Was ist bisher bei "Good Luck Guys" 2024 passiert? Der Episoden-Guide zur Show auf Joyn

Begleite 14 Reality-Stars während ihres Überlebenskampfes in der Wildnis Thailands, wo jeder Schritt über Sieg oder Exit entscheidet. Bleib auf dem Laufenden: Unser Episoden-Guide liefert alle Highlights.

Das Wichtigste in Kürze Erlebe die packenden Abenteuer der Reality-Stars bei "Good Luck Guys" in unserem Episoden-Guide. Folge für Folge erfährst du, wer sich durchkämpft, wer scheitert und wer am Ende den Titel holt.

Die zweite Staffel von "Good Luck Guys" kannst du seit 22. August 2024 mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn streamen.

Welche Reality-Stars sich in den Überlebenskampf begeben, liest du in der Übersicht.

Das ist "Good Luck Guys"

Willkommen zu einem spannenden Abenteuer voller Herausforderungen, unerwarteter Wendungen und emotionaler Höhen und Tiefen. In "Good Luck Guys" kämpfen 14 Reality-Stars am Traumstrand von Thailand um den Titel des besten Adventure-Duos - doch der Luxus bleibt auf der Strecke. Stattdessen müssen sie sich in der Wildnis behaupten, knallharte Prüfungen bestehen und dabei ihren Teamgeist unter Beweis stellen. In unserem Episoden-Guide geben wir dir einen Einblick in alle aktuellen Folgen und verraten dir, was die Stars durchmachen müssen. Achtung: Spoiler voraus!

Folge 16: Friede, Freude? Pustekuchen!

Der Stress wird zu viel für ein Team – sie trennen sich, zumindest räumlich. Doch in der Muschelzeremonie müssen sie erneut zusammenarbeiten, um ihre Chancen auf den Verbleib zu sichern. Doch vor allem zwischen Jill und Liliana eskaliert die Lage.

Folge 15: Mega-Beef, Umzug und Team Rosa sieht rot!

Die Party hat Spuren hinterlassen, doch der Stress nimmt nicht ab. Umut wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert, während in der Expedition um Sicherheit vor einer Nominierung gekämpft wird. Doch am Ende kommt alles anders als geplant.

Folge 14: Mit den Neuen kommt der Frust

Die Teams haben noch nicht den letzten Schock verdaut, als die nächste Überraschung am Strand wartet. Jill und Liliana versuchen, ihren Streit zu klären, doch ohne großen Erfolg. Bei einem Spiel können sich die Adventurer für die nächste Expedition qualifizieren – und am Abend wartet endlich die ersehnte Party.

Folge 13: Die goldene Glocke läutet zum ersten Mal

Ein Kommentar von Aaron entfacht einen Streit, der die Gruppe spaltet. Beim Beach-Shop wird ausgetauscht, aber das Vertrauen schwindet. Eine Flaschenpost sorgt für zusätzlichen Schock und bringt eine entscheidende Wendung am Lost Beach.

Folge 12: Eric Sindermanns gewaltvolle Vergangenheit

Manch ein Reality-Kenner könnte hier ein Déjà-vu bekommen zu haben. Wie in einem bereits bekannten TV-Format sitzen Jana-Maria und Umut vor einem Lagerfeuer. Während die Beauty endlich die Hoffnung fasst endlich zu ihrem Ex Umut durchgedrungen zu sein und eine stabile Basis für das Format gebildet zu haben, schwärmt dieser nur von seiner neuen Freundin. Genau die Freundin, mit der Umut sie bei "Temptation Island" betrogen hat. Während er eine neue Beziehung aus der Show getragen hat, sind es Bindungsängste bei Jana-Maria.

Während Sabrina sich in Ärztlicher Obhut befindet, findet am Lost Beach ein entspanntes Beisammensitzen bei Lagerfeuer statt. Eric Sindermanns Gesicht verdunkelt sich, als er mit seinen männlichen Konkurrenten in die Flammen schaut. Seine Vergangenheit war nicht ganz so rosig. Er beichtet den beiden in der Vergangenheit viel mit Gewalt konfrontiert worden zu sein und diese als seinen einzigen Lösungsweg gesehen zu haben. Nun sei er jedoch stolz, auf den Mann der er geworden ist.

