"Joko & Klaas gegen ProSieben": Neue Angstgegner? Diese Stars sind in Staffel 6 dabei

Seit 25. April 2023 läuft die 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" auf ProSieben. Hier gibt es Infos zu den Gegner:innen, die in jeder neuen Folge für ProSieben antreten.

Endlich gibt es Nachschub von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Das Chaos-Duo ist bereit, wieder gegen seinen Arbeitgeber anzutreten. Durch die Show führt erneut Steven Gätjen.

Es geht wieder los

Jetzt kommst du wieder in den Genuss neuer Abenteuer von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Am 25. April 2023 war Start der 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Ab sofort warten immer dienstags insgesamt fünf neue Folgen auf dich.

Diese Promis spielen gegen Joko & Klaas

Auch in der 6. Staffel bestimmt Herr ProSieben die Spiele und Gegner:innen von Joko und Klaas. Die Liste der prominenten Namen, die in den neuen Folgen dabei sein werden, ist lang und hochkarätig.

Folge 2 heute unter anderem mit "Bully" Herbig, Axel Stein und Elif

In der 2. Folge am 2. Mai 2023 stehen Joko und Klaas erneut ihren Angstgegnern Axel Stein und Paul Janke gegenüber. Bislang konnten die Moderatoren den Schauspieler und den Fernsehdarsteller noch kein einziges Mal besiegen. Ob sich das in Staffel 6 erstmals ändert? Die Antwort gibt es heute Abend auf ProSieben.

Außerdem als Gegner von Joko und Klaas in der heutigen Sendung: Michael "Bully" Herbig, Ross Antony, Elif und Lary.

Joko und Klaas gegen Stars wie Herbert Grönemeyer, Kai Pflaume, Nina Chuba und viele mehr

Für ProSieben spielen in Staffel 6 Herbert Grönemeyer, Kai Pflaume, Nina Chuba, Elif, Lary, Smudo, Michi Beck, Palina Rojinski, Sido, Michael "Bully" Herbig, Ross Antony, Emilio Sakraya, Lina Magull, Axel Stein, Paul Janke, Dennis und Benni Wolter, "Evil" Jared Hasselhoff, Simon Gosejohann, Sophie Passmann sowie Tommi Schmitt gegen das Moderatoren-Duo.

Trailer zur 6. Staffel

Alle Sendetermine

Damit dir keine Episode entgeht, findest du hier alle Sendetermine und Sendezeiten in der Übersicht:

Was steht auf dem Spiel?

Wenn ProSieben am Ende einer Ausgabe als Sieger hervorgeht, müssen sich die Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihrem Sender für besondere Aufgaben zur Verfügung stellen.

Gewinnen die beiden Moderatoren, stellt ihnen ProSieben am darauffolgenden Tag 15 Minuten Sendezeit in der Prime Time zur freien Verfügung. Was im Format "Joko & Klaas LIVE" passiert, bestimmen ausschließlich Joko und Klaas.