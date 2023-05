Der Spielstand

Bei "Das Duell um die Welt" wird der einzig wahre Weltmeister gesucht, und am Ende kann es nur einen geben - Joko oder Klaas. Doch welcher der beiden Moderatoren ist bislang öfter siegreich aus dem Battle hervorgegangen? Hier erfahrt ihr es!

STAFFEL 10

Folge 27: Team Klaas gewinnt

Klaas gibt noch einmal alles, wodurch er den Titel in der aktuellen Folge für sich beanspruchen kann. Hier gibt es für dich die aktuelle Folge von "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" vom 11. Februar 2023.

FOLGE 26: Team Joko gewinnt

Zum Jahresabschluss verteidigt der amtierende Weltmeister Joko Winterscheidt noch einmal seinen Titel. Hier kannst du die ganze Folge von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" vom 2. Weihnachtsfeiertag 2022 nachschauen.

STAFFEL 9

FOLGE 25: Team Joko gewinnt

Im ersten "Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" des Jahres 2022 kann der amtierende Weltmeister Joko Winterscheidt seinen Titel verteidigen. Zu Beginn sieht es deutlich besser für seinen Herausforderer Klaas aus - aber im Finale beweist Joko, dass er "den längsten Arm des Gemixten" hat und holt sich erneut den Pokal.

FOLGE 24: Team Joko gewinnt

Was für ein Finale 2021: Im letzten "Duell um die Welt" des Jahres haben nicht nur Tommi Schmitt und Linda Zervakis wirklich alles gegeben, um den Länderpunkt zu holen. Im Finale sind sogar Future-Joko und Future-Klaas angetreten - und ein Funke entschied am Ende über Sieg und Niederlage.

FOLGE 23: Team Klaas gewinnt

Die neue Staffel endet wie die alte: Mit einem Weltmeister namens Klaas! Obwohl er das Finale eher mit fragwüdigen Mitteln gewann, sollte sich Joko nicht beschweren. Immerhin haben Nikeata Thompson in Mexiko oder Axel Stein wirklich ALLES gegeben, um einen Länderpunkt zu holen.

STAFFEL 8

FOLGE 22: Team Klaas gewinnt

Zum Abschluss der Staffel holt sich Klaas in einem spektakulären Finish im Finale noch den Sieg. Ob bei Joko nach der "Unehren-Urkunde" und dem Spiel von Micky Beisenherz am Ende die nötige Konzentration gefehlt hat? Hier gibt es das Finale nochmals zum nachlesen.

FOLGE 21: Team Joko gewinnt

Kaum zu glauben, aber wahr: Joko kann seinen Titel tatsächlich verteidigen! Dabei sah es lange Zeit so aus, als könnt Klaas zum Gegenschlag ausholen und den Titel wieder zurückerobern. Solch ein Comeback hat die Welt womöglich noch nicht gesehen …

FOLGE 20: Team Joko gewinnt

Für Team Joko und Team Klaas gehen Ralf Möller, Wincent Weiss, Janine Ullmann und Luke Mockridge auf Punktejagd. Und endlich, endlich ist es Joko geglückt: Nach drei Niederlagen in Serie konnte er endlich wieder den Weltmeistertitel holen.

STAFFEL 7

FOLGE 19: Team Klaas gewinnt

Marteria, Thorsten Legat, Simon Gosejohann und Sophia Thomalla duellierten sich für Joko & Klaas um die Welt. Weltmeister wird ein weiteres Mal Klaas, der nun schon drei Siege in Serie für sich und sein Team verbuchen darf.

FOLGE 18: Team Klaas gewinnt

Klaas baut die Führung aus: Für Team Klaas reiste Edin Hasanovic in die Schweiz und Jeannine Michaelsen nach Norwegen. Beim erfolglosen Team Joko ging es für H.P. Baxxter nach Polen und für Mario Basler nach Mexiko.

FOLGE 17: Team Klaas gewinnt

Klaas Heufer-Umlauf wird mit seinem Team, bestehend aus Tokio Hotel und Paul Janke am Samstagabend neuer Weltmeister. In der ewigen "Duell um die Welt"-Statistik führt Klaas mit 9:8 Weltmeistertiteln.

