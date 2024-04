24 Stunden statt 15 Minuten Sendezeit: Joko und Klaas werden nach ihrem Gewinn bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" zu Programm-Chefs und d├╝rfen bestimmen, was am Sonntag zu sehen ist. Das passiert heute auf ProSieben!

Das Wichtigste in K├╝rze In der 50. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" haben Joko und Klaas erneut die Risiko-Variante gew├Ąhlt - und gewonnen. Ihr Preis: Einen ganzen Tag lang d├╝rfen die beiden Moderatoren als Programm-Direktoren ├╝ber das ProSieben-Programm bestimmen.

Unten erf├Ąhrst du, wann die 24 Stunden Sendezeit von Joko und Klaas zu sehen sind und was an dem Tag im Programm geplant ist.

Hier findest du alle Infos zu den neuen Folgen und den Sendezeiten.

+++ Update, 13:20 Uhr +++

"Aushalten: Nicht lachen" im Supercut

Immer wenn Joko und Klaas gerade nicht selbst auf Sendung sind, ├╝bernimmt das Alpaka den Job als Programmansager. © ProSieben / Joko & Klaas

Die Bezeichnung "Premium Entertainment", die Joko und Klaas f├╝r den jetzigen Sendeplatz in ihrer handschriftlichen Programmplanung aufgef├╝hrt haben, ist wahrlich keine ├ťbertreibung. Die Rubrik "Aushalten: Nicht lachen" geh├Ârt definitiv zu den unterhaltsamsten Aktionen, die das Duo bisher im deutschen Fernsehen veranstaltet hat.

Der Best-of-Zusammenschnitt (englisch: "Supercut") wird wieder vom Alpaka anmoderiert, das schon in der Nacht im Einsatz war.

+++ Update, 12:35 Uhr +++

Mittagspause am Wasserloch

Screenshot aus dem Livestream von "NamibiaCam" © youtube.com/@NamibiaCam

Nachdem viel Geld f├╝r verschiedene Artikel ausgegeben wurde (u.a. 1.000 Euro f├╝r Spielzeugfiguren und ├╝ber 250 Euro f├╝r eine Zuckerdose, die Klaas einst selbst f├╝r 5 Euro verkauft hatte), endet das etwas andere Fr├╝hst├╝cksfernsehen.

Joko und Klaas verabschieden sich aus dem SAT.1-Programm. Weiter geht der Programmtag auf ProSieben mit einem Live-Stream aus Namibia. Eine Webcam zeigt Oryxantilopen an einem Wasserloch, genau richtig zur Mittagspause.

+++ Update, 12:10 Uhr +++

Joko Winterscheidt t├Ątigt den ersten Flohmarktkauf des Tages. F├╝r 300 Euro plus Trinkgeld erwirbt er ein paar "Big Red Boots" von einer Zuschauerin im Studio.

Die n├Ąchste Besucherin bietet - wie von Jakob gew├╝nscht - PlayStation-5-Controller an. Thomas ist inzwischen auch eingetroffen und steht bei den Verkaufsverhandlungen beratend zur Seite.

+++ Update, 11:50 Uhr +++

Latte Art, Jakob Lundt im Studio, Telefonat mit Thomas Schmitt, dazu Spiegel-Eier, Br├Âtchen und Kaffee - Joko und Klaas machen, was man halt so am Sonntag im Live-Fernsehen macht.

+++ Update, 11:15 Uhr +++

In ihren parallelen Live-Sendungen auf ProSieben und in SAT.1 rufen Joko und Klaas das Publikum zu einem gro├čen Fernsehflohmarkt auf. Wer Dinge zu verkaufen hat, soll damit zum Studio kommen.

Das ist die Adresse: Stralauer Allee 8a, 10245 Berlin.

