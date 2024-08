Blutiges Superfood: So schmutzig ist das Geschäft mit Avocados wirklich

Entführungen, Ermordungen, Erpressungen - Das mexikanische Anbaugebiet wird von organisiertem Verbrechen kontrolliert. Insbesondere ein gewinnbringender Markt ist in den Fokus der Kartelle gerückt: der Anbau von Avocados. In "JENKE. CRIME. Die Macht der Kartelle" enthüllt Extremreporter Jenke von Wilmsdorff den blutigen Einfluss der Mafia auf die Lebensmittelindustrie.

Das Wichtigste in Kürze Mexikanische Drogenkartelle drängen immer mehr in die Lebensmittelindustrie. Sie erpressen Bauern, fordern Schutzgelder und verstecken Drogenlabore auf Plantagen.

Das organisierte Verbrechen hat insbesondere den Handel mit Avocados, Limetten, Eisen und Holz fest im Griff. Wir als Konsument:innen finanzieren diese Machenschaften unfreiwillig mit.

Die Reportage "JENKE. CRIME. Die Macht der Kartelle" siehst du am Dienstag, 13. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Alle Folgen von "JENKE. CRIME." findest du hier.

"Grünes Gold" in unseren Supermärkten

Seit Jahren gilt die Avocado bei uns als Superfood und ist nicht nur deshalb äußerst beliebt. Der Markt boomt und soll noch weiter wachsen: Der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufolge wird die Avocado bis 2030 vermutlich die meistgehandelte tropische Frucht nach der Banane sein.

Dieser gewinnbringende Markt blieb auch den mexikanischen Drogenkartellen nicht verborgen. Anstatt ihre Geschäfte auf den Drogenhandel zu konzentrieren, weiteten sie ihr Tätigkeitsgebiet aus.

Die Mafia erpresst unter anderem Avocadobauern, fordert Schutzgelder und versteckt Drogenlabore auf Plantagen. Extremreporter Jenke von Wilmsdorff verfolgt die blutigen Spuren des "grünen Goldes" bis nach Mexiko und bringt erschreckende Erkenntnisse ans Licht.

Tancítaro in Mexiko: die "Welthauptstadt der Avocado-Produktion"

Im mexikanische Bundesstaat Michocán boomen das Geschäft mit Avocados und das blutige Geschäft der Kartelle gleichermaßen. © picture alliance / NurPhoto

Mexikanische Avocados dürfen ausschließlich aus dem Bundesstaat Michocán in die USA eingeführt werden. US-Behörden kontrollieren die Früchte hier auf Schädlinge. Seit 2000 besteht das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mexiko und wurde erst 2020 erneuert.

In Tancítaro, einer Stadt in der Region Michocán, gedeihen die Früchte so gut, dass einer von fünf Menschen davon lebt. Gleichzeitig leidet der Ort extrem unter der Gewalt von Drogenkartellen und anderen kriminellen Gruppen.

Die Vorherrschaft auf dem Avocadomarkt bedeutet Macht. Sie ermöglicht es den Kriminellen, ganze Ortschaften zu kontrollieren, die von Avocados abhängig sind. Allen vorweg der Bundesstaat Michocán. Die Regierung ist hier nur sehr schwach aufgestellt. Das Sagen haben die kriminellen Banden.

Die mexikanischen Kartelle sind in jedem Fall eine Bedrohung für die Demokratie. Sonja Peteranderl; Journalistin

Rivalisierende Drogenkartelle entführen Landwirte, erpressen Lösegeld und fordern Schutzgelder. Immer wieder kommt es auch zu Ermordungen.

Zwischen 2006 und 2015 verzeichnete die offizielle Statistik 8.258 Morde im Bundesstaat, so der Guardian, der Tancítaro als "Weltstadt der Avocado-Produktion" bezeichnete. Pro Jahr verschwinden in ganz Mexiko über 20.000 Menschen durch die Kartelle und andere illegale Banden.

Jenke von Wilmsdorff auf der blutigen Spur der Kartelle

Extremreporter Jenke von Wilmsdorff taucht in seiner neuesten Reportage in die Unterwelt der mexikanischen Drogenkartelle ein. © Filmfive

Wie groß ist die Macht der Kartelle tatsächlich und wie kann man ihren Einfluss auf Deutschland stoppen? In "JENKE. CRIME. Die Macht der Kartelle" reist Jenke von Wilmsdorff in das Zentrum des globalen Drogenhandels, nach Mexiko.

Er trifft Kartell-Mitglieder, Auftragskiller, Journalisten, Waffenhändlerinnen und Drogen-Köche. Und taucht dort ein, wo Journalisten nicht gerne gesehen werden und um ihr Leben fürchten müssen.

Eine Recherche, die mich tief bewegt und mich oft fassungslos macht. Jenke von Wilmydorff

Wie groß ist die Macht der Kartelle tatsächlich? Jenke deckt auf - am Dienstag, 13. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.