STAFFEL 6

FOLGE 16: Team Joko gewinnt

Lena Meyer-Landrut traute sich tatsächlich in "Das Duell um die Welt". Zusammen mit Evil Jared Hasselhoff verstärkte sie das Team Joko. Für das Team Klaas wagten sich Clueso und Jochen Schropp ins Duell. Joko gewinnt - Gleichstand!

FOLGE 15: Team Klaas gewinnt

Im zweiten Team-Battle kann Klaas sich wieder die Führung holen: Im Team Joko kämpften Thorsten Legat und Jeannine Michaelsen, Team Klaas bestand aus Sido und Johannes B. Kerner.

FOLGE 14: Team Joko gewinnt

Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in die 14. Runde. Joko & Klaas haben den weltweiten Wahnsinn weiterentwickelt und duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Im Team Joko kämpften Tim Mälzer und Steven Gätjen, Team Klaas bestand aus Thomas Hayo und Palina Rojinski. Der Punkt geht am Schluss an Joko!

STAFFEL 5

FOLGE 13: Joko wird Weltmeister

Im 13. Duell unserer Lieblingsweltreisenden Joko und Klaas gab es für die Zuschauer tatsächlich den ein oder anderen "Schock-Moment": Ganz egal, ob Joko sich dank Helikopter-Stuntflug vor laufender Kamera übergeben musste, Klaas den Titanic-Untergang hautnah selbst erlebte, Joko im Moor versank oder sich die beiden mit Betäubungspfeilen abschossen! Doch am Ende konnte einer die Lasten der Welt ein wenig länger tragen: Joko gewinnt den Pokal!

Folge 12: Klaas wird Weltmeister

Nach harten Duellen konnte Klaas in Episode 12 den Spieß wieder umdrehen und den Siegerpokal mit nach Hause nehmen! Nachdem er die Berge Nepals erklommen hat, von einem Heißluftballon gesprungen ist und live im Studio alles gegeben hat, war er der glückliche Sieger. Trotz Jokos benebelter Zeit in Nepal und der beinahe Verkostung einer Blutwurst mit eigenem Blut musste er am Ende vom Siegesthron weichen. Klaas gewinnt die Show!

STAFFEL 4

FOLGE 11: Joko wird Weltmeister

Nach zwei Siegen in Folge von Klaas, greift Kontrahent Joko in Episode 11 wieder an. Er schickt Klaas nach Thailand um sich einen Wolkenkratzer aus nächster Nähe anzusehen … In Ecuador muss sich Joko seiner immer wiederkehrenden Challenge stellen: Ayahuasca. Wird er dieses Mal davon kosten? Beim Länderduell treffen sie sich in der Wüste in den USA und müssen sich um zu siegen in menschliche Bowlingkugeln verwandeln. Joko gewinnt!

FOLGE 10: Klaas wird Weltmeister

In Episode 10 will Joko sich den Pokal zurück kämpfen. Dafür lässt er Klaas in Venezuela einen 150 Meter Wasserfall in die Tiefe fallen - Auf einem Schlauchbot und völlig unvorbereitet. Klaas will Rache und schickt Joko nach England. Dort soll er die "Goldene Meile" schaffen: 12 Bars, 12 Bier und 6 Stunden Zeit. In Kroatien treffen die beiden dann zusammen und liefern sich ein spannendes Duell am glitschigen Berg. Am Ende schwingt Klaas die Siegerfahne!

FOLGE 9: Klaas wird Weltmeister

In Episode 9 muss der amtierende Weltmeister Joko seinen Titel verteidigen. Dazu schickt er Klaas in eine Mine nach Ungarn zum Höhlentauchen und rechnet nicht damit, dass er das schafft. Im Gegenzug muss Joko erneut mit seiner Höhenangst auf einem sehr speziellen und luftigen Sitz kämpfen. Erst in Russland stößt Joko an seine Grenzen. Es war ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, doch zu guter letzt gewinnt Klaas!

