Nach dem Gewinn der Jubil├Ąumsfolge ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" arbeiten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf heute als Programm-Direktoren von ProSieben. Neben der Fernsehausstrahlung sind die vollen 24 Stunden ihres Sendetags auch online im Livestream zu sehen.

Joko und Klaas im Livestream ansehen

Das Wichtigste in K├╝rze Joko und Klaas bestimmen einen ganzen Tag lang ├╝ber das Programm von ProSieben. Als Programm-Direktoren verantworten sie den heutigen Sonntag, den 21. April 2024 .

Hier erf├Ąhrst du mehr ├╝ber "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Neuer Job f├╝r Joko und Klaas

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben die 50. Folge ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" in der Risiko-Variante gewonnen.

Die bisher als Moderatoren t├Ątigen Angestellten von ProSieben d├╝rfen als Preis nun einen Tag lang den Job der Programm-Direktion ├╝bernehmen und ├╝ber 24 Stunden Sendezeit verf├╝gen.

Ihr Arbeitstag startete direkt im Anschluss an "The Masked Singer" und "Die ProSieben-Aftershow" in der Nacht von Samstag, 20. April, auf Sonntag, 21. April, und geht ungef├Ąhr von 0 Uhr bis 23:59 Uhr.

Hier kannst du die vollen 24 Stunden live streamen

ÔŁŚ Das von Joko und Klaas zusammengestellte ProSieben-Programm am heutigen Sonntag kannst du nicht nur live im Fernsehen, sondern auch im Livestream auf Joyn verfolgen. ÔŁŚ

Der offizielle Trailer zum Sendetag von Joko und Klaas

Was machen Joko und Klaas in ihrer Sendezeit?

Die Planung ihres 24-Stunden-Sendetags hatten die neuen Programm-Direktoren in Form eines Zettels mit handschriftlichen Notizen ├╝bermittelt.

Welche Sendungen Joko und Klaas verplant haben und was wirklich auf dem Sender passiert, kannst du hier nachlesen.