+++ Update, 11:08 Uhr +++

Mit Papiert├╝ten und einem Einkaufsnetz, die vermutlich mit Fr├╝hst├╝cks-Utensilien gef├╝llt sind, stehen Joko und Klaas vor einem Geb├Ąude, das beide Moderatoren mit vielen Erinnerungen aus ihrer Fernsehvergangenheit verbinden. Darin standen sie f├╝r Sendungen von VIVA und viele andere TV-Produktionen vor der Kamera, wovon sie ausf├╝hrlich erz├Ąhlen.

Nach dem Austausch einiger Anekdoten begeben sich Joko und Klaas in ein Haus, in dem heute tagt├Ąglich Fernsehproduktionen umgesetzt werden.

Das ProSieben-SAT.1-Fr├╝hst├╝cksfernsehen

Wo k├Ânnte man besser im Fernsehen fr├╝hst├╝cken als im Fr├╝hst├╝cksfernsehen? Und wo gibt es das beste Fr├╝hst├╝cksfernsehen sogar am Sonntag? Nat├╝rlich in SAT.1 beim "SAT.1 Fr├╝hst├╝cksfernsehen".

Zumindest ist das an normalen Sendetagen der Fall. Heute gibt es das Fr├╝hst├╝cksfernsehen auch auf ProSieben - mit Joko und Klaas.

Die Programm-Direktoren statten den Kolleg:innen im Berliner Studio einen Besuch ab und bleiben nach Ende der regul├Ąren Ausgabe von "SAT.1-Fr├╝hst├╝cksfernsehen am Sonntag" gleich noch ein bisschen da - jetzt live im TV: Das ProSieben-SAT.1-Fr├╝hst├╝cksfernsehen mit Joko & Klaas.

Joko und Klaas senden auf zwei Sendern gleichzeitig

Der Clou: SAT.1 bleibt ausnahmsweise weiter auf Sendung. "Fr├╝hst├╝cken mit Joko & Klaas" l├Ąuft auch dort im Programm - hier geht's zum SAT.1-Livestream.

Gro├čer Vorteil f├╝r alle Zuschauer:innen, die jetzt zwei Fernsehger├Ąte zur Verf├╝gung haben: Nur sie sehen das volle Programm. W├Ąhrend Joko auf ProSieben zu sehen ist, steht Klaas in SAT.1 vor der Kamera.

Wenn der zweite Fernseher fehlt: Beide Sender sind auch als Livestream auf Joyn zu sehen!

+++ Update, 9:40 Uhr +++

Joko und Klaas ├Âffnen den Giftschrank und zeigen 90er-Talk-Shows

Nach so viel sportlicher Anstrengung ist es Zeit f├╝r ein bisschen Entspannung durch Nostalgie. Die Ein-Tages-Programm-Chefs greifen daf├╝r wieder ins ProSieben-Archiv und zeigen alte Talkshow-Momente aus den 1990er-Jahren. Den Anfang macht eine Folge "Arabella".

Joko nennt diesen Programmpunkt in der Anmoderation den "Grund, warum ich ein schlechtes Abitur hab."

+++ Update, 8:55 Uhr +++

Programm-Direktor Klaas w├╝nscht guten Morgen

"Na, habt ihr gut gepennt?", fragt Klaas in der ersten Live-Schaltung des Morgens. Er sitzt an einem kleinen Kaffee-Tisch irgendwo drau├čen in der Sonne.

Ich bin gef├Ąhrlich gut drauf. Klaas Heufer-Umlauf

Klaas sagt, dass die Herren Programm-Direktoren heute etwas f├╝r die Gesundheit der Zuschauerinnen und Zuschauer tun und mit sportlichem Vorbild vorangehen wollen. Doch zun├Ąchst m├╝sse er Joko wecken, der in der Wohnung ├╝bernachtet habe.

Die R├Ąumlichkeiten sind mit einigen "Fallen" pr├Ąpariert, offenbar um Klaas beim Weckversuch zu ├Ąrgern. Unter anderem ist Zahnpasta an der Klinke. Zur Begr├╝├čung erschreckt Joko seinen Kollegen.

Joko ist bereits in einen Trainingsanzug gekleidet und bereit f├╝r den Tag.

