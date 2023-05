Das Wichtigste in Kürze Derzeit läuft die 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Folge 1 endete mit einer Niederlage von Joko und Klaas, die bald ihre Strafe absolvieren müssen.

In der 2. Folge hat das Duo mehr Glück und gewinnt 15 Minuten Sendezeit. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden am Mittwoch live auf Sendung gehen.

Anzeige

Erster Sieg für Joko und Klaas in Staffel 6: Im Finale von Folge 2 sichern sich die Moderatoren neue 15 Minuten Sendezeit, die schon morgen Abend live auf ProSieben zu sehen sein werden.

Nach Folge 2 der 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" steht es 1:1 zwischen dem Sender und seinen Angestellten. Das Moderatoren-Duo, das die erste Sendung verloren hatte, beendet die zweite Ausgabe mit einem Sieg.

Joko und Klaas punkten im Finale von Folge 2

Anzeige

Anzeige

Kinderleichte Fragen führen zum Sieg

Die Endrunde der 2. Folge kündigt Moderator Steven Gätjen als "das bisher leichteste Finale, das wir jemals bei 'Joko & Klaas' hatten" an. Joko und Klaas wollen das nicht so recht glauben. "Das hat doch einen Haken!", vermutet Klaas.

Dabei lautet der offizielle Titel des Finales tatsächlich "Rätselino - Die supereinfachen Kinderrätsel (geeignet ab 2 Jahren)" und der Name ist Programm: Joko und Klaas müssen bekannte - und wie Steven noch einmal betont "eigentlich auch sehr einfache" - Kinderrätsel lösen.

Die besondere Herausforderung: Joko und Klaas haben für jedes der Rätsel jeweils nur 60 Sekunden Zeit. Können sie die kinderleichten Knobeleien so schnell lösen?

10 Rätsel stehen insgesamt bereit. Glück für das Duo: Sie konnten sich zuvor einige Vorteile erspielen. So holten Joko und Klaas nicht nur den Punkt im zweiten Teil des Virtual-Reality-Abenteuers, sondern bezwangen auch erstmals ihre Angstgegner Axel Stein und Paul Janke.

Dank vier Vorteilen genügen ihnen nun sechs korrekt gelöste Aufgaben für den Final-Sieg.

15 Minuten von Joko und Klaas schon diesen Mittwoch

Joko und Klaas schaffen es, sechs Rätsel in der vorgegebenen Zeit zu lösen - also gibt es ihren ersten Sieg und damit die ersten 15 Minuten in dieser Staffel. Ob es auch die letzten sein werden, erfährst du in den kommenden Folgen immer dienstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben.

Bereits morgen, am 3. Mai 2023, werden die neuen 15 Minuten von und mit Joko und Klaas auf ProSieben zu sehen sein. Was die Moderatoren dann live veranstalten werden, wissen vorab allerdings wie immer nur Joko und Klaas selbst.

Ihr aktuelles Programm kannst du auch online im Livestream verfolgen. 20:15 Uhr geht es los.