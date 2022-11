Die 5. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" startete am 18. Oktober 2022 in die nächste Runde, verpasse nicht die heutige Folge. Hier findest du eine Übersicht zu allen Infos rund um die TV-Ausstrahlungen, den Livestream und die Wiederholungen.

Anzeige

Holen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf 15 Live-Minuten oder müssen sie eine besondere Aufgabe auf Geheiß ihres Arbeitgebers abarbeiten? Das hängt davon ab, ob sie siegreich gegen ProSieben sein werden. Damit du keine Folge verpasst, findest du hier alle wichtigen Infos zur neuen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022 im TV

Auch in der 5. Staffel gibt es für dich wie gewohnt eine neue Folge der Show am Dienstagabend, jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben. Start war der 18. Oktober, alle Sendezeiten und Sendetermine findest du in der Übersicht.

Livestream: Online keine Folge verpassen

Für den Fall, dass du unterwegs bist und "Joko & Klaas gegen ProSieben" nicht vom heimischen Fernseher aus verfolgen kannst: kein Problem. Mit dem ProSieben-Livestream verpasst du keine Folge. Zudem gibt es bei Joyn einen Stream, der dir live das Fernsehprogramm zeigt.

Anzeige

Anzeige

Wiederholung: Ganze Folgen nachträglich schauen

Episode verpasst? Keine Sorge. Alle Folgen sind auch im Nachgang jederzeit hier oder auf Joyn zu finden.

Natürlich hast du auch die Möglichkeit, verpasste Folgen im Fernsehen nachzuholen. Wann genau die Wiederholungen laufen, erfährst du bei Gelegenheit auf dieser Seite.

"Joko & Klaas Live": 15 Minuten am Mittwochabend

Zusätzlich zum Dienstagabend solltest du dir nach einem Sieg von Joko und Klaas auch den Mittwoch rot im Kalender markieren. Denn wenn das Duo gewinnt, darf es am folgenden Tag die Primetime ab 20:15 Uhr nutzen. 15 Minuten Live-Sendezeit stehen den beiden dann zur freien Verfügung - ProSieben hat keinen Einfluss auf das Programm, das in dieser Zeit gesendet wird.

Anzeige

Ihre letzten 15 Minuten Sendezeit nutzten Joko und Klaas, um der iranischen Frauenrechtsbewegung Gehör zu verschaffen.

Im Clip: Aufmerksamkeit für #IranRevolution | Joko & Klaas 15 Minuten Live

"Joko & Klaas gegen ProSieben" siehst du immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.