Action-Walk in Folge 16! Doch nicht die schwindelerregende Höhe bereitet Male Model Armin Sorgen, sondern diese Ankündigung von Heidi Klum: Der Allgäuer soll ein weiteres Umstyling bekommen. Sieht Armin jetzt Rot?

Das Wichtigste in Kürze Mit roten Haaren und in Nieten gehüllt wagt sich Armin auf den Action-Catwalk in schwindelerregender Höhe. Der Look des Male-Models gefällt Heidi Klum so gut, dass sie einen Vorschlag für den Kandidaten hat: Wie wäre es mit einem weiteren Umstyling ?

Du willst noch mehr über den Allgäuer erfahren? Schau dir jetzt Armins Porträtseite an.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 gibt es übrigens hier.

+++ Update, 30. Mai 2024 +++

Armin am Abgrund

Bloß nicht runterschauen! Armin posiert 100 Meter über dem Abgrund. © ProSieben / Sven Doornkaat

Der Catwalk in Folge 16 hat es in sich! In schwindelerregender Höhe müssen sich die Models über eine beinahe durchsichtige Rampe wagen. Die Male Models machen den Anfang und trotzen dem Abgrund in ihren punkigen Nieten-Outfits.

Auch Armin gibt sich unbeeindruckt von der "schönen Aussicht". Immerhin stammt der 27-Jährige aus dem Allgäu und ist an bergige Landschaften und luftige Höhen gewöhnt.

Total cool stellt er sich der Herausforderung und bietet Heidi Klum und "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider waghalsige Posen an. Die Jury ist begeistert.

Du bist sofort in deiner Rolle, wenn es darauf ankommt. Heidi Klum zu Armin

Im Clip: Armin überzeugt beim "Harper's Bazaar"-Cover-Shooting

Überraschende Ankündigung! Kriegt Armin ein zweites Umstyling verpasst?

Kurz darauf folgt auch schon die Entscheidung. Während ihm die Höhe weniger Sorgen bereitete, bekommt Armin spätestens jetzt wackelige Knie. "Ich war selten so angespannt wie heute", gesteht der Allgäuer vor seinem Auftritt.

Immer noch in seinen Punk-Look gehüllt stellt sich Armin vor Heidi Klum und Kerstin Schneider. Da überrascht ihn die Modelchefin mit einer unerwarteten Ankündigung.

Ich glaube, von allen bist du derjenige, bei dem wir noch mal ein kleines Umstyling machen müssen. Heidi Klum zu Armin

Heidi Klum scheint an der feuerroten Frisur des Male Models Gefallen gefunden zu haben: "Ich finde, das sollte jetzt dauerhaft so bleiben!" Armin scheint zunächst leicht irritiert, doch er fängt sich schnell wieder.

Okay, let's do it! Bisher habe ich dir immer vertraut und es war richtig so. Armin zu Heidi Klum

Überrascht lacht Heidi Klum auf. Das Male Model scheint wild entschlossen zu sein. Sieht Armin jetzt zukünftig tatsächlich Rot im Spiegel? Nein! Die Modelchefin gibt Entwarnung, dass sie nur einen Scherz gemacht habe. Armin strahlt mit seiner jetzigen Frisur ohnehin schon genug.

Das findet auch Gastjurorin Kerstin Schneider. Sie schwärmt von dem Allgäuer beim "Harper's Bazaar"-Cover-Shooting.

Du sahst so schön aus mit deinem Scheitel! Kerstin Schneider, Chefredakteurin "Harper's Bazaar" Deutschland

Das Foto des Male Models kann sich wirklich sehen lassen. "Elegant und classy! Einfach der Hammer", lautet das Selbsturteil des 27-Jährigen. Heidi Klum pflichtet ihm bei und schickt ihn samt Foto und alter Frisur in die nächste Runde.

Wie es für Armin bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 21. März 2024 +++

Armin muss um seine schöne Mähne fürchten

Großes GNTM-Umstyling in Folge 6: Auch Kandidat Armin bleibt nicht verschont. © ProSieben / Richard Hübner

In Folge 6 von "Germany's Next Topmodel" heißt es für einige Kandidaten: Ab auf den Frisierstuhl, das Umstyling steht an!

Einer hat im Vorfeld besonders viel Bammel vor diesem Tag: Armin. Denn wenn es um seine Haare geht, wird das Model empfindlich. Das wird direkt zu Beginn klar, als Heidi sich nach der Länge seiner Badezimmer-Routine erkundigt: "15 Minuten Frisur, 5 Minuten Rest", antwortet er lächelnd, aber sichtlich angespannt.

Ja, auf meine Haare lege ich schon ein bisschen Wert. Armin

Armin bibbert: Müssen seine geliebten Haare dran glauben?

Als es dann ans Schneiden geht, merkt man regelrecht, wie Armins Puls in die Höhe geht.

"Du hast schon ein bisschen Angst. Muss ich deine Hand halten?", fragt Heidi ihren Kandidaten halb mitfühlend, halb scherzend. So ein Angebot lässt sich Armin natürlich nicht entgehen und prompt bekommt er tatsächlich Heidi Klums wärmenden Hände aufgelegt.

