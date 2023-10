Das Wichtigste in Kürze "Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft aktuell in der 6. Staffel. Heute startet deren zweite Hälfte auf ProSieben und Joyn. Mehr Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten der Herbststaffel findest du hier.

Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewinnen, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit. Verliert das Duo, muss es sich in den Dienst des Senders stellen und eine Strafe über sich ergehen lassen.

Alles, was du zur Show und den neuen Folgen wissen musst, kannst du hier nachlesen.

Der Kampf um 15 Minuten Live-Sendezeit geht in Runde 2. Die 1. Folge der Herbststaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist heute, am 17. Oktober 2023, im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn zu sehen. Alle wichtigen Infos zur Show gibt es hier für dich in der Übersicht.

Wenn Joko & Klaas gegen ProSieben antreten, wird es spannend. Im ewig währenden Wettstreit treffen ebenbürtige Gegner aufeinander - und die Zuschauer:innen dürfen die Show genießen.

"Joko & Klaas gegen ProSieben": So wurde Staffel 6 angekündigt

Weil Joko und Klaas in Folge 36 den Kürzeren zogen, mussten sich die beiden in den Dienst des Senders stellen. Festgeklebt an einer Berliner Werbetafel fungierten die beiden als lebendes Plakat und mussten von dort Sendungen der Woche ansagen. Die XXL-Reklame wurde zudem als Werbemotiv für die 6. Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" genutzt.

Am 25. April 2023 gab es die erste neue Folge und Joko und Klaas hatten wieder jede Woche die Chance auf Sieg oder Niederlage. Nach den fünf Folgen der Frühjahrsstaffel geht es heute weiter mit der Herbststaffel.

Alle Sendezeiten und Sendetermine der Herbststaffel

Die zweite Hälfte der 6. Staffel läuft im Herbst an. Damit du keine Folge verpasst, findest du hier eine Übersicht aller Sendetermine. Jeweils dienstags um 20:15 Uhr gibt es eine Episode auf ProSieben und Joyn.

Folge 1 : Dienstag, 17. Oktober 2023 , um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 2 : Dienstag, 24. Oktober 2023 , um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 3 : Dienstag, 31. Oktober 2023 , um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 4 : Dienstag, 7 November 2023 , um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 5: Dienstag, 14. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Clip aus der Frühlingsstaffel

Holen sich Joko und Klaas den Sieg?

In jeder Folge hat das Duo aus Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt ein Ziel: sich gegen ProSieben durchsetzen und keinen Punkt zu verlieren. In den vergangenen Staffeln waren die beiden schon nahe dran, doch der Sender ist ein harter Gegner und stellt die beiden regelmäßig vor unüberwindbare Hürden. Wie sie sich in den neuen Folgen schlagen und welche Überraschungen der Sender sowie das Duo in der aktuellen Staffel bereithalten, siehst du ab dem 17. Oktober immer dienstags auf ProSieben und auf Joyn.

Gegen welche Gegner:innen Joko & Klaas im zweiten Teil der 6. Staffel beweisen müssen, erfährst du hier.

Im TV schauen, online streamen oder die Wiederholung sehen

Auch 2023 solltest du dir dienstags einen Platz vor deinem Fernseher sichern. Um 20:15 Uhr geht es auf ProSieben los. Alternativ kannst du dir alle Folgen auch über den ProSieben-Livestream oder über Joyn live anschauen. Wiederholung gefällig? Falls du eine Episode verpasst hast, sind alle ganzen Folgen online und bei Joyn auch im Nachhinein verfügbar.

Das passiert in der Show

Joko und Klaas treten gegen ProSieben in mehreren Runden und Wettkämpfen an. Pro Show gibt es sechs Aufgaben, die das Duo erfolgreich abschließen muss, um so viele Punkte wie möglich für das Finale der Folge zu sammeln. Beim Showdown geht es dann ans Eingemachte - entweder Joko und Klaas gewinnen 15 Minuten Live-Sendezeit am Folgetag oder ProSieben wählt eine Strafe, die die beiden im Falle einer Niederlage erfüllen müssen.

"Joko & Klaas live": 15 Minuten Sendezeit

Immer, wenn das Duo 15 Minuten Live-Sendezeit erspielt, blicken Fans, der Sender und die Medien gespannt auf das Programm, das die beiden gestalten. Denn Joko und Klaas haben schon für zahlreiche unvergessliche TV-Momente gesorgt. ProSieben hat dabei keinen Einfluss auf den Inhalt. Dieser wird allein von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bestimmt.

>> Alle 15-Minuten-Sendezeiten im Überblick

Strafe von ProSieben: Im Dienst des Senders

Doch wer viel zu gewinnen hat, kann auch viel verlieren. Gehen Joko und Klaas mit einer Niederlage nach Hause, müssen sie sich in den Dienst des Senders stellen und eine Strafe über sich ergehen lassen. Auch wenn noch nicht bekannt ist, welche Strafen dem Duo in der laufenden Staffel drohen, ist eines gewiss: Es wird höchst unangenehm für die beiden.

