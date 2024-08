In der zweiten Folge von "Good Luck Guys" 2024 entflammt ein hitziger Streit zwischen Sabrina Wlk und Jenny Grassl. Der Auslöser: Sabrinas kritischer Kommentar zu Jennys voluminösen Lippen.

"Hat sie den Bezug verloren?": Sabrina kritisiert Jennys Lippen

In der neuesten Folge von "Good Luck Guys" kommt es zu einem unerwarteten Schlagabtausch zwischen Sabrina Wlk und Jenny Grassl, der für ordentlich Zündstoff sorgt. Alles beginnt mit einem Gespräch über Schönheitsoperationen und die persönlichen Vorlieben der Teilnehmerinnen.

Sabrina Wlk spricht Jenny direkt auf ihre auffällig vergrößerten Lippen an: "Wir haben drüber geredet, dass Frauen so gebasht werden. Ich hatte ja auch so große Lippen wie ihr. Hast du den Bezug verloren? Also ich hatte den Bezug verloren, dass sie übergroß waren." Dieser Kommentar trifft einen empfindlichen Nerv bei Jenny, die sich in die Defensive gedrängt fühlt.

Jenny verteidigt ihren Look

"Also ich muss sagen, ich mag das auch. Mir gefällt das," verteidigt sich Jenny und fügt hinzu, dass sie in der Vergangenheit sogar noch häufiger und mit größeren Mengen Hyaluronsäure nachhelfen ließ. "Langsam geh ich auch eher dazu, dass ich immer weniger rein mache. Ich war früher so oft und mit so viel. Des ist momentan schon so, dass ich immer weniger mache," erklärt sie, betont aber zugleich, dass sie nach wie vor das "Unnatürliche" bevorzugt.

Sabrina versucht, ihre Aussage zu relativieren:

Ja, aber ihr seid beide so hübsche Frauen. Ich finde persönlich, wenn es weniger wäre, wär's wow. Sabrina Wlk zu Jenny & Vanessa Grassl

Doch dieser Versuch, die Wogen zu glätten, verfehlt sein Ziel.

Vanessa verteidigt ihre Schwester

Vanessa Grassl, Jennys Zwillingsschwester, greift ein, um sie zu verteidigen: "Du hast ja jetzt gemachte Brüste und nicht jeder mag das. Dann kannst du ja jetzt nicht sagen: Schaut scheiße aus. Das ist dein Geschmack." Vanessa macht klar, dass jeder seine eigenen Vorlieben hat und dass Jennys Wunsch nach großen Lippen ebenso legitim ist wie Sabrinas Entscheidung für eine Brustvergrößerung.

Jenny ist sichtlich verärgert über Sabrinas Kritik: "Ich verstehe auch nicht, wie du mich gerade konfrontiert hast. Ich fand das jetzt schon etwas weird. Ich sag ja auch nicht: Warum hast du so große Titten! Wir kennen uns kaum. Lern doch erst mal mich als Person kennen und frag nicht wegen meinen Lippen."

Lilianas klare Worte: "Plastic is plastic"

Sabrina versucht, das Missverständnis zu entschärfen: "Okay, stopp! Aber wir haben gerade darüber gesprochen, und ich hab gesagt, dass ich glaube, dass ihr eventuell schon den Bezug dazu verloren habt." Doch Jenny bleibt dabei: "Ich habe dich doch nicht um deine Meinung gefragt."

Liliana Maxwell, eine weitere Teilnehmerin und Ex-GNTM-Model, die das Gespräch mitbekommen hat, kommentiert trocken:

Plastic is plastic. Don't fu*king judge. Liliana

Sie macht klar, dass sie solche Diskussionen für überflüssig hält: "Es gibt so viele Sachen worüber man reden kann: Fi*ken, Gangbangs, Tittis machen lassen, Lippen machen lassen. That’s boring as f*ck."

Die 2. Staffel von "Good Luck Guys" läuft seit 22. August 2024 mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf Joyn.