STAFFEL 3

FOLGE 8: Joko wird Weltmeister

Episode 8 bringt nun die finale Entscheidung im Kampf um den Weltmeistertitel für das Jahr 2014! Klaas macht sich auf zu den Kannibalen, um eine lustige Partie Kniffel zu spielen, während Joko ein Hub-Konzert in schwindelerregender Höhe zum Besten gab! Scheinbar beflügelte ihn die Höhe. Joko gewinnt die Show! Damit gehen die beiden mit einem Remis aus diesem Jahr!

FOLGE 7: Joko wird Weltmeister

In Episode 7 wagt sich Klaas in tiefe chinesische Gewässer und taucht mit einem U-Boot nach Seegurken. Zu dumm, dass das U-Boot selbst gebaut und daher nicht ganz so sicher war! Besonders ärgerlich für Klaas: der Tauchgang ist völlig umsonst, denn am Ende heißt es Spiel, Satz und Sieg für Joko, den alten und neuen Weltmeister!

FOLGE 6: Joko wird Weltmeister

Premiere beim "Duell um die Welt": In Episode 6 treffen Joko und Klaas zum ersten Mal auf ihrer Reise um die Welt aufeinander! In Jamaica müssen die beiden sich aus leeren Bierdosen ein Floß zimmern, um ihre verrückten Freunde Captain Crazy und Sexy Rexy auf eine Insel zu schippern. Auch im Studio müssen sich die beiden nun zeitgleich aneinander messen!

STAFFEL 2

FOLGE 5: Klaas wird Weltmeister

In römischer Rüstung steht Klaas in Episode 5 in Indien vor einer gefährlichen Aufgabe - dem allseits beliebten Bullsurfing! Nachdem er sich von zwei wildgewordenen Bullen durch die dunkle, übelriechende Brühe hat ziehen lassen, rastet er im Dschungel von Vanuatu endgültig aus. Im alles entscheidenden Finale gewinnt Klaas in einem spektakulären Kopf-an-Kopf-Rennen und wird Weltmeister!

FOLGE 4: Joko wird Weltmeister

Jokos kühnste Träume werden in Episode 4 endlich wahr: In Äthiopien wird er zum vollwertigen Mann erklärt, in Las Vegas heiratet er niemand geringeren als Tonmann Frank und in Österreich kann er endlich seinen angestauten Gefühlen freien Lauf lassen. Vom Knaben zum Mann, vom Mann zum Ehemann, vom Ehemann zum Weltmeister. Was für eine Erfolgsgeschichte!

FOLGE 3: Klaas wird Weltmeister

In Episode 3 muss Klaas alias "Der kleine Heufer" u.a. den Ring der Macht in einem feuerspeienden Vulkan vernichten. In Neuseeland nimmt er dann an einer äußerst umstrittenen Quizzshow teil. Bei jeder falschen Antwort lässt in Quizmaster Joko rückwärts in die Tiefe stürzen. Im Finalspiel kann er sich im Paintball gegen Rivale Joko durchsetzten und sichert sich erneut die heißbegehrte Trophäe.

STAFFEL 1

FOLGE 2: Klaas wird Weltmeister

Gestärkt und beflügelt von einem erquickenden Bad im Ganges startet Klaas seine Reise in Episode 2 in Indien. In Nordkorea muss er in einem Park beim traditionellen Seiltanz "Cochones" zeigen und die magische Formel "Stand. Eier. Stand" meistern um seine Aufgabe zu bestehen. Im Finale sägt Klaas den ehemaligen Weltmeister erbarmungslos ab und sichert sich damit seinen ersten Sieg.

FOLGE 1: Joko wird Weltmeister

Stockbesoffen auf dem Rücken eines Esels durch Jamaika, ein kleiner Leckerbissen hoch über den Wolken von England und eine Schmusestunde mit Alligatoren in Florida - Jokos Weg zum Weltmeistertitel in Episode 1 war nicht leicht. Im Finale beweist er beinharte Muskelkraft und wird der erste Weltmeister in der Geschichte des Duells um die Welt.