"Grey's Anatomy" Staffel 20, Folge 4: Das passiert in der neuen Episode

"Die Magie einer OP" heißt die vierte Episode der 20. Staffel von "Grey's Anatomy". Die birgt eine Sensation, die bei Fans der Kult-Serie super ankam: Dr. Arizona Robbins (Jessica Capshaw) kehrt zurück - und hat gleich ein lebensgefährliches Problem zu lösen.

Dass die in der Klinik Rollschuh laufende Dr. Arizona Robbins für einen Gastauftritt zurückkehren würde, war eine der besten Nachrichten für die Fans: In Folge 4 ist es so weit. Allerdings wird es am "Grey Sloan Memorial" gleich ziemlich knifflig für Arizona: Gemeinsam mit Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson) und Dr. Jo Wilson (Camilla Luddington) muss sie sich um die schwangere Patientin Vida kümmern. Bei deren ungeborenem Kind wird eine Gehirnanomalie festgestellt. Arizona beschließt eine riskante pränatale Operation. Aber die werdende Mutter zögert und verweigert aus Angst die Zustimmung.

Im Zuge der Diskussion um den Eingriff will Bailey Arizona entlassen, aber die gibt nicht auf und weiht den Vater des ungeborenen Kindes ein. Kann er seine Frau von der für das Baby lebensnotwendigen Operation überzeugen?

Kann Dr. Teddy Altman ihr Können beweisen?

Dr. Teddy Altman (Kim Raver) will zurück in den Operationsplan, steht aber vor Hürden. Einerseits zweifelt sie selbst insgeheim, andererseits muss sie sich bei einer strengen Beurteilung durch Dr. Richard Webber (James Pickens jr.) beweisen. Kann sie ihn überzeugen?

Unter Baileys Anleitung und bei Befragungen durch Anwälte lernen die Assistent:innen wertvolle Lektionen über Verantwortung und Zusammenarbeit. Bailey konfrontiert sie mit ihren Fehlern in der Vergangenheit, um neue Regeln für Teamarbeit und Verantwortlichkeit einzuführen. Sie erklärt, dass keine:r von ihnen einer Praxis beitreten werde, bis sich nicht alle gemeinsam vor ihr bewährt hätten. Bei der Anhörung durch die Anwält:innen macht Dr. Simone Griffith (Alexis Floyd) eine Bemerkung, die Dr. Lucas Adams (Niko Terho) ziemlich verärgert. Wird ihn Simones Enthüllung in Schwierigkeiten bringen?

