TV-Tipp: "JENKE. Das Food-Experiment": Welches Essen ist gut für uns und unsere Umwelt?

Jenke von Wilmsdorff zeigt in seinem Selbstexperiment, wie sich versteckte Schadstoffe in unserem Essen auf uns auswirken können. Wie krass ist die Schadstoffbelastung in vermeintlich gesunden Lebensmitteln aus unseren Supermärkten wirklich? Und was richten sie in unserem Körper an? Jenke ernährt sich mehrere Wochen lang von den am stärksten belasteten Lebensmitteln. Wie verändern sich seine Blutwerte? Und wie geht es ihm dabei?

Anzeige

Du willst das Selbstexperiment sofort sehen? "JENKE. Das Food-Experiement" jetzt auf Joyn streamen

"An apple a day keeps the doctor away" - ein Apfel am Tag soll den Arzt überflüssig machen, das haben uns schon unsere Eltern gepredigt. Doch können wir uns wirklich darauf verlassen, dass Obst und Gemüse immer gesund sind? In "JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?" geht der Reporter mal wieder einen Selbstversuch ein, der es in sich hat. Denn leider findet man heutzutage allerlei unterschiedliche Schadstoffe in unseren vermeintlich liebsten Lebensmitteln.

Schalte ein: "JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?" am 28. Oktober 2024, ab 22:35 Uhr auf ProSieben oder live auf Joyn.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Wie Schadstoffe den Weg auf unsere Teller finden

Weichmacher, Schwermetalle, Pestizide - jeden Tag nehmen wir belastete Lebensmittel zu uns. Ob wir wollen oder nicht. Denn nur weil Frisches in unserem Einkaufskorb landet und die Waren regional gezüchtet werden, sind sie noch lange nicht frei von schädlichen Wirkstoffen. Frank Waskow, Experte für Lebensmittelqualität bei der Verbraucherzentrale warnt: "Mehrfachrückstände sind heute gang und gäbe und wir wissen nicht, wie die Zusammensetzung dieser Wirkstoffe auf unsere Gesundheit und Umwelt wirken." Nicht die Dosis sei das Hauptproblem, sondern die Vielzahl der Stoffe und deren gemeinsame Wirkung, die man bis heute nicht in Gänze erforscht hat.

Dennoch ist Bio um einiges besser als Waren aus Übersee. Vor allem importiertes Obst und Gemüse ist oft belastet, da im Ausland Pestizide benutzt werden dürfen, die in Deutschland teilweise schon lange verboten sind - so ihren Weg aber zurück auf unsere Teller finden. Aber auch Fischkonserven oder Wasser aus Plastikflaschen werden zu Risikofaktoren. Zu Beginn des Experiments wurden Blut- und Urinproben genommen, um die Werte festzuhalten, ebenso nach dem Experiment und dann noch einmal nach ein paar Tagen, an denen sich Jenke wieder möglichst gesund ernährt. Die Ergebnisse sprechen für sich und motivieren, doch genauer darauf zu achten, was wir essen.

Im Clip: Bananen - Gesundes Obst oder giftige Pestizidherde?

So ernährst du dich gesund

Doch was kann man überhaupt noch bedenkenlos zu sich nehmen? Diese Frage beantwortet Jenke am Ende seines Experimentes, nachdem er sich wochenlang bewusst vergiftet hat - und das mit ganz alltäglichen Lebensmitteln, wie sie in jedem Supermarkt zu finden sind. Welche Alternativen gibt es, sich möglichst gesund und schadstoffarm zu ernähren? Dafür schaltest du am besten am 28. Oktober um 22:35 Uhr ProSieben ein oder schaust jetzt bei Joyn vorbei.

Anzeige

Anzeige