Joko und Klaas: Diese Strafe gab's noch nie! So kannst du deine Muttertagsgrüße  einsenden

Erneute Niederlage für Joko und Klaas: Das Duo verliert in Folge 3 und muss daher wieder eine Aufgabe für den Sender übernehmen. Ihre Strafe: Muttertagsgrüße der Zuschauerinnen und Zuschauer von ProSieben vorlesen. Hier erfährst du, wann die Aktion zu sehen sein wird.

Niederlage: Joko und Klaas verlieren

In der dritten Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gab es die zweite Niederlage für Joko und Klaas. Daher steht kurz nach ihrem Live-Kommentar bei der Krönung von König Charles eine weitere Strafe für das Moderations-Duo an.

Besiegelt wurde dies im Finalspiel mit dem Titel "10 Treffer", bei dem sich Joko und Klaas abwechselnd mit verschiedenen Gegenständen bewerfen und jeweils beide treffen mussten, um zu punkten. Dabei wurde die Distanz zwischen den Männern von Runde zu Runde gesteigert, beginnend bei zwei Metern Entfernung bis hin zu 20 Metern. Besondere Herausforderung: In der Position als zu treffender Spieler durften Joko und Klaas ihre Hände nicht zum Abwehren oder Auffangen nutzen, sondern mussten sie in spezielle Gürtelholster stecken.

Dank drei gewonnener Spielrunden bekamen Joko und Klaas drei Vorteile. Es galt also sieben erfolgreiche Durchgänge abzuliefern, wofür insgesamt 10 Wurfobjekte zur Verfügung standen. Unter den Gegenständen befanden sich Dinge wie eine Gabel, ein Kühlpad und eine Feder.

Mit Letzterer machte Klaas den Anfang und traf sogleich. Auch Joko vermochte mühelos zurückzuwerfen und zu treffen.

Klaas: "Ich kann Bälle nicht werfen"

Mit größerer Entfernung und weiteren Gegenständen gerieten die Würfe zunehmend komplizierter. Zuerst daneben ging Klaas' Versuch mit einer Gabel. Danach verfehlte Joko seinen Mitspieler mit einem Stück Kreide. Den dritten freien Fehlversuch verbrauchte Joko mit dem Kühlpad von der Acht-Meter-Linie.

Als Nächstes griff er zum Tennisball, was Klaas zu einem vehementen Widerspruch veranlasste: "Mit dem Tennisball schaffe ich das auf gar keinen Fall!" Joko traute seinen Ohren nicht. "Ich kann Bälle nicht werfen", räumte Klaas ein. Aber es nützte nichts, alle Gegenstände mussten irgendwann an die Reihe kommen, wie Moderator Steven Gätjen noch einmal erklärte.

Doch am Ende war es nicht Klaas, der den Ball vorbeiwarf, sondern Joko selbst. Zu kurz fiel sein Wurf aus, der Tennisball ging ein gutes Stück vor Klaas auf den Boden. Gleich mehrfach entfuhr Joko daraufhin laut das F-Wort, denn das Spiel war verloren.

Hier können Zuschauer:innen Grüße einsenden

Für das Publikum ist die Niederlage der beiden ProSieben-Herausforderer eine gute Nachricht. Schließlich können die Zuschauerinnen und Zuschauer von der Aufgabe profitieren, die das Duo nun absolvieren muss: Joko und Klaas müssen auf ProSieben Muttertagsgrüße vorlesen.

Wer eine persönliche Botschaft an seine Mutter auf ProSieben sehen möchte, kann seinen Grußtext ab sofort per E-Mail einsenden. Die E-Mail-Adresse dafür lautet: muttertagsgruesse@prosieben.de

Möglich sind Gratulationen, Liebeserklärungen, Gedichte und sonstige Glückwunschtexte. Eine Auswahl der eingesandten Grüße werden Joko und Klaas vor laufender Kamera vorlesen.

Muttertagsgrüße von Joko und Klaas am 14. Mai

Zu sehen ist die Strafe von Joko und Klaas natürlich am Muttertag, also am Sonntag, den 14. Mai 2023, auf ProSieben. Die Muttertagsgrüße von Joko und Klaas laufen über mehrere Stunden verteilt im Tagesprogramm.

Wer an diesem Tag keinen Fernseher in der Nähe hat, kann den Sender wie gewohnt auch im Livestream online verfolgen.

Eine neue Chance für Joko und Klaas auf einen Sieg gegen ProSieben gibt es am 16. Mai 2023, 20:15 Uhr, auf ProSieben.