>> Alle Strafen im Überblick

Moderator: Ohne Steven Gätjen geht nichts

Als Moderator übernimmt Steven Gätjen eine Vielzahl an Aufgaben: Er erklärt die Regeln - was bei der Aufmerksamkeitsspanne von Joko und Klaas eine ganz eigene Herausforderung ist, immerhin überlegen die beiden schon im Voraus, wie sie einen entscheidenden Punkt machen können. Natürlich achtet Steven darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht und das Chaos-Duo die Regeln einhält.

Zudem empfängt er die vielen Gäst:innen und Streiter:innen, die im Namen von ProSieben gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf antreten, und führt durch die Show. So sind die Zuschauer:innen immer im Bilde, was gerade passiert und was als Nächstes ansteht.

Welche Stars spielen für ProSieben?

Inzwischen ist auch bekannt, welche Promis ProSieben in Staffel 6 gegen Joko und Klaas ins Rennen schickt.

Spezialausgabe zum Finale der Frühlingsstaffel

Für das Frühlingsstaffelfinale hatte sich Herr ProSieben etwas ganz Besonderes ausgedacht und schickte 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen Joko und Klaas ins Rennen. Die Spezialausgabe "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" lief am 23. Mai 2023, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream.

Die Gewinner der vergangenen Staffeln

ProSieben und Joko & Klaas lieferten sich in den vergangenen Staffeln ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Gegner:innen konnten Siege verbuchen - mussten aber auch herbe Niederlagen einstecken.

Wer wann triumphierte, siehst du hier zusammengefasst:

Staffel 6

Staffel 5

Staffel 4

Staffel 3

Folge 10: ProSieben > Strafe: Joko und Klaas kommentieren U21-Länderspiel Deutschland vs. Bosnien und Herzegowina.

Folge 9: ProSieben > Strafe: Ein unvorteilhaftes Bild des Duos wurde im Großformat am Senderstandort ausgestellt.

Folge 8: Joko und Klaas > 15 Minuten: Ein Schwein läuft durch eine Kunstausstellung im Livestream gegen RTL.

Folge 7: Joko und Klaas > 15 Minuten live: "A Short Story of Moria".

Folge 6: ProSieben > Strafe: Die Show wurde in "Not und Elend gegen ProSieben" umbenannt.

Folge 5: ProSieben > Strafe: Joko und Klaas mussten ProSieben-Kostüme tragen und Trailer aufzeichnen.

Folge 4: Joko und Klaas > 15 Minuten live: Eine Call-Show mit dem Namen "Wer glaubt denn sowas?"

Folge 3: ProSieben > Strafe: Das Duo musste eine Woche lang alle Programmtrailer sprechen.

Folge 2: Joko und Klaas > 15 Minuten live: "Männerwelten"-Ausstellung mit Sophie Passmann.

Folge 1: Joko und Klaas > 15 Minuten live: "ProSieben-RTL-Spezial"

Staffel 2

Folge 4: Joko und Klaas > 15 Minuten live: Teleshopping-Sendung, um den "Entkräfter" anzubieten.

Folge 3: ProSieben > Strafe: Bei "Die Liveshow bei dir zu Hause" mitwirken.

Folge 2: ProSieben > Strafe: Neue Hymne für den Sender komponieren.

Folge 1: Joko und Klaas > 15 Minuten: Wegen des Anschlags in Halle an der Saale verzichten die beiden auf die Sendezeit.

Staffel 1

Folge 4: ProSieben > Strafe: Joko und Klaas müssen alle Programmansagen übernehmen.

Folge 3: Joko und Klaas > 15 Minuten live: In München, Köln, Hamburg und Berlin wurden jeweils 10.000 Euro verschenkt.

Folge 2: ProSieben > Strafe: Joko und Klaas müssen "taff" moderieren.

Folge 1: Joko und Klaas > 15 Minuten live: "Drei Menschen, die viel zu sagen haben", u.a. die Kapitänin der Sea-Watch 3.

Welches ist die neueste Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Die Nummerierung der Folgen und Staffeln von "Joko & Klaas gegen ProSieben" sorgt mitunter für Verwirrung. Es gibt bei dieser Produktion unterschiedliche Zählweisen, die gleichberechtigt nebeneinander verwendet werden.

2023 läuft die Show bereits in der 6. Staffel. Wie schon die vorherigen Staffeln ist Staffel 6 aufgeteilt in eine Frühlingsstaffel und eine Herbststaffel. Deren Folgen werden mitunter einfach durchnummeriert.

Wie viele Folgen gibt es und wie werden sie nummeriert?

Bei der ersten neuen Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben", die am 17. Oktober 2023 auf ProSieben zu sehen ist, handelt es sich um Folge 1 der Herbststaffel und zugleich Folge 6 der 6. Staffel.

Zählt man alle bisherigen Ausgaben zusammen, ist es bereits die 44. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben".