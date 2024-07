"Grey's Anatomy": Darum geht es in der aktuellen Folge von Staffel 20!

Geld und Gefühle stehen im Mittelpunkt der dritten Folge der 20. Staffel von "Grey's Anatomy". Und natürlich müssen auch wieder Leben gerettet werden.

Darum geht's in Folge 3

+++ Achtung, Spoiler! +++

Dr. Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo) steckt in der Klemme. Aufgrund ihrer Verbindung zur Fox Foundation will sie und Dr. Amelia Shepherd (gespielt von Caterina Scorsone) niemand mit den für ihre Forschungen dringend benötigten Fördermitteln unterstützen. Als Meredith das Problem während einer Physiotherapie-Einheit gegenüber Dr. Teddy Altman (gespielt von Kim Raver) beichtet, bietet Teddy an, die Gelder vertraulich zur Verfügung zu stellen. Was aber, wenn die Fox Foundation Wind von der Sache bekommt?

Im Kreis der Assistenzärzt:innen brodelt es an allen Ecken und Enden. Nachdem Dr. Miranda Bailey (gespielt von Chandra Wilson) angeordnet hatte, dass Dr. Mika Yasuda (gespielt von Midori Francis) und Dr. Lucas Adams (Niko Terho) den Patienten Dorian den ganzen Tag gemeinsam überwachen müssen, ignoriert Lucas Baileys Befehl und lässt Mika allein. Da kommt es zu Komplikationen und Mika ist beim Versuch, das Leben des Patienten zu retten, auf sich allein gestellt.

Mika kündigt Lucas die Freundschaft

Mika findet auch eine Lösung und erkennt ein abdominelles Kompartmentsyndrom. Lucas kehrt zurück und Mika rennt hinaus, um Equipment zu holen. Genau in diesem Moment schaut Dr. Bailey vorbei. Lucas setzt Bailey ins Bild, gibt aber die Diagnose, die ihm Mika verliert, als seine eigene aus. Daraufhin darf er Bailey bei der Not-OP assistieren, während Mika von Bailey angeblafft wird, warum sie ihre Station verlassen habe.

Mika ist stinksauer, staucht Lucas in der Umkleide zusammen und kündigt ihm die Freundschaft. Ausgerechnet Dr. Simone Griffith (Alexis Floyd), die zuletzt ja auch mit Lucas zusammenrumpelte, versucht ihn zu verteidigen. Als sie nach dem ganzen Chaos nach ihm schauen will, ist sein Zimmer verwaist - Lucas ist weg ...

Ehe am Ende? Dr. Winston Ndugu legt seinen Ehering ab

Dr. Levi Schmitt (gespielt von Jake Borelli) staunt nicht schlecht: Plötzlich steht sein Ex, Dr. Nico Kim (gespielt von Alex Landi), vor ihm und eröffnet ihm, dass er mit seinem neuen Partner ein Kind haben möchte. Das Wiedersehen hat Folgen: Levi bewirbt sich für ein Stipendium für Kinderheilkunde.

Auch Dr. Winston Ndugus (gespielt von Anthony Hill) Gefühlswelt gerät durcheinander. Eigentlich wollte er seine Frau Dr. Maggie Pierce (gespielt von Kelly McCreary) in Chicago besuchen, aber Maggie lehnte alle Angebote ab. Mehrmals. Winston zweifelt an ihrer Liebe und fragt sich, wie lange er noch Versuche unternehmen solle, ihre Ehe zu retten. Er sucht Rat bei Dr. Owen Hunt (gespielt von Kevin McKidd). Nach einem Gespräch mit ihm legt Winston frustriert seinen Ehering ab. Ist das das Aus zwischen ihm und Maggie?

So verpasst du "Grey's Anatomy" garantiert nicht mehr

Ab 1. Juli 2024 wird die mittlerweile 20. Staffel des Erfolgsgaranten auf Joyn und ab 8. Juli 2024 immer montags um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.