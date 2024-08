Wenn 14 Reality-Stars ihr Luxusleben gegen die unbarmherzigen Prüfungen des Lost Beach tauschen und sich dem thailändischen Dschungel stellen, kann das nur eins bedeuten: "Good Luck Guys" ist zurück! Welche Paare kämpfen in Staffel 2 um den Sieg?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze "Good Luck Guys" startet am 22. August 2024 mit einer 2. Staffel exklusiv auf Joyn. Hier finden sich Reality-Stars in Zweier-Teams zusammen, um Challenges zu meistern und sich das Preisgeld von 20.000 Euro zu sichern.

Welche Reality-Stars dieses Mal in Thailand gestrandet sind, kannst du in der Übersicht nachlesen.

Anzeige

Anzeige

Staffel 2 von "Good Luck Guys": Wenn der Lost Beach zur Paartherapie wird

Ex on the Beach? Prominent getrennt? Nein! Good Luck Guys! In der Reality-Show wird das Survival Adventure zur Paartherapie. Ab Donnerstag, 22. August 2024, stellen sich Jana-Maria Herz und Umut Tekin in der zweiten Staffel "Good Luck Guys" als unfreiwilliges Dreamteam den Herausforderungen des Lost Beach.

"Ich will nicht mit ihm sprechen. Ich habe gar keinen Bock auf ihn. Ich will nichts mit diesem Mann zu tun haben", erklärt Jana-Maria bei der ersten Begegnung mit ihrem Ex deutlich. Auch (Ex-) Team-Partner Umut zeigt sich wenig begeistert: "Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie um die Ecke kommt … die Ex. Ich hätte mir auf jeden Fall einen anderen Teampartner gewünscht."

Inmitten tropischer Hitze und herausfordernder Aufgaben müssen die beiden ihre Differenzen beiseitelegen und als Team funktionieren. Schafft es das Paar, die alten Wunden zu heilen und gemeinsam die Challenges am Lost Beach zu meistern? Wir sagen: Good Luck Guys.

Anzeige

Anzeige

Diese Teams ziehen zum Start ein

Team rosa: Vanessa & Jenny Grassl (22) und Flocke (25)

Team blau: Sabrina Wlk (26) und Eric Sindermann (35)

Team grün: Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26)

Team gelb: Liliana Maxwell (23) und Aaron Königs (29)

Team rot: Valentina Principessa (35) und Ehrenmannrius (24)

Die 2. Staffel von "Good Luck Guys" startet am 22. August 2024 auf Joyn. Schon jetzt kannst du dir Staffel 1 kostenlos ansehen!