Das Wichtigste in Kürze Am 23. Mai 2023 lief das Staffelfinale von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023.

In der Spezialausgabe mit dem Titel "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" traten 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ProSieben gegen das Moderatoren-Duo an.

Im exklusiven Backstage-Bericht der ProSieben-Angestellten bekommst du nie zuvor gesehene Einblicke in die Produktion der Show.

Anzeige

Was für ein episches Staffelfinale! Im Kampf um 15 Minuten Sendezeit traten Joko und Klaas am Dienstag gegen 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ProSieben an. Hier gibt es einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Wenn Kolleg:innen zu Gegner:innen werden

Ob Moderator oder Online-Redakteurin, Senderchef oder Producerin, bei ProSieben sind alle Teil einer großen Familie. Doch in fast jeder Familie gibt es Mitglieder, die sich manchmal etwas zu viel herausnehmen und mitunter ein bisschen zu frech werden. Dann müssen die Verwandten reagieren und die Hallodris in ihre Schranken weisen.

Im Umgang mit seinen beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sah sich das Familienoberhaupt Herr ProSieben nun zu einer solchen erzieherischen Maßnahme gezwungen. Für das Staffelfinale von "Joko & Klaas gegen ProSieben" schickte er 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen das aufmüpfige Duo ins Rennen - mit Erfolg!

Anzeige

Anzeige

"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas": Exklusiver Blick hinter die Kulissen im Video

Spektakuläre Spezialausgabe

In einer Spezialausgabe unter dem Motto "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" wurden die Moderatoren von ihren Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Abteilungen besiegt und mussten als Strafe zum Küchendienst in der ProSieben-Kantine antreten.

Vor, während und nach der Niederlage von Joko und Klaas gab es für die ProSieben-Mitarbeiter:innen bei der Produktion der spektakulären Spezialausgabe viele Highlights zu erleben. Ob im Publikum, im Backstage-Bereich oder als aktive Teilnehmer:innen einer Spielrunde sammelten sie zahlreiche Eindrücke. Einige davon teilt das ProSieben-Team im exklusiven Backstage-Clip.