Doch selbst diese mentale Unterstützung kann nichts daran ändern, dass Armin bei den ersten Schnitten beinahe die Gesichtszüge entgleisen. Immer wieder versucht er, seine Nervosität wegzulachen, doch den anderen kann er nichts vormachen. Den ein oder anderen frechen Spruch seiner Mitkandidatin Stella muss er über sich ergehen lassen.

Dass der Haarschnitt deutlich kürzer ausgefallen ist als ihm lieb ist, erkennt der Allgäuer auch ohne Spiegel. "Das ist einfach mein Kindergartenhaarschnitt", kommentiert er beinahe entsetzt, als er sich mit der Hand über den Kopf fährt.

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder das bekommen hat, was er will, außer ich. Armin

"Schock": Wie gefällt sich Armin mit neuer Frisur?

Bisher ist Armin also alles andere als überzeugt von seinem neuen Look - doch er hat ihn ja noch nicht gesehen. Vor dem großen Reveal darf GNTM-Kandidat Dominik, der gleichzeitig Armins Kindheitsfreund ist, dessen neue Frisur bestaunen. "Ich war komplett überrascht, ich hab den nicht wiedererkannt", gibt er zu.

Aber was ist mit Armin selbst? Der ist kurz vor dem ersten Blick in den Spiegel mächtig angespannt. Im ersten Moment ist das Model sich dann selbst ganz fremd. "Als ich mich das erste Mal im Spiegel angeschaut habe, das war schon ein Schock", erklärt er.

Aber er gibt gegenüber Heidi auch zu: Er hatte sich seinen neuen Look anders vorgestellt. Und der Model-Chefin gefällt es auch: "Ist gut geworden", bewertet sie.

Wie sehen die anderen Models nach dem Umstyling aus? Den großen Vorher-nachher-Vergleich aller Umstylings von GNTM 2024 gibt es hier.

+++ Update, 15. März 2024 +++

Heidi Klum muss mit Armin beim Umstyling Händchen halten

Welches Makeover bekommt Armin von Heidi Klum beim großen GNTM-Umstyling in Folge 6 verpasst? © ProSieben / Richard Hübner

Vor diesem Tag hat sich Armin offenbar bereits gefürchtet. Beim Umstyling soll der 27-Jährige auf dem Frisierstuhl Platz nehmen. "Eigentlich würd ich die Haare schon gern behalten", gibt er zu.

Was Heidi Klum davon wohl hält? Scheinbar nicht sehr viel. Für sie ist klar: Armin braucht eine neue Frisur. Ihren Makeover-Plan hat die Modelchefin übrigens bereits in Folge 3 geschmiedet und gegenüber Designer-Legende Jean Paul Gaultier geäußert.

Ich will seine Haare abschneiden. Ich will sie komplett abschneiden! Heidi Klum

Ob es wirklich dazu kommen wird? Oder hat es sich der Weltstar mittlerweile anders überlegt?

Welche Umstyling-Pläne die Modelchefin auch immer hat, Armin wirkt nicht sonderlich begeistert. Kein Problem für Heidi Klum. Denn die weiß, wie Mann zu nehmen ist und hält Armin kurzerhand die Hand - doch vor dem geplanten Haarschnitt wird ihn das vermutlich nicht bewahren. Und Armin - dem gefällt es den Bildern nach zu urteilen nur so semi-gut.

Die ersten Bilder vom Umstyling

+++ Ursprüngliche News +++

Kandidat Armin im Interview

Der vielseitige Armin beweist, dass sich heute niemand mehr durch Klischees einschränken lassen muss.

Als Informatikstudent und ausgebildeter Software-Entwickler kann der 26-Jährige durchaus als Computer-Nerd bezeichnet werden. An der Uni und in seiner Freizeit verbringt er regelmäßig viele Stunden vor dem Bildschirm und widmet sich Zahlen und Formeln.

Doch entgegen dem weit verbreiteten Stereotyp ist der Kemptener auch sportlicher Betätigung kein bisschen abgeneigt, sondern begeistert sich für "alles, was mit Sport zu tun hat", wie er selbst sagt.

Armin ist direkt neben dem Fußballplatz aufgewachsen

Besonders hat es Armin eine Sportart angetan. "Beim Fußball hatte ich echt ein paar tolle Momente", erinnert er sich.

Ein Highlight, an das der frischgebackene GNTM-Teilnehmer gern zurückdenkt, ist das Tor, das ihm einst in einem Spiel gegen die erste Mannschaft des VfB Stuttgart gelang.

Ich habe 20 Jahre Fußball gespielt. Armin

Armin schlägt einen neuen Weg ein

Armin ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Auch für "Germany's Next Topmodel" habe sich Armin schon lange interessiert und frühere Staffeln mit seiner Familie angesehen, erzählt er im Interview.

GNTM hat mich immer fasziniert. Armin

"Ich wollte immer da hin und auch mal was da machen", sagt Armin. "Deswegen habe ich letztes Jahr mit dem Studium aufgehört und angefangen, diesen Schauspielkurs zu machen." So sei er mehr und mehr in die Modebranche gekommen und habe bei Shootings erste Erfahrungen sammeln können.

Was er von seiner Teilnahme bei GNTM 2024 erwartet? "Jetzt hoffe ich, dass Heidi mir den Feinschliff geben kann", antwortet Armin mit einem Lächeln.