Auf ProSieben l├Ąuft, muss ich sagen, gerade sehr viel Quatsch. Joko Winterscheid

Auf dem Weg zum Kaffeeholen im benachbarten Caf├ę erkl├Ąrt Joko, dass sich die Situation mit begleitendem Kamera-Team f├╝r ein wie bei einer 24-Stunden-Doku ├╝ber sein Leben anf├╝hle.

Joko und Klaas joggen in den Tag

"Wenn einer bestimmt, wann's losgeht, dann ja wohl wir", sagt Joko und dann geht's auch schon los. Begleitet von einem Kameramann, der als Passagier auf einem Fahrrad vorneweg gefahren wird, und weiteren Crew-Mitgliedern laufen die beiden in ordentlichem Tempo eine morgendliche Runde.

Die joggenden Programm-Chefs freuen sich dabei ├╝ber den Sonnenschein. Dieser sei "wie bestellt", merkt Joko an.

Versteckspiel mit dem Team

Irgendwann versuchen Joko und Klaas ganz pl├Âtzlich ihrem Team davonzulaufen. Aufgrund mangelnder Kondition werden sie jedoch recht schnell von den Kolleg:innen mit der Kamera eingeholt. Ihre Versuche, sich unbemerkt zu verstecken, bleiben erfolglos.

Zum Ende ihrer Jogging-Runde besprechen die Moderatoren kurz, wie es weitergehen soll. Nach einer kurzen Pause zum Duschen und Umziehen, wollen sie gemeinsam fr├╝hst├╝cken. "Wer lassen die Zuschauer in ihrer Sehgewohnheit", k├╝ndigt Klaas an. Man werde dort fr├╝hst├╝cken, wo man im Fernsehen eben fr├╝hst├╝ckt.

Joko schmiedet Pl├Ąne: "Wir machen Latte Art!" Klaas ist wenig begeistert und ├╝berlegt, wo sie f├╝r das Fr├╝hst├╝ck noch einkaufen k├Ânnten.

Doch zun├Ąchst gibt's weitere ProSieben-Klassiker zu sehen.

+++ Update, 7:55 Uhr +++

Joko und Klaas zeigen "Die Simpsons" auf ProSieben

Die Nacht ist ├╝berstanden und "Das gro├če R├╝ckw├Ąrts-Event" liegt in der Vergangenheit. Was war das denn bitte? Eine Folge von "Mein bester Freund" r├╝ckw├Ąrts abgespielt. Langsam wird deutlich, warum Joko und Klaas nur einen groben Programmplan abgegeben haben. Zum Gl├╝ck d├╝rften das die meisten Zuschauer:innen verschlafen haben.

F├╝r den Start in den Tag haben die Programm-Direktoren Joko und Klaas nun einen echten ProSieben-Klassiker ausgew├Ąhlt. "Die Simpsons" stehen auf dem Sendeplan mit gleich zwei Folgen, der besten und der schlechtesten.

Fans der Kultserie wissen nat├╝rlich: Selbst "die schlechteste 'Simpsons'-Episode ever" ist immer noch sehr viel besser als die meisten anderen Sendungen im deutschen Fernsehen.

+++ Update, 2:50 Uhr +++

Wer diese Sendung verschl├Ąft, gewinnt

Mit dem Programmpunkt "Das gescheitertste TV-Experiment aller Zeiten" erinnern Joko und Klaas an eine Sternstunde des deutschen Fernsehens, die viele sicher gern vergessen h├Ątten. ProSieben zeigt eine (aus Zeitgr├╝nden nicht ganz vollst├Ąndige) Wiederholung von "Wer schl├Ąft, verliert!" aus dem Jahr 2020.

Doch wie hatten es die beiden Programm-Direktoren auf Zeit in ihrer Anmoderation zu Beginn ihres einmaligen Sendetags so sch├Ân erkl├Ąrt: Solches Archiv-Material aus den tiefsten Tiefen des ProSieben-Giftschranks l├Ąsst alle folgenden Sendungen erst richtig gut erscheinen.

