Folge von "Good Luck Guys" 2024 verpasst? Hier ist dein Episoden-Guide zur Show auf Joyn

Begleite 14 Reality-Stars während ihrem Überlebenskampf in der Wildnis Thailands, wo jeder Schritt über Sieg oder Exit entscheidet. Bleib auf dem Laufenden: Unser Episoden-Guide liefert alle Highlights.

Das Wichtigste in Kürze Erlebe die packenden Abenteuer der Reality-Stars bei "Good Luck Guys" in unserem Episoden-Guide. Folge für Folge erfährst du, wer sich durchkämpft, wer scheitert und wer am Ende den Titel holt.

Die zweite Staffel von "Good Luck Guys" kannst du seit 22. August 2024 mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn streamen.

Welche Reality-Stars sich in den Überlebenskampf begeben, liest du in der Übersicht.

Das ist "Good Luck Guys"

Willkommen zu einem spannenden Abenteuer voller Herausforderungen, unerwarteter Wendungen und emotionaler Höhen und Tiefen. In "Good Luck Guys" kämpfen 14 Reality-Stars am Traumstrand von Thailand um den Titel des besten Adventure-Duos - doch der Luxus bleibt auf der Strecke. Stattdessen müssen sie sich in der Wildnis behaupten, knallharte Prüfungen bestehen und dabei ihren Teamgeist unter Beweis stellen. In unserem Episoden-Guide geben wir dir einen Einblick in alle aktuellen Folgen und verraten dir, was die Stars durchmachen müssen. Achtung: Spoiler voraus!

Folge 1: Ein harter Start im Paradies

Elf Reality-Stars stranden an einem idyllischen Strand in Thailand - doch statt einer luxuriösen Unterkunft erwartet sie das pure Überleben. Wo sind die Männer, wo der erwartete Komfort? Die Promis müssen sich mit dem begnügen, was die Natur ihnen bietet. Vom ersten Moment an wird klar: Der Dschungel wird ihnen alles abverlangen. ➤ Jetzt streamen!

Folge 2: Das erste Pearl Game

Die Abenteurer bleiben in Bewegung - Langeweile ist ein Fremdwort. Im ersten Pearl Game müssen sie Stärke und Teamgeist beweisen, um sich einen Hauch von Luxus zu verdienen. Während einige kämpfen, um Feuer zu entfachen, müssen andere bereits den Lost Beach verlassen. Doch Eric wittert eine besondere Entdeckung. ➤ Jetzt streamen!

