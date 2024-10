Im großen Finale von "Good Luck Guys" kämpften Team Lila, Team Rot und Team Grün in einem letzten Game um den Sieg. Am Ende steht fest: Daniele und Valentina gewinnen mit Team Rot.

Vogelspinnen und Skorpione: Das große Ekel-Finale bei "Good Luck Guys" 2024

Die zweite Staffel von "Good Luck Guys" findest du zum Streamen auf Joyn.

Das Ergebnis des Final-Games in Folge 20 ist klar: Valentina und Daniele siegen.

Wer war in Staffel 2 noch dabei? Alle Kandidat:innen im Überblick.

Folge verpasst? Dein Episoden-Guide zur Show.

Team Rot gewinnt "Good Luck Guys" 2024

Eine letzte Muschelzeremonie

Die letzte Muschelzeremonie steht bevor. Team Lila hat sich bereits durch das Pearl Game in Folge 19 einen sicheren Platz im Finale erkämpft. Für alle anderen Teams jedoch geht es nun ums Überleben. Jedes Team verfügt über eine Stimme, kann jedoch für jeweils zehn Perlen zusätzliche Stimmen erkaufen.

Umut und Jana-Maria entscheiden sich, für Team Rot zu stimmen. Aaron und Liliana schließen sich ihnen an und geben ebenfalls ihre Stimme Team Rot. Valentina hingegen setzt auf Team Gelb, während Daniele und Jill gemeinsam mit Tobi ihre Stimmen für Team Grün abgeben. Nach der ersten Runde der Abstimmung wäre Team Gelb ausgeschieden. Doch Daniele investiert seine Perlen und gleicht die Lage aus – nun sind alle Teams auf Augenhöhe.

Dann kommt Umut an die Reihe. Er kauft eine weitere Stimme für Team Rot, wodurch ein Gleichstand zwischen Team Gelb und Grün entsteht. Um Team Gelb zu eliminieren, muss Tobi zehn Perlen einsetzen – und genau das tut er. So stehen Team Rot und Team Grün im Finale, während Team Gelb, bestehend aus Aaron und Liliana, kurz vor dem Ziel ausscheidet.

Harter Kampf im Finale

Dann kommt der entscheidende Moment: Der Kampf um 20.000 Euro. Diesen Preis haben sich die Abenteurer durch Hunger, Entbehrungen und harte Prüfungen verdient. Vier verschiedene Aufgaben trennen die verbliebenen Teams noch vom Sieg. Für jede Perle, die sie besitzen, erhalten sie eine Sekunde Zeitvorteil. Das Team, das die Aufgaben am schnellsten meistert, gewinnt die zweite Staffel von "Good Luck Guys".

Umut liest den ersten Hinweis vor: "Rettet zunächst eure Flagge aus dem Meer und bringt sie zur Brücke. Dort erwartet euch der nächste Hinweis. Mit Flagge und Karte geht es dann weiter." Die Teams stürzen sich auf die erste Prüfung: Am Roulette-Tisch müssen sie dreimal drehen und das, was ihnen zugeteilt wird, verspeisen. Zuerst die Frau, dann der Mann. Die dritte Runde entscheiden sie selbst. Auf dem Speiseplan stehen: Vogelspinnen, Kakerlaken, Skorpione und Grillen. Team Rot und Lila meistern diese Herausforderung gut, doch Jana-Maria aus Team Grün gibt auf.

Im finalen Spiel geht es darum, ein Feuer zu entfachen. Am Ende steht der Sieger fest: Team Rot, bestehend aus Valentina und Daniele, gewinnt.

Im Clip: Scheitert Team Grün im Finale an der Spinnen-Schockstarre?

Diese weiteren Reality-Stars kämpften im Finale um den Sieg

Diese Kandidat:innen sind vor dem Finale raus

Alle Folgen und Highlights auf Joyn

Alle Exits von Staffel 2 im Überblick

Folge 17: Flocke ist mit Team Pink raus

Nach der Muschelzeremonie in Folge 16 müssen Team Lila (Tobi und Jill) und Team Pink (Flocke, Jenny und Vanessa) in Folge 17 im Exit-Game gegeneinander antreten. Der Verlierer muss den "Lost Beach" sofort verlassen. Die Promis müssen so schnell wie möglich ein Puzzle lösen.

Doch es gibt ein Problem: die Teampartner:innen befinden sich an verschiedenen Enden des Strandes. Sie müssen sich deshalb also anschreien. Für echte Reality-Stars kein Problem, doch mit dem Puzzlen könnte es schwierig werden. Am Ende gewinnt Team Lila. Sie dürfen ins Camp zurückkehren. Flocke, Vanessa und Jenny sind zum zweiten Mal und nun endgültig raus.

