Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewinnen, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit. Verliert das Duo, muss es sich in den Dienst des Senders stellen und eine Strafe über sich ergehen lassen.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft aktuell in der 6. Staffel. Am 17. Oktober 2023 gehen ProSieben und Joyn mit dem Beginn der Herbststaffel in die zweite Hälfte von Staffel 6. Mehr Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten erfährst du hier.