+++ Update, 1:10 Uhr +++

Die 55 besten Countdown-Momente

Was im handschriftlichen Programmplan von Joko und Klaas als "Feinste Perlen der Nachtunterhaltung" angek├╝ndigt war, entpuppt sich nach kurzer Anmoderation des sprechenden Alpaka als "Die 55 besten Countdown-Momente" aus der fr├╝heren Sendung des Moderatoren-Duos.

Auf ProSieben l├Ąuft nun also ein Best-of-Zusammenschnitt mit ├╝berraschenden, spektakul├Ąren, lustigen, aberwitzigen und absurden Szenen aus "Circus HalliGalli".

+++ Update, 21. April 2024, 0 Uhr +++

Joko und Klaas haben den Sender ├╝bernommen

Die 24 Stunden Sendezeit von Joko und Klaas sind gestartet.

Bist du bereit f├╝r den Schei├č? Klaas Heufer-Umlauf

Ja, klar. Joko Winterscheidt

Zum Start des Programmtags meldet sich Klaas Heufer-Umlauf von einem Dach im n├Ąchtlichen Berlin. Aus einer Luke wenige Meter neben ihm schaut Joko Winterscheidt heraus - einmal mehr verhindert seine H├Âhenangst einen souver├Ąnen Auftritt im Doppel.

M├Ąnner mit Leuchtfackeln und Fahnen stehen hinter Klaas. Per Videoschalte ist zu sehen, wie das Team von Joko und Klaas die Sendezentrale ├╝bernimmt.

├ärger um n├Ąchtliches Feuerwerk

Joko und Klaas sind noch keine halbe Stunde auf Sendung, da f├╝hlt sich Produzent Thomas Schmitt bereits veranlasst, die Moderatoren auf dem Handy anzurufen und zur Ordnung zu rufen. Grund seiner Sorge: Wenige Minuten zuvor hatten Joko und Klaas im Live-Programm auf ProSieben erkl├Ąrt, dass sie kurzfristig keine Genehmigung f├╝r ein n├Ąchtliches Feuerwerk in Berlin bekommen haben, weshalb sie die Feuerwerksk├Ârper zur Er├Âffnung ihres Sendetags kurzerhand im Innenraum entz├╝nden wollen.

Thomas' Bedenken scheinen Joko und Klaas nicht zu teilen. Sie begeben sich mit samt Feuerwerk in einen Keller und geben erst einmal ab in die Werbung.

Nach der Werbepause steht das Programm-Direktoren-Duo drau├čen. Im Geb├Ąude sei alles vorbereitet f├╝r das Feuerwerk. Ein weiterer Anruf von Thomas Schmitt wird nicht sonderlich ernstgenommen.

Indoor-Feuerwerk geht in Flammen auf

Joko entz├╝ndet die Z├╝ndschnur, die durch ein Fenster ins Innere geht. Wenig sp├Ąter gehen die Feuerwerksk├Ârper einer nach dem anderen hoch. Funken und Font├Ąnen spr├╝hen, die Fensterscheibe fliegt heraus. Es folgen Flammen und Rauch.

Joko ├╝berlegt noch, im Keller nachzuschauen, doch Klaas ├╝berredet ihn, lieber Richtung Stadt zu gehen. Gemeinsam wollen sie das n├Ąchtliche Berlin unsicher machen.

Erster Stopp: ein Fotoautomat, in dem die beiden ein paar Erinnerungsfotos machen. Direkt daneben sprechen sie kurz mit einer Gruppe von Nachtschw├Ąrmern. Die Fernsehmacher versprechen, ihnen ein paar Getr├Ąnke zu besorgen.

Beim Einkauf im nahegelegenen Sp├Ąti bezahlen Joko und Klaas f├╝r andere Kunden gleich mit.

