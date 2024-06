Wer ist im Halbfinale? Sie sind die letzten 9 Models bei GNTM 2024

Der Druck steigt und die Luft wird immer dünner: Nur noch neun Models sind im Rennen um den Titel Germany's Next Topmodel 2024. Wer es ins große Live-Finale schafft, entscheidet sich am Dienstag im Halbfinale.

Endspurt bei "Germany's Next Topmodel" 2024

Nur noch wenige Frauen und Männer sind bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei: Sie müssen jetzt Vollgas geben! © ProSieben / Sven Doornkaat

Woche für Woche haben die Models sich in Fotoshootings bewährt, Laufsteg um Laufsteg gemeistert und zahlreiche Herausforderungen bestanden. Alles, um ihrem großen Ziel näherzukommen: Germany's Next Topmodel 2024 zu werden.

In weniger als einer Woche stehen die Gewinnerin und der Gewinner der 19. Staffel fest. Doch je näher das große Staffelfinale rückt, desto mehr erwartet Heidi Klum von den Kandidat:innen. Und: Jeder noch so kleine Fehler könnte das Aus bedeuten.

Der Druck steigt richtig, weil jetzt alle stark sind. Fabienne

Halbfinale am Dienstag

Wer ins große Staffelfinale einziehen darf, entscheidet sich zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" ausnahmsweise an einem Dienstag. ProSieben zeigt das Halbfinale am 11. Juni um 20:15 Uhr. Dann gilt es nicht nur, beim Helikopter-Shooting vor der Linse des Star-Fotografen Vijat Mohindra zu glänzen, sondern sich auch beim Entscheidungs-Walk in den extravaganten Outfits von Yannik Zamboni perfekt in Szene zu setzen.

Ich muss so einen draufsetzen, dass Heidi einfach sieht, ich will ins Finale. Ich kann das. Ich muss mich beweisen. Linus

So kurz vor dem Ziel will keine:r die Heimreise antreten. Doch Modelchefin Heidi Klum macht deutlich: "Im Halbfinale fliegen die Models hoch, aber manche fallen auch tief. Denn leider kann es nicht jedes Model ins Finale schaffen."

Schön und talentiert sind sie alle. Doch in dieser Woche können selbst die kleinsten Details einen großen Unterschied machen. Heidi Klum

Diese Models sind noch im Rennen

Weiterhin auf den Titel Germany's Next Topmodel 2024 dürfen hoffen:

Alle Cover-Shots in der Übersicht

Zwei dieser Fotos werden es auf das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" schaffen. Nur: Welche Models werden das Modemagazin im Jubiläumsjahr zieren?

Wer kommt ins Finale?

Bevor es in die finale Folge am 13. Juni geht, müssen die Models noch einmal Gas geben und Heidi Klum davon überzeugen, dass sie das Zeug dazu haben, Germany's Next Topmodel 2024 zu werden.

Achtung: Die große Finalshow findet bereits zwei Tage nach dem Halbfinale statt, wie gewohnt am Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr live aus Köln. Damit finden Halbfinale und Finale innerhalb einer Woche statt.

Wer wird Germany's Next Topmodel 2024? Die Antwort gibt es schon diesen Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.