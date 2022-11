Am 18. Oktober 2022 startete "Joko und Klaas gegen ProSieben" in die Herbstausgaben der 5. Staffel. Gegen welche Stars und Promis Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf antreten dürfen, erfährst du hier. So viel sei verraten: Ihr Arbeitgeber ProSieben hat in diesem Herbst gleich 100 Asse im Ärmel.

+++ Update 9. November 2022 +++

Schwere Geschütze werden in Folge 37 aufgefahren. Denn Herr ProSieben karrt ganze Busladungen von Gegner:innen in die Bavaria-Studios, um Joko und Klaas den Sieg abzuringen. Ganze 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bereit, um gegen die beiden Entertainer anzutreten. Später in der Sendung bekommen es Joko und Klaas mit Coach Esume und Christoph "Icke" Dommisch zu tun, die beim Autorennen direkt ein Gefährt kurz- und kleinmachen. Außerdem geht es gegen Mellisa Khalaj und Christian Düren ums Hochstapeln.

+++ Update 1. November 2022 +++

Gegner:innen in Folge 36: Rick Kavanian, Wincent Weiss und mehr

In Folge 36 hat ProSieben wieder prominente Gegner:innen für Joko und Klaas mitgebracht. Comedian Rick Kavanian und Schauspieler Simon Pearce müssen bei "Kaputt aber geht noch" im Umbau von Gegenständen mehr handwerkliches Können als Joko und Klaas beweisen. Die Musiker:innen Wincent Weiss und Alli Neumann kommen im Spiel "Ohren auf im Straßenverkehr" mit quietschenden Reifen um die Ecke.

+++ Update 26. Oktober 2022 +++

Gegner:innen in Folge 35: Im Duell mit Cro, Nilam Farooq und Sophie Passmann

In Folge 35 hat sich Herr ProSieben eine geballte Ladung Promi-Power geladen, um gegen Joko und Klaas anzutreten. Mit Edin Hasanović und Nilam Farooq werden erst Distanzen ausgelotet, während man mit Rapper Cro und Autorin Sophie Passmann die bitteren "Enden" ausduelliert. Ob es am Ende gegen ihren Arbeitgeber gereicht hat, erfährst du in der Folgenzusammenfassung.

+++ Update 21. Oktober 2022 +++

Gegner:innen in Folge 34

In der Auftaktfolge der Herbststaffel hatten es Joko und Klaas bereits mit Jessica Schwarz und Florian David Fitz zu tun. Im Spiel "Die größte Scherbe" flogen regelrecht die Fetzen im Publikum.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Diese Stars treten gegen Joko und Klaas an

Am 18. Oktober haben die Herbstfolgen der 5. Staffel "Joko und Klaas gegen ProSieben" begonnen. Mit dem Sieg ist es Herrn ProSieben dieses Mal bitterernst, was sich unter anderem in der Gästeliste widerspiegelt. Denn für den Arbeitgeber aus München tritt in den kommenden fünf Folgen gefühlt alles an, was Rang und Namen hat im deutschen Entertainment. Unter anderem dabei sind:

Rick Kavanian

Linda Zervakis

Matthias Opdenhövel

Jessica Schwarz

Florian David Fitz

Alexander Klaws

Wigald Boning

Nilam Farooq

Sophie Paßmann

Cro

Wincent Weiss

Melissa Khalaj

Christian Düren

Viviane Geppert

Janin Ullmann

Simon Gosejohann

Christoph "Icke" Dommisch

Patrick "Coach" Esume

Axel Stein

Paul Janke

"Evil" Jared Hasselhoff

Edin Hasanovic

Simon Pearce

Aminata Belli

Hadnet Tesfai

Alli Neumann

Dennis und Benni Wolter

Rennfahrer Daniel Abt

Tischtennis-Europameister Dang Qiu

Hundert gute Gründe für einen ProSieben-Sieg

Außerdem hat Herr ProSieben 100 weitere Asse im Ärmel: Zum ersten Mal in der Geschichte der Show treten 100 ProSieben-Mitarbeiter:innen in einer Spielrunde gegen Joko und Klaas an, um im Auftrag des Senders für die rote Sieben zu siegen.

15 Minuten Primetime

Gewinnt ProSieben, müssen sich die Angestellten Winterscheidt und Heufer-Umlauf in die Dienste des Senders stellen – und zwar bedingungslos. Siegen Joko und Klaas, gehört ihnen am darauffolgenden Tag 15 Minuten lang die Primetime auf ProSieben. Dort können sie tun und lassen, was sie möchten.

"Joko und Klaas gegen ProSieben" läuft immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Alle Infos zur TV-Ausstrahlung, dem Livstream und den Wiederholungen findest du hier.

"Joko und Klaas LIVE" siehst du immer mittwochs nach einem Sieg um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.