Modeln einfach nicht verlernt"

Wird Nicole die erste Best Agerin sein, die sich den Titel holt? © ProSieben / Sven Doornkaat

Sie verbindet eine besondere Beziehung: Vor etwa 30 Jahren lernten sich Nicole und Heidi Klum bereits in einer gemeinsamen Model-WG in Mailand kennen. Bei "Germany's Next Topmodel" 2023 haben sie sich "neu und richtig kennengelernt", wie Heidi Klum im Halbfinale erklärt. Schon beim Sedcard-Shooting habe die Modelchefin gemerkt, dass Nicole ihren Mitstreiterinnen einiges voraus gewesen sei.

Nicole hat das Modeln einfach nicht verlernt. Sie präsentiert sich immer positiv, hat eine gewisse Klasse und Eleganz. Alles auf ihre ganz natürliche Art. Heidi Klum

Heidi Klum: "Olivia versprüht Stärke"

Kann Olivia ihren erfolgreichen Werdegang mit dem GNTM-Titel krönen? © ProSieben / Sven Doornkaat

Woche für Woche hat Olivia ihr Können unter Beweis gestellt. Bereits ihr allererster Walk bei "Germany's Next Topmodel" 2023 habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. "Winnie Harlow hat gesagt: 'Sie sieht aus wie ein erfahrenes Runway-Model'", erinnert sich Heidi Klum. Für die Modelchefin liege das vor allem an Olivias Spaß und Elan, den die 22-jährige Hamburgerin "immer und immer wieder ans Set bringt".

Ich liebe ihre direkte Art. Nicht nur wenn sie redet, auch auf dem Catwalk. Olivia versprüht Stärke und schenkt uns dabei das schönste Lächeln. Heidi Klum

Selma: Mit "Million-Dollar-Lächeln" und Signature-Walk zum Sieg?

Wird Selma ihre Konkurrentinnen im Finale hinter sich lassen? © ProSieben / Sven Doornkaat

Vor 17 Wochen begann auch für Selma das Abenteuer GNTM 2023. So richtig umgehauen habe die 19-Jährige aber erst nach ihrem Umstyling in Folge 5, wie Heidi Klum im Halbfinale verrät. Seitdem hinterlässt die Berlinerin nicht nur mit ihrem pinkfarbenen Kurzhaarschnitt einen bleibenden Eindruck. Auch ihr einzigartiges Lächeln und ihr Walk-Stil haben der Topmodel-Anwärterin den Weg ins Finale geebnet.

Selma zeichnet ihre moderne, frische Art aus. Sie hat ein Million-Dollar-Lächeln und einen einzigartigen Gang. Auch ihre extravaganten Cotton-Candy-pinken Haare bleiben jedem im Gedächtnis. Heidi Klum

Heidi über Somajia: "Es macht einfach immer Spaß, ihr zuzusehen"

Kann Somajia mit ihrer positiven Art auch in der großen GNTM-Finalshow überzeugen? © ProSieben / Sven Doornkaat

Seit Staffelbeginn reißt Somajia mit ihrer fröhlichen und frischen Art alle mit. Besonders beeindruckt habe die 21-Jährige Heidi Klum mit ihrer Professionalität. "Du bist kritikfähig, du hörst zu. Du setzt immer auf den Punkt das um, was man von dir erwartet", lobt die Modelchefin Somajia bei der letzten Entscheidung. Kein Wunder, dass sich die Bielefelderin das Ticket fürs große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023 sichern konnte.

Somajia sprudelt bei allem, was sie tut, nur so vor Energie und Freude. Sie ist mit vollem Herzen dabei. Es macht einfach immer Spaß, ihr zuzusehen. Heidi Klum

Heidi Klum: "Vivien [gibt] mir all das, was ich sehen möchte"

Viviens Chancen auf den Titel stehen sehr gut. © ProSieben / Sven Doornkaat

Aus über 7000 Bewerbungen hat es Vivien unter die letzten Fünf von GNTM 2023 geschafft. Woche für Woche mauserte sich die 23-Jährige zur Top-Favoritin der Staffel. Nicht zuletzt durch ihren "Killerblick" konnte die Halbbrasilianerin einen bleibenden Eindruck hinterlassen - sowohl bei Fotoshootings als auch auf dem Catwalk.

Mit ihrer Liebe zu ihren Kurven gibt Vivien mir all das, was ich sehen möchte: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und am wichtigsten: Man sieht, dass es Vivien Spaß macht. Heidi Klum

Wer holt sich den Titel Germany's Next Topmodel 2023? Das erfährst du im Live-Finale am 15. Juni, ab 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Alle wichtigen Infos werden auch im Liveticker festgehalten.