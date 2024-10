Fantastische News für alle GNTM-Fans: Der Dreh der 20. Staffel hat offiziell begonnen. Und damit nicht genug: ProSieben gibt bekannt, den Vertrag mit Heidi Klum um mehrere Jahre verlängert zu haben. Was die Model-Chefin dazu sagt, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Und Action! Der Dreh für 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ist gestartet. Auch der Vertrag zwischen ProSieben und Model-Chefin Heidi Klum wurde verlängert.

Die Reaktionen des Münchner Senders und der Model-Chefin kannst du hier nachlesen.

Alle Infos zur großen Jubiläums-Staffel findest du hier.

Dreh der 20. Staffel offiziell gestartet

Wie haben wir all das vermisst: Catwalks, Shootings, Glamour und natürlich Heidi Klum! Nun wird endlich wieder gedreht, der Jubiläums-Staffel steht also nichts mehr im Wege!

Los geht die große GNTM-Reise in diesem Jahr in München. Bei der Ankunft in der bayerischen Hauptstadt am Montag wurde Heidi Klum kurzerhand von ihrer Mama überrascht.

Vertragsverlängerung mit Heidi Klum bestätigt

Doch eine andere Nachricht überstrahlt den Drehstart der 20. Staffel tatsächlich. Denn Heidi Klum und ProSieben haben zeitgleich verkündet, dass ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren weitergehen wird.

Was wäre die deutsche TV-Welt ohne die schönen Frauen und Männer, die wir bei GNTM schon entdeckt haben? Heidi Klum

Heidi Klum blickt angesichts des 20-jährigen Jubiläums stolz auf die vergangenen zwei Dekaden zurück und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: "Ich bin wirklich sehr stolz auf alle Kandidatinnen und Kandidaten, die bisher mitgemacht haben. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit ProSieben die nächsten Jahre großartigen Menschen mit GNTM eine besondere Bühne schenken kann."

Das sagt ProSieben zum neuen Vertrag

Beim Münchner TV-Sender ist die Begeisterung ebenfalls riesig: "Ich freue mich und bin sehr stolz, Heidi Klum mit diesem fantastischen TV-Format in den nächsten Jahren in der Seven.One Entertainment Group zu wissen", gibt sich Chief Content Officer Henrik Pabst freudig. Auch ProSieben-Senderchef Hannes Hiller

'Germany's Next Topmodel' wäre ohne Heidi Klum unvorstellbar! Seit nunmehr 20 Jahren brennt Heidi ebenso wie wir für ihre Show. Sie engagiert sich zu 100 Prozent, sprudelt vor Energie und ist extrem leidenschaftlich. ProSieben-Senderchef Hannes Hiller

Exklusive Inhalte auf Joyn

Ebenfalls neu: Es wird exklusive Inhalte auf der Streaming-Plattform Joyn geben. Dort wolle man zukünftig mit eigenen Inhalten aus der GNTM-Welt punkten.

Wann die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ausgestrahlt wird, ist noch unbekannt. Bis dahin kannst du dir die Folgen älterer Staffeln kostenlos und in voller Länge auf Joyn anschauen.

