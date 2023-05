Erst Crash, dann Sieg: Joko und Klaas bezwingen erstmals ihre Angstgegner

Anzeige

Joko und Klaas treffen in Folge 2 einmal mehr auf Axel Stein und Paul Janke - also die Gegner, die das Moderatoren-Duo bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" noch nie schlagen konnte. Bis jetzt ...

Joko und Klaas gegen Axel und Paul

Es gibt ein Gegnerpaar, das Joko und Klaas in den bisherigen Staffeln von "Joko & Klaas gegen ProSieben" noch nie zu besiegen vermochten: Schauspieler Axel Stein und TV-Darsteller Paul Janke sind die Angstgegner von Joko und Klaas.

Nur zu gern schickt Herr ProSieben die beiden daher auch in dieser Staffel wieder gegen das Moderatoren-Duo ins Rennen. Doch irgendwann muss wohl jede Glückssträhne einmal enden und so gibt es einen überraschenden Ausgang.

Anzeige

Anzeige

Hält die Siegesserie Von Axel Stein und Paul Janke?

Zielsicher aneinander vorbeigefahren

"Nahverkehr" lautet der Titel der Runde, bei der es sich um ein Außenspiel handelt. Der Name ist dabei wörtlich zu verstehen: Die beiden Duos müssen in abwechselnden Durchgängen von je 60 Sekunden Länge zwei sich gegenüberstehende Autos so in Position bringen, dass die Wägen, wenn sie ohne weitere Veränderung der Lenkradposition aneinander vorbeifahren, dies in möglichst kurzer Distanz tun.

Insgesamt gibt es vier Versuche. Sieger ist das Team, dessen Autos bei einer der vier Fahrten mit dem kürzesten Abstand aneinander vorbeigefahren sind.

Anzeige

Crash im Nahverkehr

Zunächst legen Joko und Klaas gut vor. 52 Zentimeter beträgt der Abstand, mit dem sie aneinander vorbeifahren. Axel Stein und Paul Janke sind deutlich vorsichtiger und kommen auf eine Distanz von 142 Zentimetern.

Während sich Axel und Paul langsam annähern (Versuch zwei mit 113 cm, Versuch drei mit 88 cm), werden Joko und Klaas etwas übermütig. Ihre zweite und dritte Fahrt enden jeweils im Crash und sind somit ungültig.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023: Sieg um Haaresbreite

Chance für die Gegner: Axel und Paul legen einen Abstand von 41 cm vor und wittern schon den erneuten Sieg gegen Joko und Klaas. Die riskieren noch einmal alles und schaffen tatsächlich das Unerwartete. Am Ende entscheidet ein kleiner Zentimeter über den Sieg. Mit einer Distanz von 40 Zentimetern fahren Joko und Klaas aneinander vorbei und können ihr Glück kaum fassen.

Vor Freude springt Klaas an Joko hoch, beide strecken eine Faust als Siegesgeste nach oben. Mit dieser Motivation sollte der Gewinn der gesamten Folge doch ebenfalls möglich sein. Ob es Joko und Klaas gelungen ist, ihren Sender zu besiegen und als Gewinner hervorzugehen, erfährst du hier.