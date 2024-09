"Good Luck Guys": Spiel-Abbruch! Sabrina wird ins Krankenhaus gebracht

Bei der Muschel-Zeremonie in Folge 10 ist das Urteil gefallen. Eric und Sabrina treten gegen Jana-Maria und Umut im Exit-Game an. Ein Ärzte-Einsatz macht den Teams jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Das Wichtigste in Kürze Sie wurden bei der Muschelzeremonie als schwächste Paare nominiert und müssen gegeneinander antreten: Sabrina und Eric sowie Umut und Jana-Maria.

Team Grün legt vor und löst das schwierige Worträtsel, das am Sandstrand vor ihnen ausgebreitet ist. Als Team Blau an der Reihe ist, schwächelt Sabrina von Kiste zu Kiste. Plötzlich unterbricht eine Ärztin das Spiel.

Wer ist bei "Good Luck Guys" am Start, wir haben für dich eine Übersicht aller Kandidat:innen.

Zwei Paare kämpfen um den Exit

In der Muschel-Zeremonie wurden die zwei schwächsten Paare nominiert. Sie sollen in einer Challenge gegeneinander antreten, welche über den Exit entscheidet. Die Wahl fiel auf Umut und Jana-Maria gegen Eric und Sabrina. Doch es kommt anders als alle denken. Als eine Ärztin quer durchs Spielfeld auf Sabrina zurennt, sind alle fassungslos! Was ist los mit Sabrina?

Sabrina wird krank vor der Challange

Schon vor dem Spiel merkt Eric, dass es seiner Freundin, ähm, Team-Partnerin Sabrina nicht gutgeht. Sie klagt über Fieber und Schwäche. Behutsam nimmt Sindermann sie in den Arm und fühlt ihre Stirn. Die Sachlage ist klar: Sabrina ist krank. Noch lange kein Grund für die Wienerin aufzugeben. Beim Exit-Game nicht anzutreten, kommt für sie nicht infrage.

Schwere Fragen, schwere Kisten

Doch das Exit-Game hat es besonders in sich: Nicht nur mental, auch körperlich müssen sich die beiden Teams verausgaben. Über den malerischen Sandstrand verteilt liegen Kisten, auf denen Buchstaben zu finden sind. Diese müssen in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Dafür sollen unterschiedliche Fragen zur Allgemeinbildung beantwortet werden.

Umut und Jana-Maria legen los und tun sich sichtlich schwer. Eric und Sabrina wittern ihre Chance – wären da nicht die körperlichen Einbußen der Blondine.

Sabrinas Gesundheitszustand eskaliert

Team Blau legt los. Es löst Rätsel um Rätsel und schleppt Kiste um Kiste. Doch mit jedem mühselig erschleppten Buchstaben wird Sabrina welker und welker. Bis schließlich eine unbekannte Person auf das Spielfeld rennt. Sie hält Sabrina auf – es ist eine Ärztin, alarmiert vom schlechten Gesundheitszustand der Blondine.

Spiel-Abbruch und Krankenwagen-Einsatz

Nach ein paar kurzen Checks ist klar: Sabrina kann an der Challenge nicht mehr teilnehmen! Die kämpferische Blondine möchte das Spiel nicht aufgeben, weiterspielen, ihren Teamkollegen nicht im Stich lassen, aber die Ärzte können Sabrina nicht weiter teilnehmen lassen. Sabrina wird, trotz aller Widerworte, auf einer Liege abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht. Eric Sindermann ist nun alleine. Wie geht es weiter?