Morgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023: Alle Sendezeiten und Sendetermine der Herbststaffel

Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewinnen, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit. Verliert das Duo, muss es sich in den Dienst des Senders stellen und eine Strafe über sich ergehen lassen.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft aktuell in der 6. Staffel. Morgen am 24. Oktober 2023 gehen ProSieben und Joyn in die zweite Folge 2 der Herbststaffel. Mehr Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten erfährst du hier.