Anzeige

Jeden Montag um 20:15 Uhr auf ProSieben: Schau dir "Grey's Anatomy" jetzt im Livestream an!

Anzeige

Anzeige

Die Neue bei "Grey's Anatomy": Woher kennen wir Floriana Lima?

Floriana Lima ist eine US-amerikanische Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle als Maggie Sawyer in der TV-Serie "Supergirl" bekannt ist. Außerdem hatte sie bereits eine Hauptrolle in "Marvel's The Punisher" und einige Gastauftritte wie zum Beispiel bei "How I Met Your Mother", der Arztserie "Dr. House" und "CSI: Vegas".

In der 21. Staffel von "Grey's Anatomy" schlüpft sie in die Rolle einer ganz besonderen Patientin: Nora ist eine Kindheitsfreundin von Owen Hunt (Kevin McKidd) und seiner Schwester Megan (Abigail Spencer). Sie ist frisch geschieden und steht jetzt als alleinerziehende Mutter da. Bei einer OP in einem anderen Krankenhaus kommt es zu Komplikationen. Wird das Grey's-Team Nora helfen können?

Wann geht es mit "Grey's Anatomy" Staffel 21 weiter?

Am 26. September startet die 21. Staffel "Grey's Anatomy" in den USA, bei ABC. Für Deutschland gibt es bislang keinen Starttermin.



Du willst wissen, was zuletzt in "Grey's Anatomy" passiert ist? Staffel 20 der Arzt-Serie läuft momentan jeden Montag ab 20:15 Uhr auf ProSieben und schon vorab auf Joyn!