Joko und Klaas schauen sich selbst im Nachtprogramm

Nach der n├Ąchsten Werbepause sind Joko und Klaas wieder drinnen. In einer Dachgeschosswohnung schauen sie sich im TV einen Live-Stream des ProSieben-Programms an, das sie selbst gerade machen.

Die frisch gebackenen Programm-Direktoren wollen angenehmes Begleitprogramm zum Einschlafen bieten und veranlassen daher, dass das Bild kleiner gemacht wird und dadurch weniger hell flackert.

Dann hat Klaas die n├Ąchste Idee. Damit die Zuschauer:innen keine viereckigen Augen bekommen, soll die Regie das Fernsehbild rund machen. Das setzt das Team ebenso um wie weitere bildtechnische Spielereien, die Joko und Klaas vorschlagen.

Gegen 1 Uhr ist Klaas langsam der Meinung, dass es Zeit w├Ąre, ins Bett zu gehen. Der weitere Programmtag werde anstrengend und man m├╝sse wissen, wann Schluss ist. Er mache sich vor allem Gedanken dar├╝ber, ob es f├╝r Joko nicht etwas zu sp├Ąt sei.

Joko gef├Ąllt es gar nicht, dass Klaas ihn wie ein kleines Kind behandelt, das er ins Bett bringen muss. Die angebotenen Schlafanz├╝ge lehnt Joko ab. Doch Klaas l├Ąsst sich nicht beirren und macht seinem Kollegen vor dem Einschlafen noch einen Kakao - in einer ├╝bergro├čen Tasse.

Danach bringt er Joko tats├Ąchlich ins Bett, allerdings ohne ihm eine Gutenachtgeschichte vorzulesen, obwohl einige Kinderb├╝cher parat liegen.

Klaas moderiert den ersten Live-Block des besonderen Sendetags ab und ├╝bergibt an das Alpaka, das wie er findet, zuf├Ąllig genauso aussehe wie Joko und nun durchs Nachtprogramm f├╝hren werde.

+++ Update, 19. April 2024 +++

Das ist der Sendeplan-Zettel von Joko und Klaas F├╝r ihr 24 Stunden ProSieben-Programm am 21. April 2024 haben Joko und Klaas einen "Sendeplan" erstellt. © Foto: Seven.One / Nadine Rupp; Zettel: Joko & Klaas

Joko und Klaas liefern "Programmplan" in Handschrift auf einem Zettel ab

Auf mehrfache Nachfrage von ProSieben haben die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in ihrer neuen Funktion als Programm-Direktoren f├╝r einen Tag ihre Planung f├╝r die gewonnenen 24 Stunden Sendezeit ├╝bermittelt.

Bei ihrem "Sendeplan" handelt es sich allerdings lediglich um einen Zettel, auf dem die Programm├╝bersicht f├╝r Sonntag, den 21. April, handschriftlich notiert wurde.

Aus diesem "Programmplan" der Herren Winterscheidt und Heufer-Umlauf entstehen zahlreiche aktuelle Programm├Ąnderungen, ├╝ber die der Sender ProSieben an dieser Stelle informiert.

Das haben die "Programm-Direktoren" an ihrem Sendetag geplant

Das ist der Inhalt des Programmzettels von Joko und Klaas in unredigierter Abschrift:

ca. 00:00 Uhr : Feierliche ├ťbernahme des Senders von uns (Joko und Klaas) ca. 1h LIVE

ca. 01:00 Uhr : Feinste Perlen der Nachtunterhaltung <- Alpaka ├╝bernimmt!!

ca. 02:50 Uhr : Das gescheitertste TV-Experiment aller Zeiten (for real) <- Alpaka

ca. 04:55 Uhr : Das gro├če R├╝ckw├Ąrts-Event (tba.)

ca. 07:55 Uhr : Die beste "Simpsons"-Episode ever!

ca. 08:25 Uhr : Die schlechteste "Simpsons"-Episode ever!!

