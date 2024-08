"Grey's Anatomy" Staffel 20: Die neue Folge ist schon vor TV-Ausstrahlung auf Joyn verfügbar

Im Grey Sloan Memorial Hospital gibt es keine Verschnaufpausen. Diesmal geht es um die Gesundheit - und das Leben - einer jungen Radsportlerin und eines älteren Gefängnisinsassen. Im Alltagsstress verwirrt Dr. Miranda Bailey (gespielt von Chandra Wilson) ihre Kolleg:innen mit einer gutgemeinten Aktion.

Keine Atempausen bei "Grey's Anatomy". In Folge 6 der 20. Staffel steht Patientin Misty Valentine (Caylee Blosenski) im Fokus. Der 15-Jährigen wurde vor zwei Jahren der Unterschenkel amputiert. Nun verursacht die Prothese starke Schmerzen, sodass die leidenschaftliche Rennradfahrerin ihren Sport nicht ausüben kann.

Dr. Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack) und Dr. Monica Beltran (Natalie Morales) stellen ihren OP-Plan vor, den Dr. Catherine Fox (Debbie Allen) kritisch sieht. Sie sorgt sich allerdings weniger um Mistys Genesung als um die Spendenbereitschaft ihrer wohlhabenden Eltern, sollte der Eingriff schiefgehen. Sie will eine Sonderbehandlung und setzt Link und Monica unter Druck. Link entschließt sie zu einem riskanten Eingriff, den er bislang aber nur an Erwachsenen durchführte. Er muss diese Option aber mit Misty und ihren Eltern besprechen. Wie werden sie sich entscheiden?

Drama um erkrankten Gefängnisinsassen

Dr. Teddy Altman (Kim Raver) und Dr. Mika Yasuda (Midori Francis) müssen sich mit einem besonderen Patienten beschäftigen. Mr. Jiménez ist ein Straftäter, der seit 40 Jahren im Gefängnis sitzt. Allerdings ist das Gefängnis für Krankenfälle nicht so gut ausgerüstet, weshalb er zum Check unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen im GSMH untersucht wird. Er ist anfangs vor allem Mika gegenüber kratzbürstig und misstrauisch, fasst aber während der Behandlung Vertrauen zu ihr. Leider haben Mika und Teddy nach Röntgen und CT nur schlechte Nachrichten für ihren Patienten.

Auch Dr. Lucas Adams (Niko Terho) hat's nicht leicht, weil sich sein Patient Dorian nachhaltig störrisch und beratungsresistent zeigt, dafür umso eifriger ist beim mürrischen Jammern. Als er dann aber plötzlich Blut spuckt, wird es dramatisch, und Dr. Richard Webber (James Pickens junior) muss eingreifen.

Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson) macht sich als Verantwortliche über die Ausbildung der Assistenzärzt:innen pausenlos Gedanken um ihre Schützlinge. Auch wenn sie sie oft drangsaliert, will sie ja eigentlich nur deren Bestes. Deshalb überrascht sie sie mit einer neuen Idee: Sie will mehr Wellness ins Alltagsprogramm integrieren und verteilt an alle Care-Tüten. Wegen des Stresses beachtet allerdings niemand die Wellness-Bags und ihren Inhalt. Miranda ist frustriert, weil sie sich abschuftet und kümmert, dafür aber nie Dank erfährt. Dr. Owen Hunt (Kevin McKidd) hört ihr mitfühlend zu - und trifft eine überraschende Entscheidung.

