"Good Luck Guys" ging am 22. August 2024 in die zweite Runde. Alles, was du über die neue Staffel wissen musst, erfährst du hier.

Am 22. August fiel der Startschuss für die 2. Staffel auf Joyn.

Wer ist in der 2. Staffel dabei?

"Good Luck Guys" ist zurück! Die 2. Staffel seit 22. August auf Joyn

Weiße Sandstrände, kristallklares, türkisfarbenes Wasser und strahlender Sonnenschein bilden die Kulisse, in der vierzehn bekannte Reality-Stars aufeinandertreffen. Doch anstelle eines entspannten All-inclusive-Resorts in Thailand erwartet sie eine unerwartete Herausforderung: Ihr glamouröses Luxusleben tauschen sie gegen ein aufregendes Abenteuer ein. Seit dem 22. August kannst du das Spektakel auf Joyn mit zwei neuen Folgen pro Woche streamen.

Die Teilnehmer:innen von Staffel 2

Holzhütte statt Villa, Lagerfeuerküche statt Gourmet-Restaurant, und Herausforderungen statt Wellness. Willkommen am Lost Beach! Hier lassen Reality-Stars ihr glamouröses Leben hinter sich und stellen sich erneut den harten Prüfungen des Lost Beach, mitten im wilden thailändischen Dschungel. Wer in Staffel 2 dabei ist, erfährst du hier:

So funktioniert "Good Luck Guys" 2024

Vierzehn Reality-Stars tauschen ihren Luxusurlaub gegen ein Abenteuer am Lost Beach. Statt Entspannung kämpfen sie ums Überleben und treten in Zweier-Teams gegeneinander an. Wer bei den Challenges scheitert, riskiert, von den anderen in der Muschel-Zeremonie aus der Show gewählt zu werden. Am Ende gewinnt nur ein Team das Preisgeld von 20.000 Euro.

Die 2. Staffel von "Good Luck Guys" läuft seit 22. August 2024 mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf Joyn.