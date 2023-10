Das Wichtigste in Kürze "Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft aktuell in der 6. Staffel. Morgen, am 31. Oktober, startet auf ProSieben und Joyn Folge 3. Mehr Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten erfährst du hier.

Die prominenten Gegnerinnen und Gegner, die in der Herbststaffel gegen Joko & Klaas antreten, sind bereits bekannt. Im Artikel findest du die Liste.

Alle weiteren Neuigkeiten, die du zur Show und den neuen Folgen wissen musst, kannst du in der Übersicht nachlesen.

Anzeige

Der Kampf um 15 Minuten Live-Sendezeit geht in Runde 2. Gegen welche Gegner:innen Joko & Klaas sich dieses Mal beweisen müssen, erfährst du hier.

Endlich gibt es Nachschub von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Das Chaos-Duo ist bereit, wieder gegen seinen Arbeitgeber anzutreten. Durch die Show führt erneut Steven Gätjen.

Die neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023

Jetzt kommst du wieder in den Genuss neuer Abenteuer von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Heute läuft die zweite Folge der Herbststaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Auf dich warten seit dem 17. Oktober immer dienstags insgesamt fünf neue Folgen. Alle Sendezeiten von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023 findest du hier noch einmal.

Anzeige

Anzeige

Diese Promis spielen gegen Joko & Klaas

Auch in der 6. Staffel bestimmt Herr ProSieben die Spiele und Gegner:innen von Joko und Klaas. Die Liste der prominenten Namen, die in den neuen Folgen dabei sein werden, ist lang und hochkarätig.

Joko & Klaas gegen Stars wie Vanessa Mai, Katrin Bauerfeind, Ski Aggu und viele mehr

Die 6. Staffel geht weiter - und wie! Diese Promis spielen in der Herbststaffel für ProSieben: Stefanie Kloß, Stefanie Heinzmann, Peter Maffay, Michael Schulte, Riccardo Simonetti, Johannes Oerding, Micky Beisenherz und Oliver Polak, Choreografin Nikeata Thompson, Deutsch-Rapper Ski Aggu, Nura, Jasmin Wagner und Domiziana, Jeannine Michaelsen, Jochen Schropp, Vanessa Mai, Bosse, Wincent Weiss, Katrin Bauerfeind und Janin Ullmann.

Anzeige

"The Voice"-Coaches in Folge 6

In Folge 6 der 6. Staffel, die den Auftakt der Herbststaffel darstellt, ist reichlich Prominenz im Studio dabei. Neben einem direkten Duell gegen die ehemaligen "The Voice of Germany"-Coaches Peter Maffay und Stefanie Kloß erwarten Joko und Klaas einige überraschende Begegnungen, die hier noch nicht gespoilert werden sollen.

So kannst du die erste neue Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" live verfolgen.

Das waren die Gegner:innen im Frühjahr

In Folge 5, dem Finale der Frühjahrsstaffel, traten übrigens ausnahmsweise keine Promis gegen Joko und Klaas an. Stattdessen bekamen es die beiden in einer Spezialausgabe der Sendung mit 777 ProSieben-Mitarbeiter:innen zu tun.

Mit den Gegner:innen in Folge 4 verbindet Joko und Klaas langjährige Bekanntschaft und teils enge Freundschaft. Doch wenn ProSieben dazu aufruft, gegen das Moderatoren-Duo anzutreten, muss solch freundschaftliche Verbundenheit erst einmal hintangestellt werden. Dann heißt es, vollen Einsatz bringen, um Joko und Klaas zu schlagen!

Das galt für Joko Winterscheidts neue Podcast-Partnerin Sophie Passmann ebenso wie für Schauspieler Simon Gosejohann, Autor Tommi Schmitt und Musiker und Entertainer "Evil" Jared Hasselhoff.

Anzeige

Anzeige

Herbert Grönemeyer, Kai Pflaume, Lina Magull & die Wolter-Zwillinge als Gegner:innen in Folge 3

Für die 3. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" wartete Herr ProSieben mit einem der größten deutschen Musikstars als Gegner auf: Herbert Grönemeyer trat am 9. Mai 2023 gegen Joko und Klaas an.

Außerdem spielten Lina Magull, Kai Pflaume und die Wolter-Zwillinge Dennis und Benni Wolter für den Sender.

Folge 2 mit "Bully" Herbig, Axel Stein, Elif und anderen

In der 2. Folge am 2. Mai 2023 standen Joko und Klaas erneut ihren Angstgegnern Axel Stein und Paul Janke gegenüber. Bislang konnten die Moderatoren den Schauspieler und den Fernsehdarsteller noch kein einziges Mal besiegen. Ob sich das in Staffel 6 erstmals geändert hat? Die Antwort gibt es hier: Joko und Klaas gegen Axel und Paul.

Außerdem als Gegner:innen von Joko und Klaas in der zweiten Sendung: Michael "Bully" Herbig, Ross Antony, Elif und Lary.

Alle Sendetermine

Damit dir keine Episode entgeht, findest du hier alle Sendetermine und Sendezeiten in der Übersicht:

Was steht auf dem Spiel?

Wenn ProSieben aus einer Ausgabe als Sieger hervorgeht, müssen sich die Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihrem Sender für besondere Aufgaben zur Verfügung stellen.

Gewinnen die beiden Moderatoren, stellt ihnen ProSieben am darauffolgenden Tag 15 Minuten Sendezeit in der Primetime zur freien Verfügung. Was im Format "Joko & Klaas LIVE" passiert, bestimmen ausschließlich Joko und Klaas.