"Good Luck Guys" 2024 - Folge 17: Tobi Wegener und Jill Lange freuen sich über ihren Sieg im Exit Game. Sie dürfen bleiben! © Joyn

Folge 13: Der König ist gefallen

Eric erreicht eine Nachricht von Sabrina via Flaschenpost: "Lieber Eric, leider hat mich mein Körper im Stich gelassen. Ich kann nicht zum "Lost Beach" zurückkehren. Deshalb ist das Abenteuer für uns vorbei. Es tut mir unfassbar Leid. Gerne hätte ich diese unglaubliche Reise mit dir gemeinsam beendet. Du musst aber für uns beide jetzt die Glocke läuten."

Der selbsternannte König ist sehr enttäuscht: "Das kann doch nicht sein. Ich gewinne nie. Ich werde immer nur irgendwo mitmachen und das war's." Das hätte so niemand erwartet. Eric nimmt seine Krone ab, tritt sie kaputt und läutet schließlich die Glocke. Er gibt auf! Eric und Sabrina sind somit raus und kämpfen nicht mehr um den Sieg von "Good Luck Guys" 2024.

Folge 11: Kein Exit wegen Notarzt-Einsatz

Für Team Grün (Jana-Maria und Umut) und Team Blau (Sabrina und Eric) steht das Exit Game an und das hat es in sich. Über den traumhaft-weißen Sandstrand verteilt wurden Kisten angespült, diese sind mit großen Buchstaben gekennzeichnet und führen zum Lösungswort der Challenge. Doch um an dieses zu kommen müssen zuvor unterschiedliche Rätsel beantwortet werden.

Die Reality-Abenteurer ahnen noch gar nicht was als Nächstes geschieht. Nachdem Jana-Maria und Umut ihr Bestes gegeben haben, sind Sabrina und Eric an der Reihe. Doch mitten im Spiel passiert etwas, womit keiner rechnet. Es muss abgebrochen werden. Sabrina wird auf einer Trage vom Spielfeldstrand transportiert. Kurz darauf erreicht die Survivor die Nachricht: Dieses Mal verlässt keiner das Abenteuer.

Folge 5: Team Pink ist nach spannendem Tauzieh-Duell raus

In der fünften Folge von "Good Luck Guys" kommt es zu einem entscheidenden Exit-Duell zwischen Team Rosa (Jenny, Vanessa und Flocke) und Team Gelb (Aaron und Liliana). Beide Teams müssen ihre Sachen packen, denn nur das Gewinner-Paar darf zurück ins Survival-Camp.

Das Duell: Ein nervenaufreibendes Tauziehen über ein großes Schlammbecken mit dem Ziel, die Markierung der Teamfarbe des Gegners auf die eigene Seite zu ziehen. Gespielt werden drei Runden. Team Gelb gewinnt die ersten beiden Runden souverän und sichert sich den Sieg.

Damit ist das Abenteuer für Team Rosa vorbei. Flocke, Jenny und Vanessa müssen den "Lost Beach" sofort verlassen. Team Gelb hingegen kann sich über einen wichtigen Sieg freuen und ist bereit für die nächsten Herausforderungen.

Folge 4: Wer muss gehen? Team Gelb oder Team Pink?

Am Abend der ersten Muschelzeremonie in Folge 4 bei "Good Luck Guys" wird die Spannung greifbar. Jeder Adventurer muss eine Entscheidung treffen: Welches Team soll ins Exit-Duell geschickt werden? Team Rot, das gesichert ist, übernimmt die Moderation und erklärt die Regeln: Jedes Team darf eine Stimme abgeben, inklusive Team Rot. Die zwei Teams mit den meisten Stimmen müssen im Exit-Duell gegeneinander antreten.

Schnell wird klar, dass Team Gelb im Fokus steht. Sabrina, Eric, Jana-Maria, Umut, Jenny und Flocke stimmen alle für Team Gelb. Liliana und Daniele wählen Team Blau, während Valentina und Aaron Team Rosa nominieren.

Am Ende muss Team Gelb mit Aaron und Liliana ins Exit-Duell, doch der zweite Gegner steht noch aus. Mit Gleichstand zwischen Rosa und Blau entscheidet der Protektor (Team Rot), dass Team Pink mit Flocke und Jenny ins Exit-Duell geschickt wird. Die Spannung steigt - wer wird als Nächstes die Show verlassen?

Folge 2: Ehrenmannrius muss die Koffer packen

Der Überlebenskampf hat noch nicht mal richtig begonnen, da muss ein Reality-Star das Camp schon wieder verlassen: Marius alias Ehrenmannrius.

Das Statement der Redaktion: "Was uns nicht gepasst hat, war das Verhalten von Marius aus Team Rot. Er hat wiederholt gegen die Regeln am Lost Beach verstoßen und muss deshalb den Lost Beach verlassen. Valentina bleibt und bekommt einen neuen Teampartner.

