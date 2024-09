In der siebten Folge von "Good Luck Guys" wird es ernst: Die Frauen werden mitten in der Nacht vom Ranger entführt und finden sich plötzlich allein in der Wildnis wieder. Die Ladies kämpfen ums Überleben - und die Männer müssen in zwei Rescue-Games alles geben, um ihre Teampartnerinnen zu befreien.

Das Wichtigste in Kürze In Folge 7 von "Good Luck Guys" 2024 werden die Frauen vom Ranger entführt und müssen allein in der Wildnis ausharren, während ihre Teampartner in Rescue-Games um ihre Befreiung kämpfen.

"Good Luck Guys" 2024 - Folge 7: Die Reality-Girls werden entführt

Die Nacht beginnt ruhig, doch das täuscht: Am Lagerfeuer äußert Sabrina noch ahnungslos, dass wohl nichts mehr passieren werde. Doch in der Wildnis lauern die Gefahren oft im Verborgenen.

Noch während Jana-Maria einen abendlichen Spaziergang macht, wird sie vom Ranger überrascht, der sich hinter Büschen versteckt. Ehe sie sich versieht, wird sie auf der Ladefläche eines Trucks entführt. Ihre Reaktion: "I want to sleep, I want to go to bed", doch eine Antwort bleibt aus. Auch ihr Teampartner Umut bemerkt zunächst nichts von ihrem Verschwinden.

Ein Verschwinden nach dem anderen

Kurz darauf trifft es auch Sabrina, die nichtsahnend in den Wald geht. Unter Adrenalin und ohne zu verstehen, was gerade passiert, wird sie ebenfalls entführt. Valentina Principessa ist die Nächste:

Ich dachte, mein Leben ist jetzt zu Ende. Valentina

Als Vierte wird Ex-GNTM-Kandidatin Liliana vom Ranger überrascht, der sie von hinten packt und einen erschrockenen Schrei aus ihr herauslockt. Schließlich ist auch die Letzte im Bunde, Jill als Neue, an der Reihe: "Ich hab so einen Herzinfarkt bekommen. Ich zittere. Ich hab mich so erschrocken", beschreibt sie ihre Panik, bevor auch sie in den Dschungel verschleppt wird.

Auf sich allein gestellt in der Wildnis

Die fünf Frauen werden tief in den Dschungel gebracht und stehen plötzlich vor einer neuen Herausforderung: Mitten in der Wildnis erwartet sie ein Zelt, in dem sie die Nacht verbringen müssen - umgeben von Giftpflanzen und gefährlichen Tieren. In einer Kiste finden sie lediglich etwas Reis und einen Brief, der ihre Situation erklärt. Sie müssen ausharren, während ihre Teampartner in zwei Rescue-Games um ihre Befreiung kämpfen.

Die Lage ist ernst: Sollten die Jungs versagen oder aufgeben, haben die Frauen zwar die Möglichkeit, ein Notsignal abzugeben. Doch das bedeutet auch, dass sie den "Lost Beach" verlassen müssen. Eine schwierige Entscheidung, die gut überlegt sein will.

Rettungsaktion oder längeres Ausharren?

Zur gleichen Zeit bemerken die Jungs das Fehlen ihrer Teampartnerinnen. Sie beginnen die Suche, doch es ist keine Spur der Ladies zu finden. Es stellt sich die Frage: Wie lange müssen die Girls noch in der Wildnis ausharren? Und werden die Jungs in den bevorstehenden Rescue-Games alles geben, um ihre Partnerinnen zu befreien?

Antworten gibt es in Folge 8 der zweiten Staffel von "Good Luck Guys" jetzt auf Joyn.

