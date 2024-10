Insgesamt drei neue Folgen von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" stehen in den Startlöchern. Die erste Show ist am Samstag, 19. Oktober 2024, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn zu sehen.

Samstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben

Diesen Samstag gehen die Teams von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn für wertvolle Länderpunkte wieder an ihre Grenzen.

Wird Rapper Ski Aggu in Japan beim traditionellen Naked Men Festival unter 9.000 Nackten das Glück und den Länderpunkt nach Hause bringen?

Kann KiKA-Moderator Checker Tobi in Polen ein schwindelerregendes Show-Crossover in 230 Metern Höhe auf die Beine stellen und eine Extremvariante des #WSMDS-Klassikers "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen" kreieren?

Gelingt es Musikerin Nina Chuba, sich in einem Comedy Club in England bis auf die Knochen zu blamieren? Und wird sich Moderator Oliver Kalkofe in Indien einer absurd wahnsinnigen Stunt-Truppe anschließen können, um sich von ihnen in 24 Stunden für gefährliche Stunts ausbilden zu lassen?

"Das Duell um die Welt" 2024 mit drei neuen Folgen

Für wertvolle Länderpunkte für Team Joko und Team Klaas gehen Promis wieder an ihre Grenzen. In einer neuen Staffel "Das Duell um die Welt" schicken Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre Teams zu neuen wahnwitzigen Abenteuern rund um den Erdball.

Ski Aggu, Nico Santos, Gülcan Kamps und weitere Promis kämpfen für Team Joko und Team Klaas

Diese Team-Mitglieder treten in den drei neuen Folgen an:

Ski Aggu (Japan)

Checker Tobi (Polen)

Nina Chuba (England)

Oliver Kalkofe (Indien)

Nico Santos (Italien)

Papaplatte (Österreich)

Gülcan Kamps (Frankreich)

Timon Krause (Thailand)

Felix Kroos (Lettland)

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (Polen)

Christoph "Icke" Dommisch (Japan)

Katrin Bauerfeind (Slowenien)

So funktioniert "Das Duell um die Welt"

Für jeden Punkt müssen die Prominenten die vom Gegner gestellten Herausforderungen erfolgreich absolvieren.

Joko und Klaas spielen im Studio um zusätzliche Punkte auf dem Weg zum begehrten Weltmeistertitel. Durch die Duell-Abende führt Jeannine Michaelsen.