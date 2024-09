Albtraum in der Wildnis

Entführt in den Dschungel! Werden die Reality-Girls um Jill Lange und Sabrina Wlk das überstehen?

In der siebten Folge von "Good Luck Guys" wird es ernst: Die Frauen werden mitten in der Nacht vom Ranger entführt und finden sich plötzlich allein in der Wildnis wieder. Die Ladies kämpfen ums Überleben - und die Männer müssen in zwei Rescue-Games alles geben, um ihre Teampartnerinnen zu befreien.