Folge 11: Schock beim Exit-Duell

Die Kandidat:innen Umut und Jana-Maria, sowie Eric und Sabrina betreten das Spielfeld. Jetzt geht es um den Verbleib auf der Insel. Welches der (Ex-)Paare muss die Koffer packen und abreisen. Sabrina die zuvor schon gesundheitliche Einbußen zu befürchten hatte ahnt noch nicht was ihr bevorsteht, während Umut und Jana-Maria das Game beginnen.

Als Team Rot an der Reihe ist, macht sich Sabrinas Kraftlosigkeit von Minute zu Minute bemerkbarer. Bis eine Ärztin auf dem Spielfeld zu sehen ist. Nach einer kurzen Untersuchung der Blondine wird klar: Anstelle weiter bei dem Spiel anzutreten muss sie schleunigst ins Krankenhaus. Damit lässt sie Eric alleine zurück.

Folge 10: Miese Muschelzeremonie - Jetzt knallt es!

Die Nerven liegen blank. In der Wildnis beginnen die Masken zu fallen. Die Spannungen zwischen den Teams sind spürbar. Bei der Muschelzeremonie eskaliert die Lage zwischen Liliana und Jill!

Folge 9: Ess-kalation: Hunger, Hass und harter Worte

Während die Wogen zwischen Jana-Maria Herz und ihrem untreuen Ex Umut Tekin geglättet zu sein scheinen, fährt ihn Vanessa Principessa hart an. Sie beschimpft ihn wüst und bezeichnet ihn als "Fremdgänger". Was hat diesen krassen Streit ausgelöst?

Folge 8: Kämpfen für die Partnerinnen

Die Frauen sind erschöpft, und ihre einzige Hoffnung liegt in den Händen ihrer Partner. Diese müssen in Spielen ihre Stärke beweisen, um die Sicherheit ihrer Partnerinnen zu gewährleisten. Umut ist unsicher, ob er Jana-Maria unterstützen will – doch die anderen kämpfen entschlossen.

Folge 7: Die Frauen werden entführt

Von Lagerfeuerromantik keine Spur: Die Frauen werden in der Nacht mit einer großen Überraschung konfrontiert. Liliana verfolgt ihre eigene Strategie, doch ihre Pläne sorgen für Spannungen. Wie brennt das Feuer am besten, und wie schlafen die Teams am sichersten im Dschungel?

Folge 6: Neuankömmlinge, alte Konflikte und offene Rechnungen

Jill und Tobi bringen frischen Wind und alte Feindschaften ans Licht. Im Pearl Game müssen die Teams erneut ihre Kommunikationsfähigkeiten beweisen, während Gerüchte über einen Schmuggler die Runde machen und das Vertrauen unter den Adventurern ins Wanken gerät.

Folge 5: Nicht nur das Feuer knistert

Frühlingsgefühle am Strand – zumindest bei Team Blau. Während Eric die Hochzeitsglocken läuten hört, kämpfen zwei Teams um ihren Platz bei "Good Luck Guys". Im Exit-Duell geht es richtig zur Sache: Wer hat genug Kraft und Teamgeist, um die Gegner:innen nach Hause zu schicken?

Folge 4: Muschelzeremonie und Unsicherheiten

Die erste Muschelzeremonie steht bevor, und die Stimmung ist angespannt. Vanessa fühlt sich nicht wohl und überlegt, das Spiel zu verlassen. Während ein Team sicher ist, müssen die anderen zittern - wer wird in das Exit-Duell geschickt?

Folge 3: Gefahren in der Wildnis

Die Nacht im Dschungel bringt für die Teams einige Überraschungen - und nicht alle sind angenehm. Bei der ersten Expedition stehen die Stars vor einer neuen Herausforderung: Ekel und Angst überwinden, um sich vor dem Exit zu schützen. Doch als ein Unwetter aufzieht, spitzt sich die Lage weiter zu.

Folge 2: Der erste Exit und ein neues Gesicht

Die Abenteurer bleiben in Bewegung - Langeweile ist ein Fremdwort. Im ersten Pearl Game müssen sie Stärke und Teamgeist beweisen, um sich einen Hauch von Luxus zu verdienen. Während einige kämpfen, um Feuer zu entfachen, müssen andere bereits den Lost Beach verlassen.

Folge 1: Ein harter Start im Paradies

Elf Reality-Stars stranden an einem idyllischen Strand in Thailand - doch statt einer luxuriösen Unterkunft erwartet sie das pure Überleben. Wo sind die Männer, wo der erwartete Komfort? Die Promis müssen sich mit dem begnügen, was die Natur ihnen bietet.