ca. 09:00 Uhr : Ouvert├╝re bis Konfit├╝re - Starten in den Tag mit Joko & Klaas (LIVE)

ca. 09:40 Uhr : Pro7 Giftschrank 90ies Talkshows

ca. 11:00 Uhr : Fr├╝hst├╝cken LIVE (mit coolen Ideen)

ca. 13:20 Uhr : Premium Entertainment

ca. 14:45 Uhr : Spielenachmittag!!! (f├╝r Jung & Alt)

ca. 15:50 Uhr : +++ Steven G├Ątjen ├ťberraschung +++++++

ca. 16:40 Uhr : Worst of [geschw├Ąrzt] (mit uns)

ca. 17:45 Uhr : Informationen news:time

ca. 18:00 Uhr : Noch mehr Premium ├ťberraschungen

ca. 20:00 Uhr : PRIMETIME "Neues Showformat" (evtl.) wird super

ca. 22:15 Uhr : ????? (was das Budget noch hergibt)

ca. 00:00 Uhr: Schluss

Neben der Liste mit den "geplanten" Programmpunkten des Tages, kann dem "Plan" im ├ťbrigen auch entnommen werden, dass im Rahmen der "Programmplanung" offensichtlich zahlreiche Pizzas bestellt wurden.

Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, was es mit den Verweisen auf ein "Alpaka" auf sich hat.

Sobald weitere Details zum Sendeablauf bekannt sind, folgen hier weitere Informationen. W├Ąhrend des laufenden Tagesprogramms am Sonntag wird dieser Artikel zur Sicherheit regelm├Ą├čig aktualisiert und erweitert.

Im Clip: Der Trailer zum Sendetag von Joko und Klaas

+++ Urspr├╝ngliche Meldung +++

So haben Joko und Klaas ihren neuen Job gewonnen

Das Spiel auf Risiko hat sich f├╝r Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gelohnt. Am Dienstagabend haben die beiden die 50. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen und den einmaligen Preis der Jubil├Ąumsstaffel erspielt.

Statt wie bisher ├╝blich f├╝r 15 Minuten Sendezeit d├╝rfen die beiden ProSieben-Angestellten nun f├╝r ganze 24 Stunden den Sender ├╝bernehmen.

Wann sind die 24 Stunden Programm von Joko und Klaas zu sehen?

Der 21. April 2024 ist der Tag, an dem Joko und Klaas zu Programm-Direktoren von ProSieben werden. An diesem Sonntag laufen 24 Stunden lang ausschlie├člich Sendungen und Beitr├Ąge auf ProSieben, die Joko und Klaas ausgesucht haben.

Beginn der Sendestrecke von Joko und Klaas ist in der Nacht von Samstag, 20. April, auf Sonntag, 21. April, um 0 Uhr direkt im Anschluss an "The Masked Singer" und "Die ProSieben-Aftershow".

Der besondere Programmtag endet um 23:59 Uhr.

Was passiert am Sendetag von Joko und Klaas?

F├╝r die Planung und Gestaltung des 24-Stunden-Programmtags von und mit Joko & Klaas sind ausschlie├člich die Programm-Direktoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich.

Welche Sendungen die Verantwortlichen an ihrem Arbeitstag ins Programm nehmen werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Sobald es einen Programmplan und Sendehinweise oder aktuelle Programm├Ąnderungen f├╝r diese ganz besonderen 24 Stunden auf ProSieben gibt, erf├Ąhrst du alle Einzelheiten auf dieser Seite.

Der Sieg in der Jubil├Ąumsfolge von "Joko und Klaas gegen ProSieben" macht Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt zu gl├╝cklichen Programm-Direktoren f├╝r einen Tag. © Seven.One / Nadine Rupp

Was haben Joko und Klaas bisher gemacht?

Die im Verlauf der bisherigen 50 Folgen von Joko und Klaas gewonnenen 15 Minuten Live-Sendezeiten haben gezeigt, dass man wirklich mit allem rechnen muss, wenn diese zwei Fernsehmacher frei ├╝ber das TV-Programm bestimmen d├╝rfen.

